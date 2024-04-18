Карло Анчелотти: «Все думали, что «Реалу» конец, но с «Реалом» никогда не бывает покончено»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Карло Анчелотти отметил готовность «Реала» биться в матче с «Манчестер Сити».

«Мы хорошо начали игру, повели в счете, а затем начали страдать, биться, идти на жертвы... Мы слишком низко опустились, «Ман Сити» больше контролировал мяч – впрочем, он всегда владеет им больше. Думаю, защищались мы очень хорошо.

Мы много раз видели, как «Реал» выживает таким образом, демонстрируя то, чего никто не ожидал. В пенальти же мы были уверены в своей победе.

Конечно, мне очень нравится, когда команда идет на такие жертвы, бьется – вдобавок к проявлению мастерства. Это единственный способ одержать тут победу.

Гвардиола поздравил меня с выходом в следующий раунд, пожелал нам удачи. Он вел себя как джентльмен, как и всегда. И его клуб – это клуб джентльменов.

У нас нет физических проблем [перед класико], до воскресенья есть время на восстановление. Мы спокойно поспим здесь, восстановимся и поймем, что добились чего-то очень хорошего.

Все думали, что нам конец, но никогда не стоит списывать «Реал» со счетов, потому что с «Реалом» никогда не бывает покончено», – сказал в эфире Movistar главный тренер мадридцев.

«Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти после 1:1 в игровое время. Лунин сделал два сэйва в серии

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173 комментария
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Поднятая бровь Анчелотти🤨 > тактические кружева Гвардиолы🤯
+103
-16
+87
В моем детстве все болели за Барселону и команды Апл. А я единственный выбрал Мадрид. Идеальное было решение😄
+82
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+55
Они думали что похоронили нас, но они не знали, что мы семена 😎😎😎
+64
-10
+54
Ответ Anya Belova
Они думали что похоронили нас, но они не знали, что мы семена 😎😎😎
Стеткхем?
+37
0
+37
Ответ NeprofS
Комментарий скрыт
это лучше, чем ныть тут в комментах))
+41
-7
+34
У Эдерсона и Холланда равное количество ударов за 120 минут-по одному.Хотя Эдерсон вратарь
+27
-2
+25
Ответ Topwintop
У Эдерсона и Холланда равное количество ударов за 120 минут-по одному.Хотя Эдерсон вратарь
Эдерсон забил ещё
+22
0
+22
Ответ <Inter>
Не люблю, когда команды надеются на серию пенальти. Это как-то странно для топ клуба
за такой футбол аллегри физруком считают, но тут гениальный анчелотти, это другое
+26
-9
+17
Который уже раз Анчелотти проходит футбол...
+21
-5
+16
Ответ VuNePonimaete
В моем детстве все болели за Барселону и команды Апл. А я единственный выбрал Мадрид. Идеальное было решение😄
с 2003 по 2010 так не казалось ((
+16
-1
+15
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Не принижайте заслуги Сити. Автобуса не была, Сити сам вдавил Реал. И сделал это хорошо, обезопасил свои ворота. Они же знали, что у Реала нету опорника, так как судья офигел в прошлом матче и выдал в начале желтую игроку на желтой.
+23
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+15
Карвахаль лучший. Он выстрадал этот матч один против Грилиша, а потом против Доку
+15
-1
+14
Ответ NeprofS
Комментарий скрыт
Сегодня не ваш день😂
+13
-3
+10
Не люблю, когда команды надеются на серию пенальти. Это как-то странно для топ клуба
+21
-12
+9
У глоров каталонской помойки уже второй день траур.
+13
-4
+9
Умерли мои нервные клетки, казалось бы что болельщики Мадрида привыкли к валидольным матчам, но клуб умеет преподносить сюрприз.
+13
-4
+9
Всегда, когда «Реал» хоронят абсолютно все, это команда вопреки всему доказывает, что для неё нет ничего невозможного! И выходит победителем!
За это мы и любим этот клуб!🤍
+16
-7
+9
Реал копает могилу, все думают что для себя, а он в ней хоронит соперника))))
+9
-1
+8
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Типичный барсук, подписан на реал, дергай рычаг свой...
+10
-2
+8
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Ты своим бродягам скажи пусть они хоть с автобусом, хоть с трактором пройдут, хотя бы до финала и потом уже будешь свои обиды тут печатать.
+8
-2
+6
Лунин🔥🔥🔥
+8
-2
+6
Ответ OneMind
Команду свою не забыл из штрафной в раздевалку увести, а то может до сих пор там стоят?
Все вопросы у тебя должны быть к Бернарду и Ковачичу
+7
-2
+5
Ответ VuNePonimaete
В моем детстве все болели за Барселону и команды Апл. А я единственный выбрал Мадрид. Идеальное было решение😄
Аналогичная ситуация. Все топили за МЮ и Барселону.
+11
-6
+5
Анчи как задрот, который раз за разом перепроходит игру на уровне эксрерта
+4
0
+4
Дух Хуанито это не шутка и не прикол.
+4
0
+4
Ответ Шухрат Кесикбаев
за такой футбол аллегри физруком считают, но тут гениальный анчелотти, это другое
Разница есть) Анчелотти выигрывает и причем ставит рекорды
+5
-1
+4
Ответ Alexander p.
Да что ты? Ванисиус на поле скоро суставы начнёт соперникам выкручивать, только тогда ему дадут желтую..
То ли дело Бускетс против Мотты, совсем другая песня:)

Реал идет дальше, ты нет)
+3
0
+3
Гола сити во втором тайме просто не должно было быть, идеальная игра Реала до той самой ошибки, Сити играл хорошо, но не создал абсолютно ничего до этой ошибки. Матч в идеале шел к 1:0 в пользу Реала. Моментов у сити не было, Анчелотти забил и отдал мяч, все шло прекрасно. Болельщикам сити удачи. Мадрид с важной победой, Анчелотти топище.
+3
0
+3
Ответ Topwintop
У Эдерсона и Холланда равное количество ударов за 120 минут-по одному.Хотя Эдерсон вратарь
🤣🤣🤣
+3
0
+3
Ответ corazon blanco
Умерли мои нервные клетки, казалось бы что болельщики Мадрида привыкли к валидольным матчам, но клуб умеет преподносить сюрприз.
матч не был валидольным. У Сити по сути было всего два реальных момента забить. Набивать xG полу моментами, надеясь на шару, которая залетела в первом матче - ну такое себе.
+6
-3
+3
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