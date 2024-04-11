НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Баффало», «Рейнджерс» против «Филадельфии», «Питтсбург» – «Детройт», «Тампа» примет «Оттаву»

«Вашингтон» примет «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» встретятся с «Филадельфией», «Тампа-Бэй» примет «Оттаву», «Питтсбург» сыграет с «Детройтом», «Флорида» будет противостоять «Коламбусу».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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