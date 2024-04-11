Монте-Карло (ATP). 3-й круг. Медведев сыграет с Хачановым, Джокович встретится с Музетти, Зверев – с Циципасом
Даниил Медведев поборется с Кареном Хачановым в третьем круге в Монте-Карло.
Сетка турнира здесь.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
7 – 14 апреля 2024
ATP 1000
Призовой фонд – 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 11 апреля, 12.00
- Дата проведения
- 11 апреля, 12.00
- Дата проведения
- 11 апреля, 14.30
- Дата проведения
- 11 апреля, 14.30
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 11 апреля, 16.00
- Дата проведения
- 11 апреля, 16.00
- Дата проведения
- 11 апреля, 17.30
- Дата проведения
- 11 апреля, 17.30
Во-первых, Джокович с Музетти, которые сыграли свои предыдущие матчи еще во вторник, почему-то играют позже Хачанова с Медведевым, которые играли только вчера. Ну, и победители перенесенных матчей, которые будут доиграны сегодня вторым запуском (скорее всего, это будут Руне и Димитров), сыграют между собой на втором по значимости корте не последним запуском, а раньше встречи Сонего - Умбер. Ну, и как им восстанавливаться за такой короткий промежуток времени?
Еще удивило, что топовый матч Зверева с Циципасом поставили не на центральный корт.
Лоренцо, будь мужчиной!