Мария Захарова: «По большому счету Томас Бах стал дирижером антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов»

Мария Захарова назвала Томаса Баха «дирижером антироссийской возни».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, в частности, произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы в России не состоялись.

«По большому счету он и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов... То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт