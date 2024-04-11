Гвардиола носил часы за 1,1 млн фунтов на матче с «Реалом». В мире 50 экземпляров модели Richard Mille, ее разработали специально для Надаля (Daily Mail)

Пеп Гвардиола носил одну из самых редких моделей часов на матче с «Реалом».

« » и « » 9 апреля сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала .

Как отмечает Daily Mail, на этой игре в Мадриде главный тренер «горожан» носил наручные часы бренда Richard Mille стоимостью около 1,1 млн фунтов.

Модель Calibre RM27-01 была разработана специально для теннисиста Рафаэля Надаля и является одной из самых редких в мире – всего насчитывается около 50 экземпляров.

Это самая легкая модель механических часов из когда-либо существовавших – ее вес вместе с ремешком составляет всего 18,83 грамма.