«Ливерпуль» проиграл дома впервые за 34 матча – «Аталанте» (0:3)
«Ливерпуль» проиграл дома впервые за 34 матча.
Команда Юргена Клоппа уступила «Аталанте» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы со счетом 0:3.
«Красные» потерпели поражение на «Энфилде» впервые за 34 матча – до этого они одержали 28 побед и 5 раз сыграли вничью.
Ответная игра между этими командами состоится 18 апреля.
Это Ливерпуль
Хотя смотря сейчас каждый матч вспоминаешь магическую тройку Мане-Фирмино-Салах глядя на ужас в атаке
Такого я в этом сезоне не видел....