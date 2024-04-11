Вячеслав Колосков: «Не ощущаю рост цен на продукты. Все зависит от того, сколько ты потребляешь»

Теги премьер-лига Россия РФС Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков поделился мнением о росте цен на продукты в России.

«Я, как правило, сам езжу покупать продукты. И не ощущаю какой-то рост цен на них. Конечно, все зависит от того, сколько ты потребляешь и все. Мы в нашем возрасте потребляем мало, продукты покупаем качественные и хорошие и в гипермаркетах, и на рынке. Не замечал, чтобы на что-то заметно повысились цены. Такой тенденции не замечаю.

А если говорить про цены на те же яйца, то какое мне до этого дело?! Мне на всю семью нужно 10 яиц в месяц. Понятия не имею насколько это ощутимо вообще. Яйца, печень, картошка – не специалист в этом. Просто часто сам езжу в магазин и не вижу никакого роста цен ни на что», – сказал почетный президент РФС

Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»

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79 комментариев
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Такое интервью - это просто плевок в душу людям, которые нефиговый рост цен замечают, и в отличие от этого бездельника не сидели всю жизнь на гособеспечении и на незаслуженной зарплате
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Это просто дальнозоркость у них. Рост цен не видно, зато след НАТО, Байдена и Украины за полземного шара везде найдут.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Алёшка, ты ещё сам не сдал ЕГ.
Корчишь тут крутого экономиста, а сам дуб дубом.
Вопрос в другом. Цены растут? Растут.
Это очевидно и надо быть слепым,чтобы этого не видеть.
И рассуждай не об экономической грамотности пенсионеров с пенсией в 15 тысяч, а о грамотности экономического блока правительства
+79
-4
+75
«Если не покупать, то цены нормальные».

Так министр финансов Силуанов отреагировал на рост цен в стране. Он отметил, что прочитал эту «правильную мысль» в интернете.
+69
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+64
Диана Гурцкая тоже не видит роста цен
+61
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+51
Ещё у Ротенбергов спросите, почувствовали ли они рост цен на продукты.
+39
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+35
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
этому тролю всегда можно минус не читая ставить))
+33
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+29
человек, который говорит, что на семью нужно 10 яиц в месяц, в принципе не ходит в магазин, поэтому знать просто не может.

это все равно, что сказать, что мне бака бензина хватает в месяц - не ощущаю роста цен на топливо.
+30
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«Конечно, все зависит от того, сколько ты потребляешь и все.»

Конченый лицемерный дед. Если курица подорожала в два раза - просто ешьте в два раза меньше курицы. Охренеть совет, гран мерси. Если мой вискарь, который я до того, как «цены не начали расти», брал за 7к, сейчас стоит 15, то хорошо, буду пить в два раза меньше, курицы же тоже стало немного.
Осталось только решить, как ездить на половине машины, и ходить в одной штанине.
+31
-6
+25
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А, опять люди плохие попались, ленивые и бесполезные, да еще и жить нормально хотят!
+28
-4
+24
Вячеслав Колосков поделился....дальше можно не читать. Колосков известен в узких кругах тем, что никогда не делился. С ним делились, но не он.
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-1
+22
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Юноша, говоришь люди у нас ленивые? Это относится только к власть имущим шариковым, это да ...
Люди наши пятилетками поднимали страну, а в посоевоенное время умудрялись после работы на огородах пахать... До этого в царской России пахали, так, что теперь этим недоумкам досталась самая богатая страна... А у них дамбы миллиардные сыплются, мосты и трубы сыплются... Все пущено насамотёк... Вот у китайцев умные патриоты в правительстве, за двадцать лет построили экономику, потому что и стратегия есть и деньги вкладываются в нужные отросли... Они это делают и запад им не меньше в чем то мешают, но они не кивают на биокомаров и мышей и что самое главное, на "ЛЕНИВЫЙ НАРОД", а делают... а ты защищаешь кортавую нечисть, которая вывозит все за бугор, так как у них здесь заработок, а большинство родственников и бизнесы там... Сынок, наблюдай дальше за "прорывами"...
+16
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+14
Сытые хорьки рост цен не замечают - у них слишком большие запасы.
+12
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+11
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Это просто дальнозоркость у них. Рост цен не видно, зато след НАТО, Байдена и Украины за полземного шара везде найдут.
Рост цен на еду, квартиры, машины. Да рост цен во всем виден, тут сложно его заметить только когда у тебя очень хороший доход и ты не считаешь деньги 🤣
+9
0
+9
Ощущаю, что не у того спросили
+11
-3
+8
Ну с его пенсией можно и не замечать, да) я вот хорошо зарабатываю, но траты а жратву значительно возросли, хотя больше есть и, соответственно, покупать, не стали
+8
-1
+7
Ответ Ебздрогыч
Диана Гурцкая тоже не видит роста цен
А Тимур видит
+7
-1
+6
Вчера видел Колоскова в Пятерочке, картошку по 19 рублей набирал.
+6
0
+6
Ответ rbh2010
Алёшка, ты ещё сам не сдал ЕГ. Корчишь тут крутого экономиста, а сам дуб дубом. Вопрос в другом. Цены растут? Растут. Это очевидно и надо быть слепым,чтобы этого не видеть. И рассуждай не об экономической грамотности пенсионеров с пенсией в 15 тысяч, а о грамотности экономического блока правительства
Алёшку в Гатчине бешеная собака покусала как-то. А он не стал к врачам обращаться... Вот итог...
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0
+5
Колосков всегда был бесполезным и бестолковым чинушей, чего ещё от него можно было ждать🤷‍♂️
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+5
Бога бы побоялся, такое говорить. Старый 🤡
+10
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+5
По идее да,черная и красная икра в том же диапазоне))
+6
-1
+5
Олигарх с пенсией 50 тысяч(по его же словам)
+7
-2
+5
Ответ justbored
Комментарий скрыт
Притянутая проблема? Мамка в магазин бегает?
+4
0
+4
Как кол-во потребляемых тобой товаров влияют на стоимость за единицу товара?
+6
-2
+4
Ответ Ебздрогыч
Диана Гурцкая тоже не видит роста цен
Потемнело)
+6
-2
+4
Ответ Александр Медушев
Ну объективно в рамках официальной инфляции цены подрастают. Я семейный бюджет веду, все траты фиксирую. 4% за 23 год
ну конечно
+3
0
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Слушай, убери Спартак с аватарки не позор клуб. Тебе похоже с абаскалем и мостовым по пути
+3
0
+3
Счастливый ты человек, Колосков, раз не замечаешь роста цен. А вот мы замечаем. Тут один #удак из правительства сказал, что рост цен на яйца это явление временное, и после нового года они уж точно подешевеют. Но не подешевели. А этот #удак скорее всего этого и не заметил, прямо как Колосков.
+6
-4
+2
А если не есть и не пить, то вообще все бесплатно на рынке получается
+3
-1
+2
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