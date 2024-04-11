Мария Захарова: «По большому счету Томас Бах стал дирижером антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов»

Теги МОК Томас Бах Мария Захарова Игры дружбы Легкая атлетика

Мария Захарова назвала Томаса Баха «дирижером антироссийской возни».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, в частности, произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы в России не состоялись.

«По большому счету он и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов... То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.

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19 комментариев
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Даже не сомневаюсь, какие комменты сейчас будут. Если в новости только Бах - одни, если добавить к тексту Захарову - сразу другие.
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Подождите, ведь дирижёры сидят в Вашингтоне! Я запутался уже.
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Какая безграмотная тетя! Бах - композитор
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Ответ rostov4anin
Подождите, ведь дирижёры сидят в Вашингтоне! Я запутался уже.
Нет, там владельцы консерватории)
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То он марионеткой был, сейчас уже дирижёром назвали. Определитесь там уже!
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Надеюсь, когда нибудь, закончится этот поток словоблюдия, неадекватности, лицемерия и лжи
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"Мамиашвили" Мы одна команда – команда нашего лидера, главы государства. Когда политики делают подобные этому дебильные заявления, они на что надеются, на то что на западе просто не знают русского языка и их никто не услышит? На одном же канале сначала обещают бахнуть по Парижу ядеркой, и потом там же удивляются почему к ним так предвзято относятся
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Комментарий удален модератором
Манька в эфире, стало быть завтра пятница!
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А что вы хотели? Заняться переделкой миропорядка и что б никто не мешал? Так не бывает.
Должно быть. Но не судят только победителей. К болтунам и соплежуям это не относится.
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И вот, я институтка, я фея из бара,
Я черная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера.
Приют эмигрантов - олимпийский Париж!
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Ответ Виктор Ш.
Даже не сомневаюсь, какие комменты сейчас будут. Если в новости только Бах - одни, если добавить к тексту Захарову - сразу другие.
"Есть два стула"...
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Ответ igls54
Какая безграмотная тетя! Бах - композитор
Тот Бах писал фуги, а этот крутит фиги.
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