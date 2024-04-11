НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Баффало», «Рейнджерс» против «Филадельфии», «Питтсбург» – «Детройт», «Тампа» примет «Оттаву»

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«Вашингтон» примет «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» встретятся с «Филадельфией», «Тампа-Бэй» примет «Оттаву», «Питтсбург» сыграет с «Детройтом», «Флорида» будет противостоять «Коламбусу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Нью-Джерси
Дата проведения
12 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Вашингтон
Дата проведения
12 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Филадельфия
Дата проведения
12 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Детройт
Дата проведения
12 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Оттава
Дата проведения
12 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Коламбус
Дата проведения
12 апреля, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Монреаль
Дата проведения
12 апреля, 02.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Виннипег
Дата проведения
12 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Сан-Хосе
Дата проведения
12 апреля, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Калгари
Дата проведения
12 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев
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+5
0
+5
Мэттьюсу 3+0
Овечкину 3+0
Панарину 2+2
Малкину 2+2
Кучерову 2+4
+4
-1
+3
Ответ Emptynetchkin #8
Пингвины разыгрались, с таким настроем и таким Сидом Малычем могут на чашку претендовать
Не могут. У них ворота слишком большие -многовато залетает.
+1
0
+1
Панарин проверит на прочность Федотова, Кучеров имеет очередной шанс оторваться от преследователей в гонке бомбардиров
0
0
0
Кто, Вашингтон или Питсбург окажется в плей-офф? На мой взгляд интересней смотрятся пингвины 🐧
+5
-5
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На мои поздравления Овечкину с очередной победной шайбой, я получил от человека такой комментарий. " Сколько шайб становятся победными благодаря голам соперника? Отвечу большинство ".
На сегодня у Овечкина 129 победных шайб.
Забил в овертайме = 26 шайб.
Победные в матчах, в которых забивал только сам ( соперники и партнёры не забивали в игре ) впервые 03.04.2007 забил во 2 периоде (25 : 28), " Флорида " -" Вашингтон " 0 : 1 = 4 шайбы.
Победные матчи, в которых забил в основное время последним в основное время в игре (установил окончательный результат), впервые 10.10. 2005, "Вашингтон" - "Рейнджерс", сделал 3 : 2, забросил в 3-м периоде (49:03) в большинстве и установил окончательный результат матча =16 шайб.
В матчах в которых открыл счёт и в дальнейшем по игре забивали только партнёры по команде, соперники вообще не забрасывали в игре, ( например 06.10.2007 "Каролина" - "Вашингтон", произошло впервые в карьере, сделал 0 : 1, а игра зокончилась со счётом 0:2, шайба Овечкина реально победная) 14 шайб.
В матчах, в основное время, когда после победной шайбы Овечкина (например 07.10.2006, "Каролина" - "Вашингтон", когда это произошло впервые в его карьере), он забивает и счёт стал 2 : 3, соперники больше не забрасывали шайбы, только партнёры, игра закончилась 2 : 5. Победная шайба Овечкина такой и оказалась, таких у него 25 шайб.
26 + 4 + 16 + 14 + 25 = 85 шайб.
В матчах забил в основное время, после чего забили соперники и шайба Овечкина стала победной - таких 44 шайбы, 129 как шайба пример.
Вывод : у Александра Михайловича Овечкина БОЛЬШИНСТВО победных шайб, таковыми и являются.
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