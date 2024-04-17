«Играть за «Зенит» – почти то же самое, что и за «МЮ». Больше половины их футболистов могли бы быть в топ-клубах АПЛ». Форвард «Балтики» Энрикес о питерцах

Теги Зенит Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Балтика Анхело Энрикес Футбол

Анхело Энрикес оценил уровень Мир РПЛ и лидирующего в ней «Зенита».

«За все время в России меня удивило несколько вещей: высокий уровень чемпионата, плотная борьба в турнирной таблице, и крутые стадионы.

Согласен, что больше половины футболистов «Зенита» могли бы играть в АПЛ за топ-клубы. У них очень много квалифицированных игроков.

Не просто так «Зенит» конкурировал с европейскими клубами в Лиге чемпионов. Играть за «Зенит» – почти то же самое, что быть игроком «Манчестер Юнайтед», – заявил 30-летний нападающий «Балтики».

Напомним, чилиец числился в составе «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 годы. Футболист не провел ни одного матча за первую команду, играя в арендах.

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51 комментарий
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В принципе согласен. Сейчас и те и другие не играют в Лиге Чемпионов
+40
-1
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новость про Зенит, а в комментах как обычно суетятся поклонники красно-белого средняка. впрочем ничего нового, очевидные комплексы кб в отношении самой сильной команды в России)
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+9
Ответ xQcoW
За идею, можно сказать 50-60% а в фк Газпром 0%
Какой бред 🤦
+7
-1
+6
По зарплате сопоставимо
+16
-11
+5
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
А топ клубах видимо за идею... или борщ
+7
-3
+4
Ответ TaR
В принципе согласен. Сейчас и те и другие не играют в Лиге Чемпионов
Он наверное последний раз МЮ при Фергюсоне видел)
+5
-1
+4
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
"Громко зевает"
+3
0
+3
МЮ 7 место и 23 очка от 1 места
+5
-3
+2
Ответ Циник Петербургский
У Вас на этой ветке несколько комментов подряд про зарплату... Надеюсь, Вы с этого что-то имеете ;)
Все гораздо проще: сезон, обострение, заело пластинку.
+2
0
+2
Ответ супермяч
По зарплате сопоставимо
У Вас на этой ветке несколько комментов подряд про зарплату... Надеюсь, Вы с этого что-то имеете ;)
+7
-5
+2
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
А вы забавный. Что плохого в газовом проекте? Перспективы, интрига, ну-ну. Как по вашему, футболистам нужна интрига или титулы и зарплата?
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Ответ Александр Васильев
тот же МЮ отлично помнит Зенит после финала СКЕ, да и Ливер помнит, как их выбили из КУЕФА
У Зенита с МЮ - в личных встречах 100% побед!)) ... такого нет ни у кого в мире!))
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Ответ Иван Никитенко
в россии все знаю МЮ .в ангдий про зенит мало кто слышал разница колоссальная
тот же МЮ отлично помнит Зенит после финала СКЕ, да и Ливер помнит, как их выбили из КУЕФА
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Ответ ТрактоПоктер
Какой бред 🤦
Он же не просто так балаболит, наверняка проводил опрос среди всех футболистов.
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Ответ Циник Петербургский
У Вас на этой ветке несколько комментов подряд про зарплату... Надеюсь, Вы с этого что-то имеете ;)
У кого что болит, тот про то и говорит.
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В заголовке одно, в тексте - другое. Очередной кликбейт.
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об-ср-л?
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Не с тем он нашим клубом МЮ сравнивает, ой не с тем…
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Да я думаю практически все не затерялись бы... а если МЮ дать Семаку - все просто ахнут!!!)))
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Сутормина вижу в Атлетик Бильбао
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Например Ерохин
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Как болельщик МЮ, могу сказать, что в нынешнем МЮ даже игроки Балтики смотрелись бы неплохо
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Ответ Жорег Борщофф
Он же не просто так балаболит, наверняка проводил опрос среди всех футболистов.
Выставил у себя в телеге голосовалку?)
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Ответ La Crosse Bobcats
новость про Зенит, а в комментах как обычно суетятся поклонники красно-белого средняка. впрочем ничего нового, очевидные комплексы кб в отношении самой сильной команды в России)
Суетятся предчувствия разгром в сегодняшнем матче) это нервное) хроническое)
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Yury Sin
В заголовке одно, в тексте - другое. Очередной кликбейт.
сюрпрайз-сюрпрайз - новостной портал гонится за траффиком
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Ответ Young Anton
Например Ерохин
Готовый цп для Лиона
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Ответ Young Anton
Например Ерохин
а если голову включить?
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Ответ Young Anton
Сутормина вижу в Атлетик Бильбао
а бразильцев не видишь там?
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