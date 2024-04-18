«Сити» 34 раза бил по воротам «Реала» – против 8 ударов у «Мадрида». Счет по угловым – 18:1 в пользу «горожан»
«Ман Сити» превзошел «Реал» по ударам в матче Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).
При этом в основное время англичане нанесли 27 ударов по воротам соперника – против 6 у «Реала». В дополнительное время счет ударов в исполнении «Сити» вырос до 34, мадридцы добавили еще 2 удара.
11 ударов английского клуба пришлись в створ ворот, у «Реала» было 3 таких удара.
Кроме того, «Сити» подал 15 угловых в основное время и еще 3 – в дополнительное, в то время как «Реал» исполнил лишь 1 корнер в дополнительное время.
По сути сити просто не хватает топового нападающего, который просто бы решал моменты, возможно летом получится ухватить Левандовского, но там придется раскошелиться
Реал полностью выключил Фодена. Карвахаль с Вальверде отключили Грилиша. Рюдигер с Начо отключили Холанда.
Да, Сити эффектно катал мяч, но голевых моментов не создавал. Поэтому, хоть были и лучше, не удивлен, что проиграли
3:3 явные голевые моменты
Сомневаюсь в преимуществе Сити.
Эффективность за Реалом.
Не сказать, что Реал блистал своим креативом, они просто приняли свою роль андердога и противопоставили свою механику в обороне. Но тот же Камавинга, Вини с Родриго в те редкие моменты, когда получали мяч, пытались кое-как пройти на дриблинге.
Странно, матч вроде прошел под полным доминированием Сити, но при этом нет ощущения, что Реал прошел чудом.