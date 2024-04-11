Баста о Fan ID: «Без него было бы намного лучше. Это ущемляет права активных болельщиков и делает футбол скучнее»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики СКА Ростов Чемпионат.com Fan ID Василий Вакуленко Футбол

Баста считает, что введение Fan ID в Мир РПЛ ущемляет права болельщиков.

– Сейчас можно сказать, что введение Fan ID – это решение против футбола?

– Мне кажется, что введение Fan ID – это решение, которое ущемляет права активных болельщиков.

Кто-то ходит на футбол, сделал себе Fan ID и по-своему на это реагирует. Такие вопросы достаточно спорные. Без Fan ID было бы намного лучше.

– Футбол в последние годы смотрится по-другому?

– Когда смотрю матчи «Спартака», полный стадион у них, кроме трибуны B. Опять же, это ущемляет права активных болельщиков. То есть людей, которые по-своему воспринимают эту субкультуру и относятся к этому. Это делает футбол скучнее, – сказал рэпер и владелец «СКА Ростов».

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71 комментарий
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Тут возразить нечего. Крокус Сити Холл наглядно показал, что фан айди от теракта не убережёт. А случаи хулиганства нужно жестко пресекать. Для этого все стадионы уже утыканы камерами.
+17
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+15
Fan-id, ##### иди!!!
+16
-4
+12
Ответ Никита Давыдкин
ребят, кто-то может без воды и прочей метафизики объяснить на пальцах, в чем проблема оформить этот фанид и ходить на матчи? Насколько я знаю, оформляется он несложно
Сама процедура оформления проблем не вызывает. Дело принципа, антинародное решение власти разумный человек не поддержит.
+17
-5
+12
Ответ tankist231
Баста прав, но в то же время оформить его не так и трудно, я пропуск на работе оформил и все другие, никто не отказался ходить на работу, а тут смотрите ка, че за принципы то, а любимая команда страдает
Не надо подменять понятия, пропуск, паспорт, СНИЛС никак рядом с этим собачьим аусвайсом не стоят
+14
-5
+9
Да, раньше атмосфера на матчах РПЛ гораздо лучше была. Да и игра команд
+10
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+6
Хотелось бы узнать, что думает по этому поводу Ноггано
+5
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Да картинка с трибун очень печальная...с фанатами даже если матч скучный , бывает атмосферно....но разве кому то интересно мнение обычного человека и болельщика.
+5
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+5
Ответ Петр Иванов
"ущемляет права"! Большего бреда придумать сложно. Каким образом бюрократия права ущемила? Да - лишнее, да - не нужное. Но ущемляет права? В чем, скажите на милость?
Права свободного перемещения. У меня есть паспорт РФ, почему я должен еще какой-то паспорт оформлять?
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Ответ Никита Давыдкин
ребят, кто-то может без воды и прочей метафизики объяснить на пальцах, в чем проблема оформить этот фанид и ходить на матчи? Насколько я знаю, оформляется он несложно
Проблема в общей социальной нестабильности в стране. Тут не вопрос экономический, а строго политический и психологический. Как бы не пытались создать иллюзию единения с властью и "сплочения вокруг лидера", по протестам (а нежелание оформлять паспорт болельщика является именно протестом) видно, что люди так или иначе против нынешней политической обстановки.

С моей точки зрения играют роль следующие факторы:
- непрозрачность работы паспорта болельщика;
- недоверие со стороны фанатов к властям;
- мнимая причина его работы в РПЛ (паспорт есть только в РПЛ, в кубке до финала его нет).
+6
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+4
Ответ Blu-red
Не надо подменять понятия, пропуск, паспорт, СНИЛС никак рядом с этим собачьим аусвайсом не стоят
Да всё так, ну в чем отличия?
+4
0
+4
Торчок ударился в дешёвый популизм, чтобы набрать вистов у народа, на фоне собственноручного закрытия СКА.
+5
-1
+4
Ипотека закрыта уже?
+3
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+3
Ответ disco stew
Дело не в том, что его легко оформить. А в том, что его могут аннулировать без причины и без объяснений, как было перед Кубком Конфедераций и ЧМ
Примеры где, а мне пропуск запретят на работу за алкогольный запах и я не пью когда туда иду, а почему на футбол таким же не ходить, в чем прикол кидать файер бухим на поле, посмотри как приятно смотреть на болел факела, все с фанайди, но болеют дай бог всем так
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Ответ Blu-red
Твое дело, смотри. Я никогда файеров не кидал и бухим не смотрел, но после фан айди больше не пойду
Значит не любишь команду или тупо против власти... Много матчей моего любимого Спартака показывают по подписке, я подписался, плачу деньги и ни че,, а тебе трудно сделать айди и смотреть, тем более если ты добропорядочный
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+2
Ответ Петр Иванов
"ущемляет права"! Большего бреда придумать сложно. Каким образом бюрократия права ущемила? Да - лишнее, да - не нужное. Но ущемляет права? В чем, скажите на милость?
Ущемление прав не равно отсутствию прав. Касаемо именно фанайди это как раз ущемление
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Ответ Петр Иванов
Ок, свободный ты наш, ты свободно перемещаешься на стадион вне дня матча? Или без билета. Или к левому типу в квартиру? Что за бред ты вообще изрек? Вы сговорились глупости писать?
Глупости пишете вы
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Ответ Никита Давыдкин
ребят, кто-то может без воды и прочей метафизики объяснить на пальцах, в чем проблема оформить этот фанид и ходить на матчи? Насколько я знаю, оформляется он несложно
Система Fan-ID нужна лишь тем, кто её разрабатывает и обслуживает.
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Ответ Петр Иванов
А в чем принцип? Принцип глупости? Ничего сложного в том, чтоб попасть на стадион нет. Мне даже удобней стало передать свой билет, т.к. просто отсылаю его по госуслугам, когда сам не могу пойти на матч. Получая фанайди вообще не почувствовал, что какой-то принцип свой нарушил... Да вообще неудобства не ощутил... Единственный минус в 15 потраченных минутах.
Свои фантазии на других не проецируй
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Ответ Blu-red
В том что лишить могут без объяснения причин
человек выше уже написал, что людям его не выдавали за хулиганства и нарушения на стадионе. Как-то не вяжется с "без причины"
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Ответ Blu-red
Комментарий удален модератором
Я никого лично не оскорблял. А всего лишь описал явление идиотизма общими словами. Соглашаться с наличием в жизни паспорта, прописки, мобильного телефона и системы распознавания лиц, но при этом протестовать против отдельно взятого Fan ID - это идиотизм. А перестать поддерживать свою команду вследствие введения закона, к которому она не имела никакого отношения - бонус к идиотизму.
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Ответ Никита Давыдкин
я и не пытаюсь паясничать. Я просто хочу по факту узнать, в чем контроль
В навешивании на болельщика ещё одного бесполезного для человека и необходимого властям идентификатора
+3
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Ответ Никита Давыдкин
ребят, кто-то может без воды и прочей метафизики объяснить на пальцах, в чем проблема оформить этот фанид и ходить на матчи? Насколько я знаю, оформляется он несложно
В том, что это очередной способ управления людьми, никакой эффективной пользы нет - неважно, сложно оформляется или нет, хоть даже бы один клик сделать
+8
-7
+1
Ответ tankist231
Значит не любишь команду или тупо против власти... Много матчей моего любимого Спартака показывают по подписке, я подписался, плачу деньги и ни че,, а тебе трудно сделать айди и смотреть, тем более если ты добропорядочный
Тупо против режима, я этого и не скрываю
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Решил высказаться Васька🤫
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Васек и тут на двух стульях пытается усидеть
Что мешает сказать что фанайди это абсолютное зло
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Комментарий удален пользователем
Ответ TaR
Я лично так же. Паспорт оформлен, сделал для выезда в Ростов, когда он действовал там одним из первых. Выездов у меня много, на трибуну хожу уже давно. Мне ничем он не мешает. Серьезной проблемы не вижу. P.S. Сейчас ЖД билеты в госуслугах отображаются. И ничего никого не смущает.
Ходи. Пока к тебе власти под одеяло не залезли.
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Ответ Akimakim
Комментарий удален пользователем
вы когда отвечаете человеку, будьте любезны читать и тот пост, на который этот человек отвечает, может и писать не стали бы.
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Ответ Алешка Терминатор
Я никого лично не оскорблял. А всего лишь описал явление идиотизма общими словами. Соглашаться с наличием в жизни паспорта, прописки, мобильного телефона и системы распознавания лиц, но при этом протестовать против отдельно взятого Fan ID - это идиотизм. А перестать поддерживать свою команду вследствие введения закона, к которому она не имела никакого отношения - бонус к идиотизму.
Все, кто адекватно воспринимает реальность и хочет ходить на стадион - давно все сделали. Остались самые "принципиальные" и "идейные", самое смешное, что они никогда адекватно не напишут ответ на вопрос - ПОЧЕМУ? Им сказали, что это фу и зашквар, так они себя и ведут. Не от большого ума. Еще ни разу я не видел аргументированной позиции от тех, кто отказывается делать фанайди.
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Ответ Алешка Терминатор
Я никого лично не оскорблял. А всего лишь описал явление идиотизма общими словами. Соглашаться с наличием в жизни паспорта, прописки, мобильного телефона и системы распознавания лиц, но при этом протестовать против отдельно взятого Fan ID - это идиотизм. А перестать поддерживать свою команду вследствие введения закона, к которому она не имела никакого отношения - бонус к идиотизму.
Я сказал, повторять не буду
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