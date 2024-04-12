У «Байера» 37 побед и 5 ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая

«Байер» продлил серию без поражений.

Сегодня команда обыграла « » в первом матче четвертьфинала – 2:0.

Леверкузенцы выиграли в 7-й раз подряд. Всего в этом сезоне у них 37 побед и 5 ничьих во всех турнирах. Последнее поражение у « » было 27 мая – от «Бохума» (0:3).

14 апреля команда Алонсо примет «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги.