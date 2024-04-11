Экс-директор «Чайки» Баян: «33 человека – судьи, их помощники и инспекторы – подтвердили, что брали взятку. Шафеев, Сафьян и Фролов получили от меня деньги и продолжают судить в РПЛ»

Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян раскрыл имена арбитров РПЛ, которые получали от него взятки.

Ранее функционера оштрафовали на 1,8 млн рублей. Суд признал Баяна виновным в подкупе судей перед десятью матчами Второй лиги и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года.

10 апреля суд ужесточил наказание Баяну, запретив ему заниматься деятельностью в области профессионального спорта сроком на два года.

«Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Это судьи, их помощники, а также инспекторы матчей. Это именно те арбитры, которые проходили по этому уголовному делу и которые подтвердили, что брали взятку.

Они получили от меня деньги и потратили их по своему усмотрению. Некоторые из них, например Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов, в настоящий момент судят игры Российской Премьер-лиги.

Дело даже не в конкретных персоналиях, дело в системе, которая существует на данный момент и которой никто не хочет уделять должное внимание. Несмотря на то, что есть подразделения, которые должны этим заниматься, мы видим, что по сути этот вопрос пущен на самотек.

Очень хочется, чтобы, приходя на футбол, мы четко понимали, что здесь по-честному играют две команды, которые рассудит человек, выполняющий честно свою работу», – заявил Баян.

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