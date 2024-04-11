«Зенит» – народная команда, болельщики собираются даже в Москве». Игонин о питерцах

Теги Спартак Зенит Алексей Игонин премьер-лига Россия болельщики Футбол

Алексей Игонин считает, что «Зенит» можно назвать народной командой.

– «Зенит» может стать народной командой?

– Смотря что вкладывать в это понятие. Честно говоря, мне не до конца ясно определение этой фразы. Оно было придумано давно, в какое-то время, и сегодня неактуально. 

В нашем понимании народная команда – это команда, за которую болеют во всех регионах России. У меня был подобный опыт: я ездил по регионам, мы встречались с достаточно большим количеством болельщиков в разных городах. Возили Кубок России, люди фотографировались. В частности, и в Тюмени, и во Владивостоке есть болельщики «Зенита».

Так что в этой части, безусловно, можно говорить об этом. Где-то есть специальные места, бары. Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики «Зенита», где они смотрят футбол под хорошую атмосферу. Вот, что называется народная команда.

– То есть «Зенит» может быть народной командой?

– Так он и есть народная команда. Все определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, – количеством, которое распределено на территории России. Страна, мягко говоря, большая, и здесь важна работа с болельщиками.

Я понимаю, что в Санкт-Петербурге «один город – одна команда». Здесь, зачастую, это просто приходит к тебе, и ты об этом не думаешь. А в других регионах ты должен посмотреть и полюбить, – сказал бывший игрок «Зенита».

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60 комментариев
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Ответ Mihail0910
Это где болельщики зенита собираютсяв Москве? Ну так чисто поржать)
В Кремле!
+41
0
+41
Бразильская народная команда
+41
-9
+32
Спартак в регионах популярней Зенита. Это факт.
+40
-8
+32
Это где болельщики зенита собираютсяв Москве? Ну так чисто поржать)
+29
-7
+22
Объективно,за наш Зенит в регионах болеет 100-200 человек
+26
-13
+13
Ответ Чебурашка от Гены
Спартак в регионах популярней Зенита. Это факт.
Зенит чисто Питерский клуб. Никогда не понимал этой темы с желанием кого-то быть с народом. Клубы на то и представляют разные регионы, свой колорит у Питера, у Ростова, условной Балтики из Калининграда, Ахмата какого-нибудь. В этом какбэ и смысл спортивной конкуренции на поле и вне
+8
0
+8
. Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики «Зенита»
Я тоже знаю : остатки питерского десанта 2000- х годов в ГД , АП , СФ ..итд перебравшиеся в Москву под крыло
Молодого преемника Ельцина и ,,Семьи" ..позднее подтянулись бизнес друзья , сослуживцы ..ноне ,,герои труда РФ"
+6
-1
+5
В Москве полно болельщиков команд не только из разных регионов, но и из разных стран, а понаехавших питерцев думаю больше всех, ибо это второй по численности город в стране.
Что касается болельщиков клубов в регионах страны, то здесь имеет значение история и узнаваемость.
ЦСКА, Спартак, Динамо Москва очень долго были на вершине отечественного спорта, они популярны по всей России, и даже в республиках бывшего СССР, как допустим и футбольная команда Динамо Киев.
Зенит стал побеждать сравнительно недавно, поэтому думаю его российские болельщики в регионах еще достаточно молоды и немногочисленны.
Самая большая фанбаза не в локации самого клуба у Спартака однозначно.
+3
0
+3
а почему в Питере нет баров Спартака странно
+5
-2
+3
Ответ Чебурашка от Гены
Спартак в регионах популярней Зенита. Это факт.
Я с Грозного. В РПЛ болею за Спартак.
+2
0
+2
🤣🤣🤣
+2
0
+2
Где в Москве? Где можно увидеть это чудо?
+2
0
+2
Ответ Евгений ТСК
Зенит чисто Питерский клуб. Никогда не понимал этой темы с желанием кого-то быть с народом. Клубы на то и представляют разные регионы, свой колорит у Питера, у Ростова, условной Балтики из Калининграда, Ахмата какого-нибудь. В этом какбэ и смысл спортивной конкуренции на поле и вне
Я не против. Главное заполнять свой родной стадион, как по мне.
+2
-1
+1
Ответ Al561
В Москве полно болельщиков команд не только из разных регионов, но и из разных стран, а понаехавших питерцев думаю больше всех, ибо это второй по численности город в стране. Что касается болельщиков клубов в регионах страны, то здесь имеет значение история и узнаваемость. ЦСКА, Спартак, Динамо Москва очень долго были на вершине отечественного спорта, они популярны по всей России, и даже в республиках бывшего СССР, как допустим и футбольная команда Динамо Киев. Зенит стал побеждать сравнительно недавно, поэтому думаю его российские болельщики в регионах еще достаточно молоды и немногочисленны. Самая большая фанбаза не в локации самого клуба у Спартака однозначно.
в каком месте Динамо Москва долго был на вершине? )) последнее нормальное чемпионство в 1963 году)) последнее кривое в 1976 )) ЦСКА и Спартак ладно, но Динамо тут причем?)
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Ответ Бюджетник
Объективно,за наш Зенит в регионах болеет 100-200 человек
Я жил в Нижнем Новгороде и в школу там ходил. Среди сверстников больше всего болели за ЦСКА и Зенит. МБ потому что были самые сильные. За мясо почти никто не топил. Короче , нормально болеют в регионах. Меньше чем за КБ конечно, но не меньше чем за условное Динамо
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Ответ Эден Азаров
Бразильская народная команда
Как они хотят народной командой стать,аж жуть.Ну Воронеж тоже народная команда, Ростов тоже и Краснодар. А вот Зенит никогда не будет народной,ну не любит их народ, а сами пусть как хотят себя называют,пусть потешат самолюбие, бразильцы же конкретно из простого народа вышли,из фавел, так что зенит, - народная, бразильская.И никак по другому.
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Ответ юра георгиевский
Чепуху не неси. Сами придумают и сами в это верят. «Самообслуживание для себя» 😂😹🤣
Вам бы просто хоть раз на игру сходить. 😁
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Ответ Глебов Илья
а почему в Питере нет баров Спартака странно
Такие бары в СПб не разрешат открыть, это нонсенс.
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Ответ юра георгиевский
Не приходи туда, а то побьют ни за что. Больно будет, не надо.
так РФС никто штурмовать и не собирается, банкуйте
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Ответ Mihail0910
Это где болельщики зенита собираютсяв Москве? Ну так чисто поржать)
видел одного недавно в шапке зенита, на велосипеде, но ящик за спиной был желтый, а не голубой. ехал на встречу, скорее всего
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Ответ Честный контроль
Народная команда всегда было Торпедо. Потом ЦеКашное лобби на радио и тв начало натягивать сову на глобус и приписывать Спартаку это звание. Хотели чтобы думали что народ типа был за ручную команду ЦК КПСС. Хотели как лучше, получилось как всегда!
бесспорно, только кто последнее время натягивает сову то
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Ответ Честный контроль
Народная команда всегда было Торпедо. Потом ЦеКашное лобби на радио и тв начало натягивать сову на глобус и приписывать Спартаку это звание. Хотели чтобы думали что народ типа был за ручную команду ЦК КПСС. Хотели как лучше, получилось как всегда!
Комментарий удален пользователем
Ответ Честный контроль
Народная команда всегда было Торпедо. Потом ЦеКашное лобби на радио и тв начало натягивать сову на глобус и приписывать Спартаку это звание. Хотели чтобы думали что народ типа был за ручную команду ЦК КПСС. Хотели как лучше, получилось как всегда!
В РФС надо поднять этот вопрос и заняться журналистским расследованием, по теме: «Почему наш спартачок под шум волны 90-х бандитских времён прикарманил на халяву себе звание «народная команда». Пусть разберутся с самозванцами.
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Ответ Денис Уколов
Как говорил Лёха Миллер: "зенит-самая любимая команда России")) Такая любимая, что за пределами Питера я не встретил ни одного их болельщика, хотя был в очень многих городах. Спартачи везде, а зеня в полнейшем пролёте
Ну плохо смотрел, или тупо врешь. Встречал людей с Казани, Ижевска, Челябинска, Екатеринбурга.
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Комментарий удален модератором
Зенит сейчас самый стабильный и делает все для пополнения количества болельщиков. причем не только в российском сегменте,но и на другие страны выходит. Китай,Иран,Сербия. Наконец стали деньги вкладывать в тех кто дает результат,потихоньку продают в другие клубы. Да и атмосфера и новости скорее позитивные,что не сказать про другие клубы.
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Все команды народные, у всех есть болельщики, а спорить, какая "народней", глупо. Зато всем понятно, какая стабильней, успешней, сильнее. Явно не та, у которой место в середине таблицы, главная звезда в тюряге, а тренер на чемоданах (год из года). Хотя болельщиков много, да. Как говорится, любовь зла, полюбишь и Спартак.
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инородная
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Я знаю в одной дурке все болеют за зенит потому что старший санитар страстный болела Зенита.
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Конечно , 9 бразильцеа в старте , народная команда
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