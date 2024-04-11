Турнир претендентов. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Накамурой, Гукеш встретится с Фируджой, другие партии

Сегодня в Торонто пройдет 7-й тур шахматного турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с американцем .

Турнир претендентов

Торонто, Канада

7-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия)

(США) – (Индия)

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Сантош Видит (Индия)

( ) – (Индия)

Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш – по 4, Каруана, Прагнанандха – по 3,5, Видит, Накамура – по 3, Абасов, Фируджа – по 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто