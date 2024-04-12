Кросби – 14-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1000 передач. По скорости достижения этой отметки он 7-й

Сидни Кросби – 14-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 1000 передач.

Капитан « » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (6:5 ОТ) и был признан первой звездой.

На счету 36-летнего канадца стало 89 (41+48) очков в 79 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1591 (591+1000) балл в 1269 играх.

Кросби занимает 14-е место в истории лиги по числу результативных передач.

Выше идут (1963 ассиста в 1487 играх), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), (1193 в 1756), (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514), Горди Хоу (1049 в 1767), Марсель Дионн (1040 в 1348), Марио Лемье (1033 в 915) и Джо Сакик (1016 в 1378).

Из них быстрее Кросби этой отметки достигли 6 игроков – Гретцки (за 645 игр), Лемье (856), Коффи (1105), Оутс (1174), Фрэнсис (1235) и Дионн (1259).

Добавим, что из 1000 передач Сидни 618 являются первыми (13-е место в истории лиги по этому показателю) и 382 вторыми (19-е).