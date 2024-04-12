«Ливерпуль» разгромлен «Аталантой», Эшуорт покинул «Спартак», Хачанов обыграл Медведева, Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин», 140 очков Кучерова и другие новости

1. «Ливерпуль» крупно проиграл «Аталанте» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Мерсисайдцы уступили дома впервые за 34 матча. «Байер» обыграл «Вест Хэм» благодаря голам Хофманна и Бонифасе (2:0) и продлил серию без поражений до 42 игр. «Милан» проиграл «Роме» дома – 0:1. Все результаты – здесь.

В Лиге конференций «Астон Вилла» победила «Лилль» (2:1), «Фиорентина» сыграла вничью с «Викторией» Пльзень (0:0). Все итоги дня – тут.

2. НХЛ. «Тампа» уступила «Оттаве» (2:3 Б), Кучеров сделал 2 передачи и увеличил отрыв в гонке бомбардиров – 141 очко (он набрал 140+ за сезон первым среди россиян, вторым среди европейцев в истории лиги и вторым среди всех игроков в XXI веке). «Питтсбург» одолел «Детройт» (6:5 ОТ) и вернулся в зону плей-офф, Кросби отметился сразу 2 достижениями (сделал 1000-ю передачу в карьере и вышел на 10-е место в списке бомбардиров в истории лиги).

«Вашингтон» проиграл «Баффало» (2:4), Овечкин не забил, но сделал передачу (и вышел на 2-е место в истории лиги среди россиян, обогнав Федорова). «Флорида» обыграла «Коламбус» (4:0), Бобровский в 6-й раз в сезоне сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь.

Тем временем, НХЛ может купить «Аризону» за миллиард долларов, а потом за 1,3 млрд продать владельцу «Юты». 300 млн разделят на всех владельцев клубов лиги.

3. «Металлург» повел 3-2 в серии с «Автомобилистом», выиграв 5:2 в пятом матче. Нападающий магнитогорцев Денис Зернов оформил хет-трик.

4. Карен Хачанов обыграл Даниила Медведева (снова кричавшего на судей) в третьем круге теннисного турнира в Монте-Карло. Циципас победил Зверева, Джокович, Синнер, Руне, де Минаур, Рууд, Эмбер вышли в 1/4 финала.

5. НБА. 39 очков от Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Бостон» и другие результаты.

6. Пол Эшуорт покинул «Спартак». Он работал спортивным и техническим директором клуба.

7. Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру.

8. «Аль-Хилаль» разгромил «Аль-Иттихад» Карима Бензема в финале Суперкубка Саудовской Аравии – 4:1. Экс-игрок «Зенита» Малком сделал дубль и выиграл первый трофей с саудовским клубом. После матча один из фанатов обезумел и плетью ударил форварда «Аль-Иттихада» Амдаллу. Зрителя задержали.

9. Умер рекордсмен НФЛ О Джей Симпсон. В середине девяностых его судили за убийство жены. Подробнее о знаменитом преступнике и легенде американского футбола можно почитать здесь.

10. Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян раскрыл имена арбитров РПЛ, которые получали от него взятки перед матчами Второй лиги: это Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов. В РФС об этих судьях заявили, что «детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства».

11. Фернандо Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до конца 2026 года.

12. Ян Непомнящий сыграл вничью с Накамурой в 7-м туре шахматного турнира претендентов.

13. «Локомотив» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода, сообщает «Чемпионат».

14. Movistar уволила экс-тренера «Атлетико» Бургоса за оскорбительную реплику о Ямале. Компания заявила о «нетерпимости к дискриминации».

15. Валерий Карпин – лучший тренер марта в РПЛ. «Ростов» выиграл все три матча.

16. Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру в 23 года.

17. Shaman выступит на финале «Битвы школ» по фигурному катанию.

18. Гвардиола носил часы за 1,1 млн фунтов на матче с «Реалом». В мире 50 экземпляров модели Richard Mille, ее разработали специально для Надаля. А еще во время этого матча Рюдигер ущипнул Грилиша за сосок и приставил палец к виску Стоунза.

Цитаты дня.

Губерниев об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он посланник российского спорта. Только идиот может назвать его предателем»

Баста о Fan ID: «Без него было бы намного лучше. Это ущемляет права активных болельщиков и делает футбол скучнее»

«Зенит» – народная команда, болельщики собираются даже в Москве». Игонин о питерцах

Мария Захарова: «Томас Бах стал дирижером антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов»

Вячеслав Колосков: «Не ощущаю рост цен на продукты. Все зависит от того, сколько ты потребляешь»