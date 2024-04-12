«Ливерпуль» проиграл дома впервые за 34 матча – «Аталанте» (0:3)

«Ливерпуль» проиграл дома впервые за 34 матча.

Команда Юргена Клоппа уступила «Аталанте» в первом матче четвертьфинала со счетом 0:3.

«Красные» потерпели поражение на «Энфилде» впервые за 34 матча – до этого они одержали 28 побед и 5 раз сыграли вничью.

Ответная игра между этими командами состоится 18 апреля.