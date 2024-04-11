Баста о Fan ID: «Без него было бы намного лучше. Это ущемляет права активных болельщиков и делает футбол скучнее»
Баста считает, что введение Fan ID в Мир РПЛ ущемляет права болельщиков.
– Сейчас можно сказать, что введение Fan ID – это решение против футбола?
– Мне кажется, что введение Fan ID – это решение, которое ущемляет права активных болельщиков.
Кто-то ходит на футбол, сделал себе Fan ID и по-своему на это реагирует. Такие вопросы достаточно спорные. Без Fan ID было бы намного лучше.
– Футбол в последние годы смотрится по-другому?
– Когда смотрю матчи «Спартака», полный стадион у них, кроме трибуны B. Опять же, это ущемляет права активных болельщиков. То есть людей, которые по-своему воспринимают эту субкультуру и относятся к этому. Это делает футбол скучнее, – сказал рэпер и владелец «СКА Ростов».
С моей точки зрения играют роль следующие факторы:
- непрозрачность работы паспорта болельщика;
- недоверие со стороны фанатов к властям;
- мнимая причина его работы в РПЛ (паспорт есть только в РПЛ, в кубке до финала его нет).
Что мешает сказать что фанайди это абсолютное зло