Карло Анчелотти: «Все думали, что «Реалу» конец, но с «Реалом» никогда не бывает покончено»

Карло Анчелотти отметил готовность «Реала» биться в матче с «Манчестер Сити».

«Мы хорошо начали игру, повели в счете, а затем начали страдать, биться, идти на жертвы... Мы слишком низко опустились, «Ман Сити» больше контролировал мяч – впрочем, он всегда владеет им больше. Думаю, защищались мы очень хорошо.

Мы много раз видели, как «Реал» выживает таким образом, демонстрируя то, чего никто не ожидал. В пенальти же мы были уверены в своей победе.

Конечно, мне очень нравится, когда команда идет на такие жертвы, бьется – вдобавок к проявлению мастерства. Это единственный способ одержать тут победу.

поздравил меня с выходом в следующий раунд, пожелал нам удачи. Он вел себя как джентльмен, как и всегда. И его клуб – это клуб джентльменов.

У нас нет физических проблем [перед класико], до воскресенья есть время на восстановление. Мы спокойно поспим здесь, восстановимся и поймем, что добились чего-то очень хорошего.

Все думали, что нам конец, но никогда не стоит списывать «Реал» со счетов, потому что с «Реалом» никогда не бывает покончено», – сказал в эфире Movistar главный тренер мадридцев.

«Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти после 1:1 в игровое время. Лунин сделал два сэйва в серии