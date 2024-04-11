Баста о Fan ID: «Без него было бы намного лучше. Это ущемляет права активных болельщиков и делает футбол скучнее»

Баста считает, что введение Fan ID в Мир РПЛ ущемляет права болельщиков.

– Сейчас можно сказать, что введение Fan ID – это решение против футбола?

– Мне кажется, что введение Fan ID – это решение, которое ущемляет права активных болельщиков.

Кто-то ходит на футбол, сделал себе Fan ID и по-своему на это реагирует. Такие вопросы достаточно спорные. Без Fan ID было бы намного лучше.

– Футбол в последние годы смотрится по-другому?

– Когда смотрю матчи « », полный стадион у них, кроме трибуны B. Опять же, это ущемляет права активных болельщиков. То есть людей, которые по-своему воспринимают эту субкультуру и относятся к этому. Это делает футбол скучнее, – сказал рэпер и владелец « ».