Сорокин отразил 40 из 44 бросков «Питтсбурга», включая буллит Кросби. У него 25 побед и 90,9% сэйвов в 56 матчах в сезоне

Теги Питтсбург Айлендерс Сидни Кросби НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин отразил 40 из 44 бросков «Питтсбурга», включая буллит Кросби.

«Айлендерс» обыграли «Пингвинс» (5:4) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ

На 59:30 Сорокин отразил штрафной бросок в исполнении Сидни Кросби. 

28-летний вратарь клуба с Лонг-Айленда завершил регулярку с 25 победами в 56 играх (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,01 – худшие показатели за карьеру в лиге). 

В первом раунде плей-офф «Айлендерс» встретятся с «Каролиной». 

13 комментариев
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Не лучший сезон Ильи...
но может в плей-офф себя покажет
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Ответ jss
А за что тут буллит, кто знает? По картинке совсем не понятно
Видимо, игрок Островитян рукой не дал зайти шайбе в ворота и прижал её ко льду.
+3
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+3
Сорокин поставил в экстаз стадион островитян в Нью-Йорке!
Решающее спасение!
Против легендарного Кросби!
Круто!
+2
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+2
Ответ VintDV
Не лучший сезон Ильи... но может в плей-офф себя покажет
В плей офф вероятно Варламов играть будет. По крайней мере в первых играх
+4
-2
+2
Ответ VintDV
Не лучший сезон Ильи... но может в плей-офф себя покажет
Ага, по продвинутой статистике он только ... 50-й голкипер сезона. А вот его бэкап Варли сыграл заметно лучше 19-й.
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Сид как-то грустно буллит исполнил
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А за что тут буллит, кто знает? По картинке совсем не понятно
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Айлендерс пример того, как могут хорошие вратари повлиять на результат команды в сезоне при посредственном составе. Это именно то, что Питтсбургу не хватает, некому подчищать косяки обороны в таком огромном объеме, в каком их допускают в Питтсбурге. Судя по всему Неделькович останется более менее надежным бэкапом, а вот Мышкина будут пытаться обменять.
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Ответ jss
А за что тут буллит, кто знает? По картинке совсем не понятно
Комментарий удален пользователем
Ответ em1lbagirov
Комментарий удален пользователем
Я в курсе, это в новости написано. По видео непонятно, ЗА ЧТО буллит
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Ответ FIGUSHKA
Видимо, игрок Островитян рукой не дал зайти шайбе в ворота и прижал её ко льду.
О, вполне себе вариант
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Ответ jss
О, вполне себе вариант
Буллит был назначен после того, как нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон накрыл шайбу рукой в площади ворот.
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Ответ gribovodoved
Сид как-то грустно буллит исполнил
Да нормально, просто нужно было поднять шайбу чуточку выше.
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Ответ кашкаКа
Айлендерс пример того, как могут хорошие вратари повлиять на результат команды в сезоне при посредственном составе. Это именно то, что Питтсбургу не хватает, некому подчищать косяки обороны в таком огромном объеме, в каком их допускают в Питтсбурге. Судя по всему Неделькович останется более менее надежным бэкапом, а вот Мышкина будут пытаться обменять.
Советский Мышкин все же был более сильным вратарем, чем канадский.
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