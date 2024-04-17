Зарема Салихова: «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй. Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась об игре «Зенит» – «Спартак» в Кубке России.

Ответная встреча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась со счетом 0:0. По сумме двух матчей «Зенит» прошел в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА.

Перед игрой «Зенит» объявил об организации «Шашлык-феста» со множеством точек питания и «самым вкусным жареным мясом в Петербурге».

«Очень скучный матч. «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй.

Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

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67 комментариев
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Вас уже 10 лет жарят
Не при тебе ли было 7:1?😂
Решили подольше помариновать в этот раз
+174
-14
+160
Она в рот активно принимала весь матч, что глаза были залиты?
+106
-11
+95
Ответ tolstiy
Она в рот активно принимала весь матч, что глаза были залиты?
Ей хватало того чего не было сегодня у Зенита. Окончания.
+47
-2
+45
Ну сегодня про спартак смело можно сказать - что на поле были овощи!
+37
0
+37
Что она несёт?
+31
-1
+30
Зарема, мясо было не просто пожарено, от него одни угли остались. Такое ощущение, что это Зениту надо было отыгрываться! Спартака за редким исключением ВООБЩЕ на поле не было! Максименко,- единственный кто сегодня вышел на игру в Петербурге! Дельфин лишний раз показал свою гнильцу в эпизоде с Эраковичем. Джикия,- вообще мрак! Ок, не пенальти, но ты на серьёзных щах так в своей штрафной лупишь по ногам?!🤦‍♂️
+27
-3
+24
У меня только два вопроса к этой особе , давно ли она стала разбираться в футболе, и это весна или естественное ее состояние????????
+24
-4
+20
Ответ Pro_Zenit_7
Вас уже 10 лет жарят Не при тебе ли было 7:1?😂 Решили подольше помариновать в этот раз
Не 0:7, как с Ливерпулем, но тоже хорошо...
+26
-6
+20
"а получились овощи рататуй"

Кто же виноват, что из Спартака получилось такое вялое сырье.
+19
-1
+18
Ответ Доктор Верховцев
Что она несёт?
"Багаж Промеса", возможно.
+13
0
+13
У Спартака ноль моментов за игру. Как ты собралась обыгрывать?
+11
0
+11
Инспектор о дырках в мясе вышел в эфир
+12
-1
+11
Что привезли,то и сготовили.
+9
0
+9
Федун тоже обещал жарить, а оказался овощем рататуй, - со вздохом добавила Зарема
+8
0
+8
Ротатуем она в Уфе занималась, пока один мужик не увез))
+7
0
+7
Ответ Pro_Zenit_7
Вас уже 10 лет жарят Не при тебе ли было 7:1?😂 Решили подольше помариновать в этот раз
В точку!
+12
-6
+6
Кто Зареме рататуй продал вместо шашлыка, признавайтесь! Богданыч, я так и знал.
+6
-1
+5
Да уж мясом это сложно назвать ... максимум тухлые помидоры
+5
0
+5
А как интересно выиграть у такого слабого Зенита, если по игре, как овощ был именно Спартак ? Сразу видно матч смотрела
+5
0
+5
Извините, но футбол был односторонний, счёт 0-0 лишь стечение обстоятельств, так бывает.
+5
0
+5
Так ведь вместо мяса в гости приехали овощи.

Если раньше "Спартак", надо отдать ему должное, все-таки пытался играть в футбол (как - это уже другой вопрос), то тут просто оборонял собственные ворота, и то в основном силами Максименко. Все-таки трудно было предположить, что команда, которой нужна победа, будет все силы класть на удержание нулевой ничьей.

Поэтому пришлось готовить из того, что завезли.
+4
0
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Дура.
Игра была унылая, но Спартак даже в такой игре люто отскочил, Зенит моментов на дежурную трешку имел
+4
0
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Единственное объяснение, которое я мог бы понять, этим словам Заремы - ну, о-очень толстый троллинг Спартака с ее стороны ))
+6
-2
+4
Спартак, которому нужна была победа, 15 минут последних трусливо оборонялся, а в добавленные 7 минут не мог отобрать мяч на свой половине поля у такого слабого зенита.
+4
0
+4
Ответ Pro_Zenit_7
Вас уже 10 лет жарят Не при тебе ли было 7:1?😂 Решили подольше помариновать в этот раз
А ей не привыкать, когда жарят 🤣
+4
0
+4
Забавно, что даже финальный навал Спартак организовать не смог. Зенит же просто держал мяч почти все эти семь добавленных минут. Но слабый, конечно же, Зенит) Л - логика.
+3
0
+3
Ждем новостей от Карпова, что Зарема готова возглавить Спартак.
+3
0
+3
Что приехало, то и жарили.
Интересно, как она собралась побеждать с 1 ударом в створ за 90+ минут?
+2
0
+2
Она и Мусаев были бы отличной парой.Два абсолютно невменяемых человека.
+2
0
+2
Если Зенит слаб,то Спартак мертв.Как выиграть,если не играют.Спасибо Максименко и судье за ничью
+2
0
+2
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