Мария Захарова: «По большому счету Томас Бах стал дирижером антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов»
Мария Захарова назвала Томаса Баха «дирижером антироссийской возни».
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, в частности, произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы в России не состоялись.
«По большому счету он и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов... То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.
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Должно быть. Но не судят только победителей. К болтунам и соплежуям это не относится.
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