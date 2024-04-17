«Играть за «Зенит» – почти то же самое, что и за «МЮ». Больше половины их футболистов могли бы быть в топ-клубах АПЛ». Форвард «Балтики» Энрикес о питерцах
Анхело Энрикес оценил уровень Мир РПЛ и лидирующего в ней «Зенита».
«За все время в России меня удивило несколько вещей: высокий уровень чемпионата, плотная борьба в турнирной таблице, и крутые стадионы.
Согласен, что больше половины футболистов «Зенита» могли бы играть в АПЛ за топ-клубы. У них очень много квалифицированных игроков.
Не просто так «Зенит» конкурировал с европейскими клубами в Лиге чемпионов. Играть за «Зенит» – почти то же самое, что быть игроком «Манчестер Юнайтед», – заявил 30-летний нападающий «Балтики».
Напомним, чилиец числился в составе «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 годы. Футболист не провел ни одного матча за первую команду, играя в арендах.