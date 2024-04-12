Кросби – 14-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1000 передач. По скорости достижения этой отметки он 7-й

Теги рейтинги Питтсбург Яромир Ягр Марио Лемье Сидни Кросби Джо Сакик Джо Торнтон Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Марк Мессье Рон Фрэнсис Рэй Бурк Горди Хоу Пол Коффи Адам Оутс Марсель Дионн Хоккей

Сидни Кросби – 14-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 1000 передач.

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:5 ОТ) и был признан первой звездой. 

На счету 36-летнего канадца стало 89 (41+48) очков в 79 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1591 (591+1000) балл в 1269 играх. 

Кросби занимает 14-е место в истории лиги по числу результативных передач.

Выше идут Уэйн Гретцки (1963 ассиста в 1487 играх), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514), Горди Хоу (1049 в 1767), Марсель Дионн (1040 в 1348), Марио Лемье (1033 в 915) и Джо Сакик (1016 в 1378). 

Из них быстрее Кросби этой отметки достигли 6 игроков – Гретцки (за 645 игр), Лемье (856), Коффи (1105), Оутс (1174), Фрэнсис (1235) и Дионн (1259). 

Добавим, что из 1000 передач Сидни 618 являются первыми (13-е место в истории лиги по этому показателю) и 382 вторыми (19-е). 

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Браво Кросби !!!
+12
-1
+11
Крутое достижение! 600 шайб отложил на следующий сезон.
+7
-1
+6
Кросби Величайший! Ко всему стал в истории лиги 10-м по количеству набранных очков за карьеру 1269 игр 1591(591+1000) очков опередил легендарного Фила Эспозито 1282 матча 1590 (717+873) очков.Следующий на 9-м месте Джо Сакик 1378 матчей 1641(625+1016). Это цель следующего сезона.
+6
-1
+5
Если поиграет ещё года 3-4, то вполне может войти в топ-5 по очкам и по передачам.

Конечно, Сид, как и Марио отчасти, оставит после себя, помимо выдающейся карьеры, очень много «если» для обсуждений, особенно, в том, что касается травм, которые преследовали его в течение карьеры и по сути не дали ему раскрыть весь свой потенциал.
+3
0
+3
Мастерюга! (с)
👍👍👍
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий