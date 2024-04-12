Кучеров – 2-й игрок НХЛ в XXI веке и 2-й европеец в истории лиги, набравший 140+ очков за сезон

Никита Кучеров набрал 140-е очко в сезоне НХЛ и вошел в элитные компании.

Форвард « » сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (2:3 Б).

Всего в 78 играх в текущем сезоне на счету россиянина 141 (43+98) очко. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров и продолжает повышать планку российского рекорда.

– 2-й игрок лиги в XXI веке, набравший 140 или более очков. В прошлом сезоне из « » набрал 153 (64+89) балла в 82 играх.

Кроме того, Никита стал 2-м игроком из Европы в истории НХЛ, достигшим такой отметки. Рекорд был установлен (Чехия) в сезоне-1995/96 (149 очков в 82 играх за « », 62+87).

Рекордом лиги по очкам за сезон владеет Уэйн Гретцки (215 в 80 играх за «Эдмонтон», 52+163, 1985/86).