Турнир претендентов. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Накамурой, Гукеш встретится с Фируджой, другие партии

Теги результаты турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Алиреза Фируджа Сантош Видит Рамешбабу Прагнанандха Гукеш Доммараджу Ниджат Абасов Шахматы

Сегодня в Торонто пройдет 7-й тур шахматного турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с американцем Хикару Накамурой.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

7-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени. 

Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Фабиано Каруана (США) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Сантош Видит (Индия)

Алиреза Фируджа (Франция) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш – по 4, Каруана, Прагнанандха – по 3,5, Видит, Накамура – по 3, Абасов, Фируджа – по 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто

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2 комментария
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Алиреза должен сдержать Гукеша.
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Ответ NurlanuliKZ
Алиреза должен сдержать Гукеша.
Фируджа вообще нулевой на турнире. Я бы наоборот на Гукеша поставил
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