Кучеров – 2-й игрок НХЛ в XXI веке и 2-й европеец в истории лиги, набравший 140+ очков за сезон

Теги рейтинги Питтсбург Тампа-Бэй Эдмонтон Яромир Ягр Уэйн Гретцки НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров набрал 140-е очко в сезоне НХЛ и вошел в элитные компании.

Форвард «Тампы» сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (2:3 Б).

Всего в 78 играх в текущем сезоне на счету россиянина 141 (43+98) очко. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров и продолжает повышать планку российского рекорда.

Кучеров – 2-й игрок лиги в XXI веке, набравший 140 или более очков. В прошлом сезоне Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» набрал 153 (64+89) балла в 82 играх. 

Кроме того, Никита стал 2-м игроком из Европы в истории НХЛ, достигшим такой отметки. Рекорд был установлен Яромиром Ягром (Чехия) в сезоне-1995/96 (149 очков в 82 играх за «Питтсбург», 62+87). 

Рекордом лиги по очкам за сезон владеет Уэйн Гретцки (215 в 80 играх за «Эдмонтон», 52+163, 1985/86). 

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13 комментариев
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Эх, жаль, Пойнт в самой концовке прямо в ловушку бросил, был бы третий ассист, праймари на победный.
Сотку ассистов теперь выбивать уже Никита должен, но 150 очей пробить будет очень сложно, по три за три оставшихся - задачка очень непростая.
В любом случае, бомбардирская гонка легендарная, конечно.
+19
0
+19
И у Панары Ягр, и у Куча Ягр)
+10
0
+10
Ягра не успеет догнать, наверно.
+7
0
+7
Ответ culpa
Эх, жаль, Пойнт в самой концовке прямо в ловушку бросил, был бы третий ассист, праймари на победный. Сотку ассистов теперь выбивать уже Никита должен, но 150 очей пробить будет очень сложно, по три за три оставшихся - задачка очень непростая. В любом случае, бомбардирская гонка легендарная, конечно.
Ну у них в соперниках Вашингтон и Коламбус сейчас будут, в принципе если команда постарается, то в этих двух играх Куч может и 7 очков набрать. Так что пока не большие шансы есть на 150, будем надеяться
+7
-1
+6
Ответ Танос
Комментарий удален пользователем
Не говорил бы за всех тогда
+4
-1
+3
Лучший, Никита!!
+2
0
+2
Сегодня должен был быть асистентский хет-трик, Пойнт не забил в ОТ.
+2
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Великий сезон от великого игрока
+3
-1
+2
Поражает результативность Гретцки в сезоне 85/86 - количество передач 163, это же больше 2 передач в каждом матче с ума сойти! А так Никита красава, но есть куда стремиться!
+2
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+2
Кучеров может сделать 1000 передач за 1000 матчей.
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Комментарий удален пользователем
Кучеров плеймейкер по степени влияния на поднятие роли правого крайнего форварда как Бекхэм в футболе. И Куч не останавливается в развитии.
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В принципе, можно догнать и перегнать Яромира.
Еще 3 игры, сложно, но возможно.
Если взять среднюю по набранным очкам за все матчи против конкретного соперника за текущую карьеру (очки/матчи) получается 1,00х против Кэпс (игра 13.04.24), 1,17х vs Баффало (15.04.24) и 1,24х vs Торонто (17.04.24). Т.е. в последних 2х играх, с поправкой на текущую игру Никиты, вполне можно рассчитывать на 2-3 очка за матч и 1-2 очка против Кэпс. Догнать реально.
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Ответ bettini
И у Панары Ягр, и у Куча Ягр)
Куч Грецки сделал по 30-ти летним. 141 против 121.
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