Спортивный суд Испании может отстранить Тебаса. «Реал» пожаловался на главу Ла Лиги из-за сделки с CVC

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес происшествия Хавьер Тебас деньги Футбол

Главу Ла Лиги Хавьера Тебаса могут отстранить от должности после жалобы «Реала».

Как сообщает Relevo, мадридский клуб пожаловался на Тебаса в спортивный суд Испании (TAD) из-за сделки Ла Лиги с фондом CVC, в рамках которой клубам первого и второго дивизионов будет выделено около 2 млрд евро в обмен на передачу части телевизионных прав сроком на 50 лет.

Сделку поддержали все клубы Ла Лиги, кроме «Реала», «Барселоны» и «Атлетика», однако каталонский клуб впоследствии отказался участвовать в судебных разбирательствах относительно законности сделки.

В жалобе «Реала» отмечается, что клуб ощущает себя «ущемленным», поскольку не был должным образом проинформирован о собрании, на котором было принято решение о сделке.

Также мадридский клуб назвал незаконным свое исключение из организации, контролирующей права на трансляции испанского футбола, несмотря на то что суд по данному вопросу встал на сторону Ла Лиги.

Ожидается, что до следующего четверга в отношении Хавьера Тебаса будет возбуждено дисциплинарное дело. На время разбирательства президент Ла Лиги может быть отстранен от должности.

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36 комментариев
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Ответ Manis0403
Барса все время с ним боролась
Боролась тем, что голосовала за его переизбрание что ли?
+32
-4
+28
в одну камеру с Негрейрой и Лапортой
+27
-9
+18
По версии фанов Барсы Тебас тащит Реал годами.
В это время Реал: единственный, кто борется с этим чудиком.
+29
-12
+17
Ой, как же так? Ведь фанатики бчк уверяли, что Тебас агент Мадрида.
+32
-19
+13
Доигрался старый )))
+8
-3
+5
Мадрид против синагоги всю жизнь был

Поэтому испанская корона и выжила

И футбол жив, пока будет жив Мадрид
+11
-6
+5
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
в одну камеру с Негрейрой и Лапортой
А Росель выдаст им всем презервативы.
+5
-1
+4
Ответ Qarasik
Ой, как же так? Ведь фанатики бчк уверяли, что Тебас агент Мадрида.
Ну, не агент, а фанат)) а отбитых фанатиков хватает, что у Барселоны, что у Реала. Так что мне кажется адекватные фанаты обоих клубов будут за отставку Тебаса
+2
0
+2
Тебасу как и Негрейре должны установить статую на спотифай
+5
-4
+1
Ответ Qarasik
Ой, как же так? Ведь фанатики бчк уверяли, что Тебас агент Мадрида.
Он тройной агент
+2
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Ну что болельщики Реала, снова будите говорить что Барселона самый ноющий клуб вместе с Хави?
Очередной плаксивый пост от прокисших
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... надеюсь этого главного врага испанского футбола не только отстранят, но и посадят. Преступнику место в тюрьме.
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Ответ Qarasik
Ой, как же так? Ведь фанатики бчк уверяли, что Тебас агент Мадрида.
Давно такого от них не слышал, кажется, фаны обоих клубов хэйтят этого гения
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Ответ Игорь Новиков
По версии фанов Барсы Тебас тащит Реал годами. В это время Реал: единственный, кто борется с этим чудиком.
это другое)
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Ответ Vitto
Является поклонником мадридского «Реала», хотя заявляет, что это никак не влияет на его нейтралитет как главы Ла Лиги. He is a supporter of Real Madrid, although he has claimed that this does not affect his neutrality as president. PS Влюблен без взаимности.
И? Любой руководитель любой лиги за кого-то да болеет.
+1
-1
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
в одну камеру с Негрейрой и Лапортой
+ Бармалео и Россель, ну и Пикешу в эту компашку. Будет казенные телеки ломать после класико )))
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