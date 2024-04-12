Кросби вышел на 10-е место по очкам в истории НХЛ (1591), обогнав Эспозито. До Сакика – 50 баллов

Сидни Кросби вышел на 10-е место по очкам в истории НХЛ (1591).

Капитан « » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (6:5 ОТ).

На счету 36-летнего канадца стало 89 (41+48) очков в 79 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1591 (591+1000) балл в 1269 играх.

вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории лиги, вытеснив оттуда (1590 очков в 1282 играх).

Выше идут (2857 баллов в 1487 играх), (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915) и Джо Сакик (1641 в 1378).

Среди действующих игроков 2-е место занимает Александр Овечкин («Вашингтон», 1549 в 1423, 852+697). Он идет на 13-м месте в общем списке, на 12-м – Рэй Бурк (1579 в 1612).