Зарема Салихова: «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй. Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита»

Зарема Салихова высказалась об игре «Зенит» – «Спартак» в Кубке России.

Ответная встреча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась со счетом 0:0. По сумме двух матчей «Зенит» прошел в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА.

Перед игрой « » объявил об организации «Шашлык-феста» со множеством точек питания и «самым вкусным жареным мясом в Петербурге».

«Очень скучный матч. «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй.

Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна .