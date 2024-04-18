Сорокин отразил 40 из 44 бросков «Питтсбурга», включая буллит Кросби. У него 25 побед и 90,9% сэйвов в 56 матчах в сезоне
Илья Сорокин отразил 40 из 44 бросков «Питтсбурга», включая буллит Кросби.
«Айлендерс» обыграли «Пингвинс» (5:4) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 59:30 Сорокин отразил штрафной бросок в исполнении Сидни Кросби.
28-летний вратарь клуба с Лонг-Айленда завершил регулярку с 25 победами в 56 играх (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,01 – худшие показатели за карьеру в лиге).
В первом раунде плей-офф «Айлендерс» встретятся с «Каролиной».
но может в плей-офф себя покажет
Решающее спасение!
Против легендарного Кросби!
Круто!