Карпин – лучший тренер марта в РПЛ. «Ростов» выиграл все три матча

Теги Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги болельщики Сергей Ташуев Валерий Карпин Марцел Личка Давид Деограсия Футбол

Валерий Карпин получил награду Winline лучшему тренеру в Мир РПЛ по итогам марта.

В марте «Ростов» под руководством Карпина показал лучшие результаты в лиге и по набранным очкам (9 из 9), и по забитым голам (8). Ростовчане дома обыграли «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1), а затем в гостях крупно победили «Динамо» (4:1).

На приз лучшему тренеру претендовали также Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»).

Карпин победил единогласно: за него проголосовали все эксперты РПЛ и комментаторы «Матч Премьер», в голосовании болельщиков тренер стал первым с 46% голосов.

После запуска награды лучшему тренеру месяца в сезоне-2019/20 Карпин становился лауреатом премии чаще всех – шесть раз. Он всегда побеждал в статусе главного тренера «Ростова».

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11 комментариев
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Полностью заслуженно!
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Валера, Валера
Ты словно снег самый первый
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Ответ Cruel Snake
Совмещать это плохо говорили они
было бы что там совмещать....
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Совмещать это плохо говорили они
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+8
Завуч в Лиге физруков
+6
-1
+5
Выдали так выдали игру в марте. Генич даже вчера игру Барсы назвал похожей на Ростов. Генич он Генич, но приятно. 😊 Мохеби лучший игрок, Карпин тренер. Ещё бы Мохеби присудили самый красивый гол.
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Валера снова на коне!!!
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Без вариантов
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И чё? ©
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На приз лучшему тренеру претендовали также Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»)... ну Семак понятно почему, куда ж без газпромовских кандидатов, не смотря на потери очков и блеклую игру, но Личку-то за что номинировали? )))))
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