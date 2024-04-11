Рюдигер ущипнул Грилиша за сосок и приставил палец к виску Стоунза во время матча с «Сити»

Антонио Рюдигер провоцировал игроков «Манчестер Сити» во время матча ЛЧ.

В первой игре 1/4 финала в Мадриде « » и « » сыграли вничью (3:3).

Во время матча защитник мадридского клуба неоднократно пытался вывести из психологического равновесия игроков « ».

В частности, ущипнул за сосок, а затем приставил указательный палец к виску . Моменты заиксировали камеры Movistar.

Немец также воздействовал на и высказывал по поводу удара Мануэля Аканджи локтем в лицо Родриго.

Отмечается, что болельщики на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали Рюдигеру, скандируя его фамилию.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

Напомним, что в январе Антонио ущипнул форварда Альваро Морату за сосок в дерби с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, а после финала – партнера по «Мадриду» Луку Модрича.