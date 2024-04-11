Вячеслав Колосков: «Не ощущаю рост цен на продукты. Все зависит от того, сколько ты потребляешь»

Вячеслав Колосков поделился мнением о росте цен на продукты в России.

«Я, как правило, сам езжу покупать продукты. И не ощущаю какой-то рост цен на них. Конечно, все зависит от того, сколько ты потребляешь и все. Мы в нашем возрасте потребляем мало, продукты покупаем качественные и хорошие и в гипермаркетах, и на рынке. Не замечал, чтобы на что-то заметно повысились цены. Такой тенденции не замечаю.

А если говорить про цены на те же яйца, то какое мне до этого дело?! Мне на всю семью нужно 10 яиц в месяц. Понятия не имею насколько это ощутимо вообще. Яйца, печень, картошка – не специалист в этом. Просто часто сам езжу в магазин и не вижу никакого роста цен ни на что», – сказал почетный президент .

Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»