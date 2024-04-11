Гвардиола носил часы за 1,1 млн фунтов на матче с «Реалом». В мире 50 экземпляров модели Richard Mille, ее разработали специально для Надаля (Daily Mail)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола стиль Футбол

Пеп Гвардиола носил одну из самых редких моделей часов на матче с «Реалом».

«Реал» и «Манчестер Сити» 9 апреля сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как отмечает Daily Mail, на этой игре в Мадриде главный тренер «горожан» носил наручные часы бренда Richard Mille стоимостью около 1,1 млн фунтов.

Модель Calibre RM27-01 была разработана специально для теннисиста Рафаэля Надаля и является одной из самых редких в мире – всего насчитывается около 50 экземпляров.

Это самая легкая модель механических часов из когда-либо существовавших – ее вес вместе с ремешком составляет всего 18,83 грамма.

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73 комментария
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Ответ Krauvec Cool
У меня точно такие часы за 2 тысячи рублей
Самое смешное, Пеп может надеть часы за 2К рублей и все будут считать, что они стоят лям фунтов.
А если ты наденешь оригинал, все подумают, что это подделка.😉
+158
-3
+155
У меня точно такие часы за 2 тысячи рублей
+83
-4
+79
Не много ли 50 штук Надалю? 😀
+43
-2
+41
Песков заинтересовался)
+40
-1
+39
Ответ Красная стрела
Такая вещь, что если ты не в теме, можно подумать, что у часов циферблат отвалился и видны все внутренности. https://www.richardmille.com/ru/historical-models/rm-27-01-tourbillon-rafael-nadal
Знатно разводят толстосумов.
+25
-1
+24
Если я не ошибаюсь данные часы ему подарил Шейх Мансур после того как Пеп выиграл все кубки в Англии за один сезон
+23
-2
+21
А лысый гений то оказывается мажор
+21
-2
+19
Ответ VuNePonimaete
А лысый гений то оказывается мажор
Да скорее всего подарили
+18
-1
+17
Ответ onegin2007
Не много ли 50 штук Надалю? 😀
49. Одни он подарил))
+14
-1
+13
Где фотка? Друг часовщик спрашивал.
+14
-2
+12
Ответ Красная стрела
Такая вещь, что если ты не в теме, можно подумать, что у часов циферблат отвалился и видны все внутренности. https://www.richardmille.com/ru/historical-models/rm-27-01-tourbillon-rafael-nadal
Мозг закипит, когда пытаешься понять сколько времени
+8
0
+8
Странно, что их всего 50. По такому лоу прайсу их может позволить себе любой замначальника фсб урюпинской области
+9
-2
+7
Ответ Антон Фалафель
Где фотка? Друг часовщик спрашивал.
Такая вещь, что если ты не в теме, можно подумать, что у часов циферблат отвалился и видны все внутренности.
https://www.richardmille.com/ru/historical-models/rm-27-01-tourbillon-rafael-nadal
+8
-1
+7
Помню с детства не понимал фетиш насчет дорогих часов и зачем их вообще носить, если можно время посмотреть в телефоне. Мне говорили , вырастишь - поймешь. Вырос, так и не понимаю эту цыганщину
+12
-6
+6
Наверное, они очень точно показывают время! У часов за пол ляма нет такой точности.. Так что не торопитесь осуждать пепку..
+9
-4
+5
Ответ Всех не забаните
Помню с детства не понимал фетиш насчет дорогих часов и зачем их вообще носить, если можно время посмотреть в телефоне. Мне говорили , вырастишь - поймешь. Вырос, так и не понимаю эту цыганщину
Получается не вырос
+7
-3
+4
Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях (с) Пелевин
+4
0
+4
Молодец, всё правильно. Всё самое лучшее надо носить с собой, а то вдруг воры дом обнесут,пока ты на матче)
+4
0
+4
Ответ Eden Hazard
А он наденет их не для того чтоб думали все, сколько они стоят, а чтоб время видеть) Часы для этого, в принципе)
ох не прав ты, в нынешнее время узнать который час можно много где, например на телефоне, часы - это уже про статус и понты)
+4
-1
+3
Ответ Ed Milgizin
Красавчик! Имеет полное право...Фанатично преданный футболу человек , про таких как он можно сказать : Футбол его религия и страсть! Служит Его Величеству Футболу всю свою жизнь. Заслужил и заработал все что имеет до последнего пенни и цента!
А какая связь между этой фанатичной молитвой и часами?
+3
0
+3
Ответ Антон Фалафель
Знатно разводят толстосумов.
На то они и нужны)
+2
0
+2
Ответ onegin2007
Не много ли 50 штук Надалю? 😀
Ну, мало ли. Подарить кому-нибудь. Тому же Гвардиоле, например ;)
+2
0
+2
Ответ Igor Ryabchikov
Да скорее всего подарили
Не нашарлатанил, а подарили☝️
+2
0
+2
Ответ Анатолий Захаров
Если я не ошибаюсь данные часы ему подарил Шейх Мансур после того как Пеп выиграл все кубки в Англии за один сезон
Ну тогда ладно... А если бы он сам купил и стал понтоваться - то это какой-то признак недалекости. Значит Пеп все же норм)
+3
-1
+2
Ответ Биомеханоид
Надаль так то мадридист
У каждого из нас есть свои недостатки
+3
-1
+2
Ответ Красная стрела
Такая вещь, что если ты не в теме, можно подумать, что у часов циферблат отвалился и видны все внутренности. https://www.richardmille.com/ru/historical-models/rm-27-01-tourbillon-rafael-nadal
Как на них вообще время смотреть
+2
0
+2
Красавчик! Имеет полное право...Фанатично преданный футболу человек , про таких как он можно сказать : Футбол его религия и страсть! Служит Его Величеству Футболу всю свою жизнь. Заслужил и заработал все что имеет до последнего пенни и цента!
+5
-3
+2
Ответ VuNePonimaete
А лысый гений то оказывается мажор
Не зря же его прозвали «лысый шарлатан»
+3
-2
+1
Ответ Антон Фалафель
Где фотка? Друг часовщик спрашивал.
на ссылку первоисточника нажми, Daily Mail
+1
0
+1
Ответ Атомный Карась
Время в телефоне смотрят, а часы для понтов:)))
Да, на телефоне очень удобно смотреть в общественном транспорте, на переходе, при движении в толпе или зимой.
+2
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