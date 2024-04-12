Болельщик плетью ударил форварда «Аль-Иттихада» Амдаллу после поражения в Суперкубке Саудовской Аравии. Зрителя задержали

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда Абдерразак Амдалла Футбол

Болельщик ударил футболиста плетью после матча в Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» уступил «Аль-Хилалю» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии (1:4). 

В соцсетях появилось видео, снятое после завершения матча. На нем видно, как форвард проигравшей команды Абдерразак Амдалла подошел к трибуне и облил водой одного из болельщиков. Журналист The Athletic Колин Миллар пишет, что изначально зритель оскорблял Амдаллу.

В ответ зритель дважды ударил футболиста плетью. Амдалла рвался на трибуны, но его оттащили сотрудники стадиона. 

Asharq Al-Awsat пишет, что фанат, ударивший игрока, был задержан и передан сотрудникам полиции Абу-Даби.

Амдалла – лучший бомбардир «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии. Он забил 18 голов в 22 матчах.

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24 комментария
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В Саудовской Аравии болельщики ходят на матчи с плетками?
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+34
Ответ sashafan2
В Саудовской Аравии болельщики ходят на матчи с плетками?
Как уточняет достоверный источник,болельщика до сих пор не опознали, потому что в придачу он ещё был в латексных маске и костюме)
+15
-2
+13
Криш совсем с катушек слетел
+14
-5
+9
Ответ Максим Табаран
как он пронес хлыст на футбол? и зачем?
Национальное что-то, по всей видимости. Для верблюда.
Ну, как у нас сумасшедшие ходят с ногайками.
+9
-2
+7
их нравы
+5
-1
+4
как он пронес хлыст на футбол? и зачем?
+4
-1
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Как уточняет достоверный источник,болельщика до сих пор не опознали, потому что в придачу он ещё был в латексных маске и костюме)
И говорил с сильным португальским акцентом🧐
+6
-4
+2
Платью обуха не перешибешь - сказал футболист и достал топор.
+1
0
+1
Солнце ещё высоко ?
+2
-1
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Как уточняет достоверный источник,болельщика до сих пор не опознали, потому что в придачу он ещё был в латексных маске и костюме)
Oh, yeah
+1
0
+1
интересные у них ролевые игры) только за это уже оба могут плетью получить
+1
-1
0
Футбол и Саудовская Аравия-понятия абсолютно несовместимые.
Это одно и тоже, что пропагандировать существование благополучного мультикультурного мира.Есть вещи, которые не заложены в людях генетически.
+3
-3
0
"Футболист облил болельщика водой, тот в ответ ударил его плетью. Футболист в ответ вытащил пистолет, на что болельщик вытащил пулемет. Футболисту пришлось бежать на парковку за танком , на котором приехал на матч".
- вы прослушали репортаж с обычного матча СА по футболу.
+1
-1
0
А почему Абу-Даби, если это Суперкубок СА?
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Ответ Adeen
Национальное что-то, по всей видимости. Для верблюда. Ну, как у нас сумасшедшие ходят с ногайками.
Господи, насколько страшно за наш русский язык, когда взрослые мужики в таких элементарных словах лепят такие смешные ошибки
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