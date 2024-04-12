У «Байера» 37 побед и 5 ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая
«Байер» продлил серию без поражений.
Сегодня команда Хаби Алонсо обыграла «Вест Хэм» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы – 2:0.
Леверкузенцы выиграли в 7-й раз подряд. Всего в этом сезоне у них 37 побед и 5 ничьих во всех турнирах. Последнее поражение у «Байера» было 27 мая – от «Бохума» (0:3).
14 апреля команда Алонсо примет «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги.
Байер доминирует в Европе, имея относительно скромный состав.
Они разные.
Хотя возможно у него другой взгляд на свою карьеру, но всё же хотелось бы, чтобы он подольше остался в Байере и творить магию.
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Идеального и не придумать момента
С трофеями придут деньги. Хоть и не на уровне суперклубов, но всё же думаю достаточно много, чтобы совершить вполне хорошие трансферы. Думаю, что руководство Байера постарается сделать всё, чтобы удержать Хаби как можно дольше. А если Хаби останется, то и игроки сами захотят остаться.
Ждём продолжения минимум до конца этого сезона.
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Даже до прихода Алонсо Байер выглядел хорошо по именам, а с недавними трансферами он стал грозной командой.
Летом усилят 2-3 позиции и ничем от топ 5 клубов отличаться не будут.