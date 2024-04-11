Зернов сделал хет-трик против «Автомобилиста». У форварда «Металлурга» 8+1 в 17 играх плей-офф

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Денис Зернов Хоккей

Денис Зернов забил 3 гола в ворота «Автомобилиста» в полуфинале Кубка Гагарина.

Команда тренера Андрея Разина одержала победу над клубом из Челябинска со счетом 5:2 в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина. «Металлург» повел 3-2 в серии.

В этом матче нападающий «Магнитки» Денис Зернов оформил хет-трик. 

Таким образом, игрок набрал 9 (8+1) очков в 17 играх в плей-офф. На данный момент он является 3-м снайпером в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.   

Шестой матч серии состоится 13 апреля в Екатеринбурге на домашней площадке «Автомобилиста».

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2 комментария
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Матч имени Зернова,
хотя это уже не Зернов, а Быстров получается по скоростям
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The Grain - the Great, pardon my English. :)
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