Карпин – лучший тренер марта в РПЛ. «Ростов» выиграл все три матча

Валерий Карпин получил награду Winline лучшему тренеру в Мир РПЛ по итогам марта.

В марте « » под руководством показал лучшие результаты в лиге и по набранным очкам (9 из 9), и по забитым голам (8). Ростовчане дома обыграли «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1), а затем в гостях крупно победили «Динамо» (4:1).

На приз лучшему тренеру претендовали также («Зенит»), («Динамо»), («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»).

Карпин победил единогласно: за него проголосовали все эксперты РПЛ и комментаторы «Матч Премьер», в голосовании болельщиков тренер стал первым с 46% голосов.

После запуска награды лучшему тренеру месяца в сезоне-2019/20 Карпин становился лауреатом премии чаще всех – шесть раз. Он всегда побеждал в статусе главного тренера «Ростова».