НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Баффало», «Рейнджерс» против «Филадельфии», «Питтсбург» – «Детройт», «Тампа» примет «Оттаву»
«Вашингтон» примет «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» встретятся с «Филадельфией», «Тампа-Бэй» примет «Оттаву», «Питтсбург» сыграет с «Детройтом», «Флорида» будет противостоять «Коламбусу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Овечкину 3+0
Панарину 2+2
Малкину 2+2
Кучерову 2+4
На сегодня у Овечкина 129 победных шайб.
Забил в овертайме = 26 шайб.
Победные в матчах, в которых забивал только сам ( соперники и партнёры не забивали в игре ) впервые 03.04.2007 забил во 2 периоде (25 : 28), " Флорида " -" Вашингтон " 0 : 1 = 4 шайбы.
Победные матчи, в которых забил в основное время последним в основное время в игре (установил окончательный результат), впервые 10.10. 2005, "Вашингтон" - "Рейнджерс", сделал 3 : 2, забросил в 3-м периоде (49:03) в большинстве и установил окончательный результат матча =16 шайб.
В матчах в которых открыл счёт и в дальнейшем по игре забивали только партнёры по команде, соперники вообще не забрасывали в игре, ( например 06.10.2007 "Каролина" - "Вашингтон", произошло впервые в карьере, сделал 0 : 1, а игра зокончилась со счётом 0:2, шайба Овечкина реально победная) 14 шайб.
В матчах, в основное время, когда после победной шайбы Овечкина (например 07.10.2006, "Каролина" - "Вашингтон", когда это произошло впервые в его карьере), он забивает и счёт стал 2 : 3, соперники больше не забрасывали шайбы, только партнёры, игра закончилась 2 : 5. Победная шайба Овечкина такой и оказалась, таких у него 25 шайб.
26 + 4 + 16 + 14 + 25 = 85 шайб.
В матчах забил в основное время, после чего забили соперники и шайба Овечкина стала победной - таких 44 шайбы, 129 как шайба пример.
Вывод : у Александра Михайловича Овечкина БОЛЬШИНСТВО победных шайб, таковыми и являются.