Болельщик плетью ударил форварда «Аль-Иттихада» Амдаллу после поражения в Суперкубке Саудовской Аравии. Зрителя задержали
Болельщик ударил футболиста плетью после матча в Саудовской Аравии.
«Аль-Иттихад» уступил «Аль-Хилалю» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии (1:4).
В соцсетях появилось видео, снятое после завершения матча. На нем видно, как форвард проигравшей команды Абдерразак Амдалла подошел к трибуне и облил водой одного из болельщиков. Журналист The Athletic Колин Миллар пишет, что изначально зритель оскорблял Амдаллу.
В ответ зритель дважды ударил футболиста плетью. Амдалла рвался на трибуны, но его оттащили сотрудники стадиона.
Asharq Al-Awsat пишет, что фанат, ударивший игрока, был задержан и передан сотрудникам полиции Абу-Даби.
Амдалла – лучший бомбардир «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии. Он забил 18 голов в 22 матчах.
Ну, как у нас сумасшедшие ходят с ногайками.
Это одно и тоже, что пропагандировать существование благополучного мультикультурного мира.Есть вещи, которые не заложены в людях генетически.
- вы прослушали репортаж с обычного матча СА по футболу.