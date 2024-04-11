Монте-Карло (ATP). 3-й круг. Медведев сыграет с Хачановым, Джокович встретится с Музетти, Зверев – с Циципасом

Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Даниил Медведев поборется с Кареном Хачановым в третьем круге в Монте-Карло.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

7 – 14 апреля 2024

ATP 1000

Призовой фонд – 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
11 апреля, 12.00
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Алексей Попырин (Австралия)
Дата проведения
11 апреля, 12.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
11 апреля, 14.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
11 апреля, 14.30
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
11 апреля, 16.00
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
11 апреля, 16.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
11 апреля, 17.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
11 апреля, 17.30
Онлайн матча
2 комментария
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Странное расписание на сегодня.
Во-первых, Джокович с Музетти, которые сыграли свои предыдущие матчи еще во вторник, почему-то играют позже Хачанова с Медведевым, которые играли только вчера. Ну, и победители перенесенных матчей, которые будут доиграны сегодня вторым запуском (скорее всего, это будут Руне и Димитров), сыграют между собой на втором по значимости корте не последним запуском, а раньше встречи Сонего - Умбер. Ну, и как им восстанавливаться за такой короткий промежуток времени?
Еще удивило, что топовый матч Зверева с Циципасом поставили не на центральный корт.
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