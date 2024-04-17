Зарема Салихова: «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй. Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита»
Зарема Салихова высказалась об игре «Зенит» – «Спартак» в Кубке России.
Ответная встреча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась со счетом 0:0. По сумме двух матчей «Зенит» прошел в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА.
Перед игрой «Зенит» объявил об организации «Шашлык-феста» со множеством точек питания и «самым вкусным жареным мясом в Петербурге».
«Очень скучный матч. «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй.
Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.
Не при тебе ли было 7:1?😂
Решили подольше помариновать в этот раз
Кто же виноват, что из Спартака получилось такое вялое сырье.
Если раньше "Спартак", надо отдать ему должное, все-таки пытался играть в футбол (как - это уже другой вопрос), то тут просто оборонял собственные ворота, и то в основном силами Максименко. Все-таки трудно было предположить, что команда, которой нужна победа, будет все силы класть на удержание нулевой ничьей.
Поэтому пришлось готовить из того, что завезли.
Игра была унылая, но Спартак даже в такой игре люто отскочил, Зенит моментов на дежурную трешку имел
Интересно, как она собралась побеждать с 1 ударом в створ за 90+ минут?