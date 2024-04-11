Рюдигер ущипнул Грилиша за сосок и приставил палец к виску Стоунза во время матча с «Сити»
Антонио Рюдигер провоцировал игроков «Манчестер Сити» во время матча ЛЧ.
В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3).
Во время матча защитник мадридского клуба неоднократно пытался вывести из психологического равновесия игроков «Манчестер Сити».
В частности, Рюдигер ущипнул Джека Грилиша за сосок, а затем приставил указательный палец к виску Джона Стоунза. Моменты заиксировали камеры Movistar.
Немец также воздействовал на Филипа Фодена и высказывал Бернарду Силве по поводу удара Мануэля Аканджи локтем в лицо Родриго.
Отмечается, что болельщики на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали Рюдигеру, скандируя его фамилию.
Изображения: кадры из трансляции Movistar
Напомним, что в январе Антонио ущипнул форварда Альваро Морату за сосок в дерби с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, а после финала – партнера по «Мадриду» Луку Модрича.
К концу первого тайма начал притапливать за Сити, просто потому, что противно было наблюдать за всеми этими ужимками и поведением в целом игроков Реала. И без доп камер были видны кривляния Родриго, истерики Беллингема (главное разочарование для меня), грубость Камавинги (постоянно влетал в тела игроков Сити уже после контакта с мячом, причем руками себе помогал). И как вишенка на торте - быдлячество Вини в сторону Грилиша в тайме втором, когда я окончательно понял, что больше все же переживаю за Сити.
Так что хулиганство Рудигера не откровение в этом списке - просто еще один штрих к правилам королевского этикета.
Сити намного достойнее смотрелся на их фоне
Но как говорится, можно любую тему за уши притянуть, теперь сосок = расизм
И знает, что это ничем не регламентируется и ничего ему за это не будет
Скажите после этого, что Реал клуб достойных людей