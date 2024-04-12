Болельщик плетью ударил форварда «Аль-Иттихада» Амдаллу после поражения в Суперкубке Саудовской Аравии. Зрителя задержали

Болельщик ударил футболиста плетью после матча в Саудовской Аравии.

« » уступил «Аль-Хилалю» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии (1:4).

В соцсетях появилось видео, снятое после завершения матча. На нем видно, как форвард проигравшей команды подошел к трибуне и облил водой одного из болельщиков. Журналист The Athletic Колин Миллар пишет, что изначально зритель оскорблял Амдаллу.

В ответ зритель дважды ударил футболиста плетью. Амдалла рвался на трибуны, но его оттащили сотрудники стадиона.

Asharq Al-Awsat пишет, что фанат, ударивший игрока, был задержан и передан сотрудникам полиции Абу-Даби.

Амдалла – лучший бомбардир «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии. Он забил 18 голов в 22 матчах.