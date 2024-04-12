У «Байера» 37 побед и 5 ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая

Теги Байер Хаби Алонсо Вест Хэм бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» продлил серию без поражений.

Сегодня команда Хаби Алонсо обыграла «Вест Хэм» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы – 2:0. 

Леверкузенцы выиграли в 7-й раз подряд. Всего в этом сезоне у них 37 побед и 5 ничьих во всех турнирах. Последнее поражение у «Байера» было 27 мая – от «Бохума» (0:3). 

14 апреля команда Алонсо примет «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги. 

58 комментариев
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Как то встретились Аль Хилаль и Байер, в итоге матч между ними продолжился до подписание Кейна в одну из этих команд...
+60
-9
+51
Ответ Отец Абду
Как то встретились Аль Хилаль и Байер, в итоге матч между ними продолжился до подписание Кейна в одну из этих команд...
Аль-Хилаль доминирует в Азии, где условия неравные и имеется гигантский перевес в их сторону по составу.
Байер доминирует в Европе, имея относительно скромный состав.
Они разные.
+36
-4
+32
Хаби пишет историю, просто красавец!
+37
-5
+32
Фантастика, Вест Хэм кроме пару выпадов ничего не смог поделать. А ведь так его могут возить только Сити, Арсенал, да были проколы по 5-0, но такой картины не было. Байер заслуженно входит в список сильнейших команд мира, это просто факт и сегодняшний матч - очередное доказательство, и это со своим стилем!!
+32
-2
+30
Если Байер и в следующем сезоне будет таким, то думаю, для Алонсо не будет иметь смысла переходить в другие клубы (Бавария, Реал, Ливер), и может остаться ещё на несколько лет. Ведь зачем переходить в другой топ клуб, если под рукой уже есть такой же, которого ты сам и создал. Своё всегда вкуснее. Такой Байер может и за ЛЧ бороться.

Хотя возможно у него другой взгляд на свою карьеру, но всё же хотелось бы, чтобы он подольше остался в Байере и творить магию.
+18
-4
+14
Ответ Numunu
Повторили рекорд Ювентуса - 42 матча без поражений во всех турнирах !
А если еще и следующий матч в чемпионате выиграют
Оформят салатницу и побьют рекорд Ювентуса
Идеального и не придумать момента
+13
0
+13
Посмотрел счёт к 75-й минуте.. 0:0 ... и словил себя на мысли: "Пффф... еще рано забивать Байеру по классике... скоро закатят")
+13
-1
+12
Вау , ослеплён игрой Байера , какая-то фантастика , так ведь и решат вопросы с чемпионством в эти выходные и могут все силы бросить на ЛЕ . Кубок Германии выглядит легкой добычей , там клуб из второй лиги , я наверно сойду с ума , если Алонсо и ко возьмут требл , абсолютная сказка. Помню еще Боруссию Клоппа и два золотых дубля подряд , тоже была потрясающая команда с нереальным стадионом , жаль Лч не взяли они тогда .
+13
-1
+12
Повторили рекорд Ювентуса - 42 матча без поражений во всех турнирах !
+10
-1
+9
Ответ S H A R K
Аль-Хилаль доминирует в Азии, где условия неравные и имеется гигантский перевес в их сторону по составу. Байер доминирует в Европе, имея относительно скромный состав. Они разные.
душнила
+16
-7
+9
Их требл более уже под очень хорошими шансами. В "БЛ" в субботу скорее всего уже оформят чемпионство, в кубке шансы "Кайзерслаутерна" мизерные, в "ЛЕ" полуфинал практически обеспечен и сомневаюсь что "Рома" или "Милан" смогут их пройти там.
+8
-1
+7
Вопрос с лучшим тренером этого европейского сезона уже решен, кто бы там не выиграл ЛЧ
+6
0
+6
новая немецкая машина)
+6
-1
+5
Ответ Александр Гущин
Байер не супер клуб.у них нет такой истории, и к сожалению нет денег огромных (((через год ,два всех раскупят
А что даёт история кроме статуса? Хаби сейчас сам пишет историю Байера, о которой не забудут. Если в Байере и так всё великолепно, то в чём смысл рисковать перейти в другой клуб? Обычно в другие клубы переходят ради трофеев, история дело второстепенное. С Байером можно выигрывать трофеи и без яркой истории.
С трофеями придут деньги. Хоть и не на уровне суперклубов, но всё же думаю достаточно много, чтобы совершить вполне хорошие трансферы. Думаю, что руководство Байера постарается сделать всё, чтобы удержать Хаби как можно дольше. А если Хаби останется, то и игроки сами захотят остаться.
+5
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+5
Шикарная статистика !
Ждём продолжения минимум до конца этого сезона.
+6
-1
+5
Ответ S H A R K
Если Байер и в следующем сезоне будет таким, то думаю, для Алонсо не будет иметь смысла переходить в другие клубы (Бавария, Реал, Ливер), и может остаться ещё на несколько лет. Ведь зачем переходить в другой топ клуб, если под рукой уже есть такой же, которого ты сам и создал. Своё всегда вкуснее. Такой Байер может и за ЛЧ бороться. Хотя возможно у него другой взгляд на свою карьеру, но всё же хотелось бы, чтобы он подольше остался в Байере и творить магию.
Байер не супер клуб.у них нет такой истории, и к сожалению нет денег огромных (((через год ,два всех раскупят
+6
-1
+5
не верю в их следующий сезон, но в этом, конечно - блеск!
напоминают Лестер 15 / 16
+4
0
+4
Ответ Старик Стариканов
Виннеркузен можно уже не только поздравлять с Бундеслигой но с ЛЕ.Некому просто проигрывать, оставшиеся команды заметно ниже уровнем
Ну прям таки Милан и Рома ниже...
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0
+3
Ответ Святослав Степанов
за ЛЧ бороться класса не хватит.
Класса? Как они тогда не проигрывают 42 матчей подряд? Не будь класса, игроки рассыпались бы уже на 5ой серии.
Даже до прихода Алонсо Байер выглядел хорошо по именам, а с недавними трансферами он стал грозной командой.
Летом усилят 2-3 позиции и ничем от топ 5 клубов отличаться не будут.
+3
0
+3
Ответ Аврал
Решил сегодня посмотреть на хвалимый всеми Байер весь матч.Сделал вывод-всю игру тухлятина,в концовке нажали и всё продавили.Похоже они по этому алгоритму играют весь сезон.Замены конечно сыграли шикарно.То как им Алонсо втюхивал на бровке стоит отдельного внимания.
Создают много голевых ситуаций, но и много транжирят
+3
0
+3
Ответ Gaz_11
не верю в их следующий сезон, но в этом, конечно - блеск! напоминают Лестер 15 / 16
Лестер это сказка, а тут рождение нового жанра!
+3
0
+3
Байер молодцы это я как фан Баварии говорю
+3
0
+3
Немецкая машина! Было бы эпично, чтобы без поражений прошли сезон
+5
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Ответ News13
В финале Лиги Европы продуют, скриньте
Да плевать. Байер уже написал историю....как минимум клуба....А там увидим. Алонсо уже написал историю!!!!
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Шикарная статистика ! Ждём продолжения минимум до конца этого сезона.
ещё максимально 11 игр
+2
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+2
Ответ Александр Борисов
Вау , ослеплён игрой Байера , какая-то фантастика , так ведь и решат вопросы с чемпионством в эти выходные и могут все силы бросить на ЛЕ . Кубок Германии выглядит легкой добычей , там клуб из второй лиги , я наверно сойду с ума , если Алонсо и ко возьмут требл , абсолютная сказка. Помню еще Боруссию Клоппа и два золотых дубля подряд , тоже была потрясающая команда с нереальным стадионом , жаль Лч не взяли они тогда .
Не было двух золотых дублей подряд. В первое чемпионство Клоппа кубок выиграл Шальке с Раулем
+2
0
+2
Ответ Harryck
Их требл более уже под очень хорошими шансами. В "БЛ" в субботу скорее всего уже оформят чемпионство, в кубке шансы "Кайзерслаутерна" мизерные, в "ЛЕ" полуфинал практически обеспечен и сомневаюсь что "Рома" или "Милан" смогут их пройти там.
Рома частенько выдает то, чего не ожидали
+3
-1
+2
Ответ wowsergio
Рома частенько выдает то, чего не ожидали
Да, Рома очень "колючая" в этом плане.
+2
0
+2
Ответ S H A R K
Если Байер и в следующем сезоне будет таким, то думаю, для Алонсо не будет иметь смысла переходить в другие клубы (Бавария, Реал, Ливер), и может остаться ещё на несколько лет. Ведь зачем переходить в другой топ клуб, если под рукой уже есть такой же, которого ты сам и создал. Своё всегда вкуснее. Такой Байер может и за ЛЧ бороться. Хотя возможно у него другой взгляд на свою карьеру, но всё же хотелось бы, чтобы он подольше остался в Байере и творить магию.
за ЛЧ бороться класса не хватит.
+3
-1
+2
Браво Байер! Браво Алонсо!!!
+1
0
+1
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