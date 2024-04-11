Лига Европы. 1/4 финала. «Ливерпуль» примет «Аталанту» Миранчука, «Милан» против «Ромы», «Байер» сыграет с «Вест Хэмом»
«Ливерпуль» примет «Аталанту» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Также в четверг «Милан» сыграет дома с «Ромой», «Байер» – с «Вест Хэмом», «Марсель» встретится в гостях с «Бенфикой».
Лига Европы
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «БайАрена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.