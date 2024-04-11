Турнир претендентов. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Накамурой, Гукеш встретится с Фируджой, другие партии
Сегодня в Торонто пройдет 7-й тур шахматного турнира претендентов.
Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с американцем Хикару Накамурой.
Торонто, Канада
7-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Фабиано Каруана (США) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Сантош Видит (Индия)
Алиреза Фируджа (Франция) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш – по 4, Каруана, Прагнанандха – по 3,5, Видит, Накамура – по 3, Абасов, Фируджа – по 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.