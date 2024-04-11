«Зенит» – народная команда, болельщики собираются даже в Москве». Игонин о питерцах

Алексей Игонин считает, что «Зенит» можно назвать народной командой.

– « » может стать народной командой?

– Смотря что вкладывать в это понятие. Честно говоря, мне не до конца ясно определение этой фразы. Оно было придумано давно, в какое-то время, и сегодня неактуально.

В нашем понимании народная команда – это команда, за которую болеют во всех регионах России. У меня был подобный опыт: я ездил по регионам, мы встречались с достаточно большим количеством болельщиков в разных городах. Возили Кубок России, люди фотографировались. В частности, и в Тюмени, и во Владивостоке есть болельщики «Зенита».

Так что в этой части, безусловно, можно говорить об этом. Где-то есть специальные места, бары. Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики «Зенита», где они смотрят футбол под хорошую атмосферу. Вот, что называется народная команда.

– То есть «Зенит» может быть народной командой?

– Так он и есть народная команда. Все определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, – количеством, которое распределено на территории России. Страна, мягко говоря, большая, и здесь важна работа с болельщиками.

Я понимаю, что в Санкт-Петербурге «один город – одна команда». Здесь, зачастую, это просто приходит к тебе, и ты об этом не думаешь. А в других регионах ты должен посмотреть и полюбить, – сказал бывший игрок «Зенита».