«Зенит» – народная команда, болельщики собираются даже в Москве». Игонин о питерцах
Алексей Игонин считает, что «Зенит» можно назвать народной командой.
– «Зенит» может стать народной командой?
– Смотря что вкладывать в это понятие. Честно говоря, мне не до конца ясно определение этой фразы. Оно было придумано давно, в какое-то время, и сегодня неактуально.
В нашем понимании народная команда – это команда, за которую болеют во всех регионах России. У меня был подобный опыт: я ездил по регионам, мы встречались с достаточно большим количеством болельщиков в разных городах. Возили Кубок России, люди фотографировались. В частности, и в Тюмени, и во Владивостоке есть болельщики «Зенита».
Так что в этой части, безусловно, можно говорить об этом. Где-то есть специальные места, бары. Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики «Зенита», где они смотрят футбол под хорошую атмосферу. Вот, что называется народная команда.
– То есть «Зенит» может быть народной командой?
– Так он и есть народная команда. Все определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, – количеством, которое распределено на территории России. Страна, мягко говоря, большая, и здесь важна работа с болельщиками.
Я понимаю, что в Санкт-Петербурге «один город – одна команда». Здесь, зачастую, это просто приходит к тебе, и ты об этом не думаешь. А в других регионах ты должен посмотреть и полюбить, – сказал бывший игрок «Зенита».
Я тоже знаю : остатки питерского десанта 2000- х годов в ГД , АП , СФ ..итд перебравшиеся в Москву под крыло
Молодого преемника Ельцина и ,,Семьи" ..позднее подтянулись бизнес друзья , сослуживцы ..ноне ,,герои труда РФ"
Что касается болельщиков клубов в регионах страны, то здесь имеет значение история и узнаваемость.
ЦСКА, Спартак, Динамо Москва очень долго были на вершине отечественного спорта, они популярны по всей России, и даже в республиках бывшего СССР, как допустим и футбольная команда Динамо Киев.
Зенит стал побеждать сравнительно недавно, поэтому думаю его российские болельщики в регионах еще достаточно молоды и немногочисленны.
Самая большая фанбаза не в локации самого клуба у Спартака однозначно.