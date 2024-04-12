Кучеров – 2-й игрок НХЛ в XXI веке и 2-й европеец в истории лиги, набравший 140+ очков за сезон
Никита Кучеров набрал 140-е очко в сезоне НХЛ и вошел в элитные компании.
Форвард «Тампы» сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (2:3 Б).
Всего в 78 играх в текущем сезоне на счету россиянина 141 (43+98) очко. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров и продолжает повышать планку российского рекорда.
Кучеров – 2-й игрок лиги в XXI веке, набравший 140 или более очков. В прошлом сезоне Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» набрал 153 (64+89) балла в 82 играх.
Кроме того, Никита стал 2-м игроком из Европы в истории НХЛ, достигшим такой отметки. Рекорд был установлен Яромиром Ягром (Чехия) в сезоне-1995/96 (149 очков в 82 играх за «Питтсбург», 62+87).
Рекордом лиги по очкам за сезон владеет Уэйн Гретцки (215 в 80 играх за «Эдмонтон», 52+163, 1985/86).
Сотку ассистов теперь выбивать уже Никита должен, но 150 очей пробить будет очень сложно, по три за три оставшихся - задачка очень непростая.
В любом случае, бомбардирская гонка легендарная, конечно.
Еще 3 игры, сложно, но возможно.
Если взять среднюю по набранным очкам за все матчи против конкретного соперника за текущую карьеру (очки/матчи) получается 1,00х против Кэпс (игра 13.04.24), 1,17х vs Баффало (15.04.24) и 1,24х vs Торонто (17.04.24). Т.е. в последних 2х играх, с поправкой на текущую игру Никиты, вполне можно рассчитывать на 2-3 очка за матч и 1-2 очка против Кэпс. Догнать реально.