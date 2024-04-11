Рюдигер ущипнул Грилиша за сосок и приставил палец к виску Стоунза во время матча с «Сити»

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Антонио Рюдигер провоцировал игроков «Манчестер Сити» во время матча ЛЧ.

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3).

Во время матча защитник мадридского клуба неоднократно пытался вывести из психологического равновесия игроков «Манчестер Сити».

В частности, Рюдигер ущипнул Джека Грилиша за сосок, а затем приставил указательный палец к виску Джона Стоунза. Моменты заиксировали камеры Movistar.

Немец также воздействовал на Филипа Фодена и высказывал Бернарду Силве по поводу удара Мануэля Аканджи локтем в лицо Родриго.

Отмечается, что болельщики на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали Рюдигеру, скандируя его фамилию.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

Напомним, что в январе Антонио ущипнул форварда Альваро Морату за сосок в дерби с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, а после финала – партнера по «Мадриду» Луку Модрича.

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154 комментария
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Вот бы белый ущипнул черного, вой бы был на всю Ивановскую
+224
-59
+165
Не симпатизирую ни одному из клубов, начал смотреть матч как нейтральный зритель.

К концу первого тайма начал притапливать за Сити, просто потому, что противно было наблюдать за всеми этими ужимками и поведением в целом игроков Реала. И без доп камер были видны кривляния Родриго, истерики Беллингема (главное разочарование для меня), грубость Камавинги (постоянно влетал в тела игроков Сити уже после контакта с мячом, причем руками себе помогал). И как вишенка на торте - быдлячество Вини в сторону Грилиша в тайме втором, когда я окончательно понял, что больше все же переживаю за Сити.

Так что хулиганство Рудигера не откровение в этом списке - просто еще один штрих к правилам королевского этикета.
+171
-34
+137
Не вижу ничего смешного, учитывая как много провоцирует Реал. Если бы это делал один Рюдигер, то над этим бы еще можно было посмеяться, а так этим занимается чуть ли не вся команда…
+85
-23
+62
Ответ Evgen_Hazard
Жду когда Рюдигер за бубенцы хватать начнёт, чтобы совсем никто в штрафную не заходил
Только Винни Джонс может хватать мужиков за бубенцы, и при этом не казаться сидором!
+56
-2
+54
Ответ DollaBill
Не вижу ничего смешного, учитывая как много провоцирует Реал. Если бы это делал один Рюдигер, то над этим бы еще можно было посмеяться, а так этим занимается чуть ли не вся команда…
Причем сами ныряют, мстят исподтишка, жалуются судье постоянно. Понятно, что все средства хороши, но такой образ вообще не вяжется с эпитетом "королевский клуб"
Сити намного достойнее смотрелся на их фоне
+70
-16
+54
Ответ Сергей Нефёдов
За сосок ведь не так просто ущипнуть, его надо поймать, а за футболкой не видно. Интересно, на ком Рюдигер тренировался перед этим?
это одно из главных упражнений на тренировках реала
+62
-10
+52
Псих🤣. Никак не оправдываю Рюдигера, но такие персонажи делают футбол ярче
+88
-42
+46
Ну ещё бы фаны Реала такому игроку не аплодировали)
+48
-15
+33
Ответ utsh44psmr
Вот бы белый ущипнул черного, вой бы был на всю Ивановскую
Фу, как безвкусно и бездарно.
+46
-15
+31
Ответ utsh44psmr
Вот бы белый ущипнул черного, вой бы был на всю Ивановскую
Где-то был такой прецедент или ради горячей темы решили плюсиков набрать?

Но как говорится, можно любую тему за уши притянуть, теперь сосок = расизм
+67
-39
+28
Та самая загадочная «аура Бернабеу»
+39
-14
+25
Наследник Пепе и Рамоса)
+30
-5
+25
За сосок ведь не так просто ущипнуть, его надо поймать, а за футболкой не видно. Интересно, на ком Рюдигер тренировался перед этим?
+27
-3
+24
В Реале любят мужские соски щипать.
+32
-10
+22
Еще один максимально неприятный, грязный игрок.
+22
-10
+12
Таких придурков надо наказывать большим денежным штрафом, чтобы они навек забыли чепухой заниматься на поле, вместо футбола.
+16
-6
+10
Ответ Rudy Ledtner
Не симпатизирую ни одному из клубов, начал смотреть матч как нейтральный зритель. К концу первого тайма начал притапливать за Сити, просто потому, что противно было наблюдать за всеми этими ужимками и поведением в целом игроков Реала. И без доп камер были видны кривляния Родриго, истерики Беллингема (главное разочарование для меня), грубость Камавинги (постоянно влетал в тела игроков Сити уже после контакта с мячом, причем руками себе помогал). И как вишенка на торте - быдлячество Вини в сторону Грилиша в тайме втором, когда я окончательно понял, что больше все же переживаю за Сити. Так что хулиганство Рудигера не откровение в этом списке - просто еще один штрих к правилам королевского этикета.
Плюсую, это очевидно прям. Тоже стыдно было за Ла Лигу.
+18
-9
+9
Ну Рудигер и пёс, если честно. Представьте просто себя в роли нападающего. Какой раз он это сделал ? Третий?
И знает, что это ничем не регламентируется и ничего ему за это не будет

Скажите после этого, что Реал клуб достойных людей
+12
-4
+8
Ответ Данияр Жумабекович
Псих🤣. Никак не оправдываю Рюдигера, но такие персонажи делают футбол ярче
Неужели это нужно футболу стать ЯРЧЕ?
+13
-5
+8
Ответ Данияр Жумабекович
Псих🤣. Никак не оправдываю Рюдигера, но такие персонажи делают футбол ярче
Если тебя ущипнет за сосок черный амбал типа Рюдигера у тебя вряд ли жизнь станет ярче, или да?!
+9
-2
+7
Ответ Сергей Нефёдов
За сосок ведь не так просто ущипнуть, его надо поймать, а за футболкой не видно. Интересно, на ком Рюдигер тренировался перед этим?
Может Грилиш замёрз, Х3
+9
-3
+6
Провокация на уровне начальной школы. Дурачок этот Рюдигер.
+10
-4
+6
Ответ samatzakirzyanov
В Реале любят мужские соски щипать.
Это у них еще с времен Роналду видимо такие традиции завелись
+13
-7
+6
Это не расизм. Это другое.
+16
-10
+6
Это все, что ему остаётся делать). По другому ему их не остановить. Но игрокам Сити хватило собранности, чтоб не повестись на такие мерзкие провокации.
+6
-1
+5
Это ДНК Реала 😄
+9
-4
+5
Мадридское быдло во всей красе, и даже ЖК не дали:)
+13
-8
+5
Жду когда Рюдигер за бубенцы хватать начнёт, чтобы совсем никто в штрафную не заходил
+10
-5
+5
Не знаю как грилишу но мне бы точно не понравилось что кто то щипает меня за сосок . А тем более черный 🦧
+5
0
+5
Королевский клуб во всей красе. Откуда такой контингент понабрали. И не поймешь, кто из игроков ведет себя хуже.
+10
-5
+5
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