Зернов сделал хет-трик против «Автомобилиста». У форварда «Металлурга» 8+1 в 17 играх плей-офф

Денис Зернов забил 3 гола в ворота «Автомобилиста» в полуфинале Кубка Гагарина.

Команда тренера Андрея Разина одержала победу над клубом из Челябинска со счетом 5:2 в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина. « » повел 3-2 в серии.

В этом матче нападающий «Магнитки» оформил хет-трик.

Таким образом, игрок набрал 9 (8+1) очков в 17 играх в плей-офф. На данный момент он является 3-м снайпером в плей-офф Фонбет Чемпионата .

Шестой матч серии состоится 13 апреля в Екатеринбурге на домашней площадке « ».