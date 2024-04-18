Сорокин отразил 40 из 44 бросков «Питтсбурга», включая буллит Кросби. У него 25 побед и 90,9% сэйвов в 56 матчах в сезоне

Илья Сорокин отразил 40 из 44 бросков «Питтсбурга», включая буллит Кросби.

«Айлендерс» обыграли «Пингвинс» (5:4) в заключительном матче регулярного чемпионата .

На 59:30 Сорокин отразил штрафной бросок в исполнении Сидни Кросби.

28-летний вратарь клуба с Лонг-Айленда завершил регулярку с 25 победами в 56 играх (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,01 – худшие показатели за карьеру в лиге).

В первом раунде плей-офф « » встретятся с «Каролиной».