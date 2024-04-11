Лига Европы. 1/4 финала. «Ливерпуль» примет «Аталанту» Миранчука, «Милан» против «Ромы», «Байер» сыграет с «Вест Хэмом»

Теги Байер Марсель Рома Милан Аталанта Ливерпуль Бенфика Вест Хэм Лига Европы УЕФА результаты Футбол

«Ливерпуль» примет «Аталанту» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также в четверг «Милан» сыграет дома с «Ромой», «Байер» – с «Вест Хэмом», «Марсель» встретится в гостях с «Бенфикой».

Лига Европы

1/4 финала

Первые матчи

Бенфика Португалия – Марсель Франция
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан Италия – Рома Италия
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль Англия – Аталанта Италия
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер Германия – Вест Хэм Англия
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ооочень интересные пары 1/4. Должно быть увлекательно
+2
0
+2
В этом году плей-офф ЛЕ выглядит не сильно хуже ЛЧ, по крайней мере по именам
+3
-1
+2
Плей-офф ЛЕ с каждым годом становится все интереснее. Вот что значит путевка в ЛЧ.
+1
0
+1
команде Алонсо придется повозиться )))
0
0
0
И все матчи в одно время(
0
0
0
Милану победы !
0
0
0
Победы молоткам!
0
0
0
удачи Роме
0
0
0
Ответ Kubinec_
удачи Роме
И Милане.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий