«Ливерпуль» проиграл дома впервые за 34 матча – «Аталанте» (0:3)

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Футбол

«Ливерпуль» проиграл дома впервые за 34 матча.

Команда Юргена Клоппа уступила «Аталанте» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы со счетом 0:3. 

«Красные» потерпели поражение на «Энфилде» впервые за 34 матча – до этого они одержали 28 побед и 5 раз сыграли вничью.

Ответная игра между этими командами состоится 18 апреля. 

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97 комментариев
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Ничего не имею против Клоппа, но как же приятно, когда зажиревших английских мешков так красиво оформляют скромные клубы из других лиг.
+74
-16
+58
Квадрупл превратился в надежду на дупл!
+39
-5
+34
Ответ Отец Абду
Сначало квадрупл, потом требл, потом золотой дубль, а в итоге будет ...
Золотой дождь
+35
-3
+32
Команда выдохлась, не хватило сил до конца сезона, это видно по последним играм. Ноги какие-то ватные у всех, энергии и прессинга нет как раньше. Сил хватило ровно на один кубок лиги. Чемпионат с такой игрой не выиграть. Завершение атак просто тихий ужас. Удачи Арсеналу, заслужили. Клоппу спасибо, делал что мог столько лет.
+24
-5
+19
Ответ Ulan Iskanderov
Квадрупл превратился в надежду на дупл!
Сначала квадрупл, потом требл, сейчас золотой дубль. В конце сезона фанаты отметят достойный уход Юргена с кубком лиги.
+16
-2
+14
Квадрупл медленно перетекает в залупл.
+17
-4
+13
Сначало квадрупл, потом требл, потом золотой дубль, а в итоге будет ...
+18
-8
+10
Эпичный, конечно, у Клоппа получился последний домашний еврокубковый матч
+18
-8
+10
Ответ Ulan Iskanderov
Квадрупл превратился в надежду на дупл!
Закончат сезон под просмотр Деадпул 3
+5
0
+5
Пашалич отомстил за 7:0 со Спартаком
+7
-2
+5
Ответ Qarasik
Смачного пенделя Гасперини отвесил середнячку))
Середняк в таблице выше цистерны, которая еле ноги унесла с Энфилда бгг)
+8
-3
+5
Ответ Buharoid
Ничего не имею против Клоппа, но как же приятно, когда зажиревших английских мешков так красиво оформляют скромные клубы из других лиг.
С каких пор Ливерпуль то мешок ? 🤡
+20
-15
+5
Ответ Ебздрогыч
Эпичный, конечно, у Клоппа получился последний домашний еврокубковый матч
Не говори гоп
Это Ливерпуль
Хотя смотря сейчас каждый матч вспоминаешь магическую тройку Мане-Фирмино-Салах глядя на ужас в атаке
+4
-1
+3
Последний раз Ливерпуль проиграл на Энфилде 0:3 против Реала в 2014 году
+4
-1
+3
Ответ Topar Topovic
Арсенал,МЮ,Сити и Челси даже не претендовали на такое
Действительно, куда там Сити с его треблом
+7
-4
+3
Ответ Отец Абду
Сначало квадрупл, потом требл, потом золотой дубль, а в итоге будет ...
КАЛ
+9
-6
+3
Ливерпуль просто был мертвым....
Такого я в этом сезоне не видел....
+4
-2
+2
Ответ xion76
Магия Манчестера, не иначе! Кто приезжает на Олд траффорд теряет в классе! Каземиро превратился в бревно, вот и Ливер показал "класс"
Магваер вообще в бытовую технику превратился
+2
0
+2
Ливерпуль сегодня просто никакущий был. Даже аутсайдеры Серии А с Аталантой посолиднее смотрятся на домашних полях
+3
-1
+2
Клоппу видимо действительно нужно отдохнуть, похоже стал терять связь с реальностью. Все он за квадрлупом гоняет, лучше бы больше сил экономил на АПЛ, это важнее. Вот зачем скажите мне нужно было выставлять основной состав в ответном матче со Спартой после победы 5-1 в первом матче? Напряженейший график, миллиард матчей, ну дай основным парням отдых. Все в ах.е от молодежи Ливера, но при этом, в ничего не значащем матче почти основной состав играет, в итоге второй матч выиграли 6-1, зачем!!!??
+2
0
+2
Будучи болельщиком Ливерпуля, Сегодня все по делу, заслужили. Аталанта Молодцы!
+3
-1
+2
Ответ Stewart D.
С каких пор Ливерпуль то мешок ? 🤡
Не буквально же. Английские клубы это денежные мешки по сравнению с итальянскими
+2
0
+2
Ответ Сергей Нортман
У сити нет фанатов, только глоры
Ты тоже я вижу не за свой Залупинск болеешь, а выбрал Ливерпуль 😁
+2
0
+2
Ответ Дмитрий
Поздравляю Аталанту с великолепной победой на Энфилде! Скамейка вообще зверь!
Ну Джанлука Скамейка может не так хорош, как Диван Сапата, но тоже приносит комфорт )
+2
0
+2
Да, красивая смерть команды. Штош, если дома не можешь настроиться на ЛЕ и стоишь весь матч пока тебя соперники прессингуют все 90 минут, то это конец блестящей эпопеи Клоппа. Спасибо за всё, ждем новую команду вокруг, вероятно, Трента и Макалистера
+3
-1
+2
Ответ Stewart D.
С каких пор Ливерпуль то мешок ? 🤡
Ну да, нуньесы-диасы-собослаи-кейты-гакпы же за мешок картофеля приобретались.
+7
-5
+2
Ответ Spring Man
Команда выдохлась, не хватило сил до конца сезона, это видно по последним играм. Ноги какие-то ватные у всех, энергии и прессинга нет как раньше. Сил хватило ровно на один кубок лиги. Чемпионат с такой игрой не выиграть. Завершение атак просто тихий ужас. Удачи Арсеналу, заслужили. Клоппу спасибо, делал что мог столько лет.
Удачи Арсеналу. МанСити с победой
+2
0
+2
Ответ Buharoid
Отскок это проходить тот же самый Порту по пенкам)) Ну и вот первый нормальный соперник и сразу вылет, да.
Ты из будущего? Арсенал уже вылетел? А кто ЛЧ взял?
+1
0
+1
Ответ Axs Men
Хоть фанат Сити, но сегодня болел за Ливерпуль. Хотя кого я обманываю, с залуплом портовые 😂
Фанат Сити - это славный каминг аут ))
+3
-2
+1
Поздравляю Аталанту с великолепной победой на Энфилде! Скамейка вообще зверь!
+1
0
+1
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