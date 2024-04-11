Карпин – лучший тренер марта в РПЛ. «Ростов» выиграл все три матча
Валерий Карпин получил награду Winline лучшему тренеру в Мир РПЛ по итогам марта.
В марте «Ростов» под руководством Карпина показал лучшие результаты в лиге и по набранным очкам (9 из 9), и по забитым голам (8). Ростовчане дома обыграли «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1), а затем в гостях крупно победили «Динамо» (4:1).
На приз лучшему тренеру претендовали также Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»).
Карпин победил единогласно: за него проголосовали все эксперты РПЛ и комментаторы «Матч Премьер», в голосовании болельщиков тренер стал первым с 46% голосов.
После запуска награды лучшему тренеру месяца в сезоне-2019/20 Карпин становился лауреатом премии чаще всех – шесть раз. Он всегда побеждал в статусе главного тренера «Ростова».
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