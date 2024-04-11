Лига Европы. 1/4 финала. «Ливерпуль» примет «Аталанту» Миранчука, «Милан» против «Ромы», «Байер» сыграет с «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» примет «Аталанту» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также в четверг « » сыграет дома с «Ромой», « » – с « », « » встретится в гостях с «Бенфикой».

Лига Европы

1/4 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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