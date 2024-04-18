«Сити» 34 раза бил по воротам «Реала» – против 8 ударов у «Мадрида». Счет по угловым – 18:1 в пользу «горожан»

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«Ман Сити» превзошел «Реал» по ударам в матче Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).

При этом в основное время англичане нанесли 27 ударов по воротам соперника – против 6 у «Реала». В дополнительное время счет ударов в исполнении «Сити» вырос до 34, мадридцы добавили еще 2 удара. 

11 ударов английского клуба пришлись в створ ворот, у «Реала» было 3 таких удара.

Кроме того, «Сити» подал 15 угловых в основное время и еще 3 – в дополнительное, в то время как «Реал» исполнил лишь 1 корнер в дополнительное время. 

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163 комментария
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если когда-то фаны Реала будут снова говорить про автобусы других клубов, покажите им, как они всем составом сидят в штрафной весь матч
+285
-86
+199
Ответ S H A R K
Не удивлюсь, если Мадрид с такой удачей заскочит в полуфинал.
Мадрид с такой удачей уже и ЛЧ брал
+179
-6
+173
Ответ Мадридский тролль
Нет, давайте играть на Этихаде во встречные курсы, чтобы получить еще четыре от лучшей команды мира. Мадрид делает все правильно.
а я же не говорю, что надо играть открыто, просто потом вы же говорите про мерзкий автобус атлетико (например), получается лицемерненько)
+174
-47
+127
Как будто против Брентфорда играют. Я хз как Пеп это делает, но у него Аканжи, центральный защитник, играет в полузащите на уровне топовых плеймейкеров
+139
-24
+115
Ответ Евгений Орлов
Сити на голову лучше, реал как обычно терпит, включая магию на несколько секунд По сути сити просто не хватает топового нападающего, который просто бы решал моменты, возможно летом получится ухватить Левандовского, но там придется раскошелиться
Зачетный сарказм)
+84
-2
+82
Ответ Vamos Atleti !!!
если когда-то фаны Реала будут снова говорить про автобусы других клубов, покажите им, как они всем составом сидят в штрафной весь матч
Нет, давайте играть на Этихаде во встречные курсы, чтобы получить еще четыре от лучшей команды мира. Мадрид делает все правильно.
+139
-66
+73
Ответ Vamos Atleti !!!
а я же не говорю, что надо играть открыто, просто потом вы же говорите про мерзкий автобус атлетико (например), получается лицемерненько)
Атлетико хейтят за грязный футбол, а не автобус как таковой.
+76
-12
+64
Не удивлюсь, если Мадрид с такой удачей заскочит в полуфинал.
+60
-12
+48
Сити на голову лучше, реал как обычно терпит, включая магию на несколько секунд
По сути сити просто не хватает топового нападающего, который просто бы решал моменты, возможно летом получится ухватить Левандовского, но там придется раскошелиться
+57
-20
+37
Ответ Максим Черкашин
Так Брентфорд ещё не оскорбляли.:)))))))))
ну да Брендтфорд каждый год в четвертфинал ЛЧ выходит🤦
+46
-10
+36
Просто поражают такие отскоки Реала) два года назад трижды отскочив еще и лч взял)
+46
-13
+33
Угловые это хорошо, но почти угловые из блокировок. Удары тоже. У Сити по-сути из голевых моментов можно вспомнить удар КДБ, когда он не попал из штрафной. Вот и все. А дальше просто катание. Так матчи не выигрываются.

Реал полностью выключил Фодена. Карвахаль с Вальверде отключили Грилиша. Рюдигер с Начо отключили Холанда.

Да, Сити эффектно катал мяч, но голевых моментов не создавал. Поэтому, хоть были и лучше, не удивлен, что проиграли
+37
-6
+31
Ответ Vamos Atleti !!!
если когда-то фаны Реала будут снова говорить про автобусы других клубов, покажите им, как они всем составом сидят в штрафной весь матч
Позорище вчерашнее отлетело от Дортмунда домой, растеряв преимущество. Мадрид в гостях у суператакующего соперника вел до 76-й минуты, так что по-барабану сколько там угловых и предголевых в зародыше у Сити. Прагматичный и умный футбол Карло эффективен в данном противостоянии.
+33
-7
+26
Меня удивило не то, что Сити так прижимал Реал на протяжении большей части матча, а то, что Реал, оказывается, превосходно умеет играть в позиционной обороне :) Учитывая, что это единственный пример игры от обороны как минимум со времён эпидемии травм во второй приход Зидана, результат потрясающий!
+23
0
+23
34:8 по ударам
3:3 явные голевые моменты

Сомневаюсь в преимуществе Сити.
Эффективность за Реалом.
+23
-7
+16
Ответ Vamos Atleti !!!
если когда-то фаны Реала будут снова говорить про автобусы других клубов, покажите им, как они всем составом сидят в штрафной весь матч
Реал всем составом прошли в полуфинал ЛЧ)
+19
-3
+16
Ответ Vamos Atleti !!!
а я же не говорю, что надо играть открыто, просто потом вы же говорите про мерзкий автобус атлетико (например), получается лицемерненько)
Я думаю есть разница выставить автобус против такого Сити , и играть автобусом всегда и везде . И
+15
0
+15
За 18 угловых Сити так ни разу и не ударил по воротам, защита Реала показала феноменальный результат
+13
0
+13
Смотрю на игру Сити в ЛЧ с прошлого года диву даюсь, как это у них получается при равном количестве игроков с соперником на каждом участке поле оказывается больше игроков. Всегда на одного или двух игроков больше. Особенно, когда играет на Этихаде. Все знатоки хвалят Эдерсона за отоичные передачи, но ведь у него всегда есть адресат, куда он может передать мяч без лишнего риска. Это не искусство, это больше похоже на науку, на технологию, на механику. Но и слабость Сити в этом – до выхода Доку ни один игрок Сити – ни Бернарду, ни Фоден, ни Грилиш, не считая его жалкие попытки – не пытался обыграть один в один соперника. Просто сжимали, катали мяч, единственно, кто пытался хоть как-нибудь разнообразить игру своими дальними ударами – КДБ,за что и был награжден голом, я считаю. Никакого креатива, просто отложенная механика.

Не сказать, что Реал блистал своим креативом, они просто приняли свою роль андердога и противопоставили свою механику в обороне. Но тот же Камавинга, Вини с Родриго в те редкие моменты, когда получали мяч, пытались кое-как пройти на дриблинге.

Странно, матч вроде прошел под полным доминированием Сити, но при этом нет ощущения, что Реал прошел чудом.
+10
-1
+9
Ну били. И че? Забили?
+10
-1
+9
Ответ Vamos Atleti !!!
а я же не говорю, что надо играть открыто, просто потом вы же говорите про мерзкий автобус атлетико (например), получается лицемерненько)
Кто мы? Лично я никогда не критиковал подобный футбол. Кто как может в конкретном матче.
+14
-6
+8
Ответ евГений
Брентфорд футбол показывает гораздо более интересный и зрелый, чем любой клуб из мадрида
ну да, именно поэтому их даже в топ 6 Англии нет, а никого из топ 6 в полуфинале ЛЧ нет🤦
+9
-1
+8
Ответ S H A R K
Не удивлюсь, если Мадрид с такой удачей заскочит в полуфинал.
Уже)
+7
0
+7
Ответ Паскаль Шимбонда
Просто поражают такие отскоки Реала) два года назад трижды отскочив еще и лч взял)
тут нечего удивительного. я часто думаю что реал под покровительством чёрных сил. но не может быть так везти и каждый раз
+7
0
+7
Ответ Экочёрт 4000
"Такой состав" - это Родриго, Камавинга, Хоселу и, конечно же, Винициус Юниор? В золотые времена "такой состав" бы выходил на 15 минут против "Осасуны"
Но при этом у Реала 3й по стоимости состав мира.
+8
-2
+6
Ответ Тилька Шмидт
Я понимаю радость болел Реала проходом в 1/2, но есть повод задуматься, что в следующий раз так не повезет в основное время. Уж слишком плохо сыграли в атаке в ответном матче.
Лет 8 уже это слышим, если так продолжится, то я в целом за
+6
0
+6
Ответ Павел Павленко
пенальти это не честно. ну не честно хуже только монетка в 60х я нейтральный. но сити возит реал уже с начала 2 тайма. и если вдруг?((
Это футбол. Это ЛЧ. Удача и мелкие детали решают.
+6
0
+6
Ответ JuVero
С таким составом Реал который год страдает, им бы того же Гвардиолу, тогда бы Реал и 5-7 ЛЧ взял подряд.
Гвардиола с топовой Баварией, которая выиграла все, взял 5 раз подряд ЛЧ
+6
0
+6
Ответ Vamos Atleti !!!
если когда-то фаны Реала будут снова говорить про автобусы других клубов, покажите им, как они всем составом сидят в штрафной весь матч
С Сити не считается.
+10
-4
+6
на 106 минуте Реал подаёт первый угловой. Очень слабая игра Мадрида, в такой автобус сейчас даже Атлетико не играет.
+21
-16
+5
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