Вячеслав Колосков: «Не ощущаю рост цен на продукты. Все зависит от того, сколько ты потребляешь»
Вячеслав Колосков поделился мнением о росте цен на продукты в России.
«Я, как правило, сам езжу покупать продукты. И не ощущаю какой-то рост цен на них. Конечно, все зависит от того, сколько ты потребляешь и все. Мы в нашем возрасте потребляем мало, продукты покупаем качественные и хорошие и в гипермаркетах, и на рынке. Не замечал, чтобы на что-то заметно повысились цены. Такой тенденции не замечаю.
А если говорить про цены на те же яйца, то какое мне до этого дело?! Мне на всю семью нужно 10 яиц в месяц. Понятия не имею насколько это ощутимо вообще. Яйца, печень, картошка – не специалист в этом. Просто часто сам езжу в магазин и не вижу никакого роста цен ни на что», – сказал почетный президент РФС.
Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»
Корчишь тут крутого экономиста, а сам дуб дубом.
Вопрос в другом. Цены растут? Растут.
Это очевидно и надо быть слепым,чтобы этого не видеть.
И рассуждай не об экономической грамотности пенсионеров с пенсией в 15 тысяч, а о грамотности экономического блока правительства
Так министр финансов Силуанов отреагировал на рост цен в стране. Он отметил, что прочитал эту «правильную мысль» в интернете.
это все равно, что сказать, что мне бака бензина хватает в месяц - не ощущаю роста цен на топливо.
Конченый лицемерный дед. Если курица подорожала в два раза - просто ешьте в два раза меньше курицы. Охренеть совет, гран мерси. Если мой вискарь, который я до того, как «цены не начали расти», брал за 7к, сейчас стоит 15, то хорошо, буду пить в два раза меньше, курицы же тоже стало немного.
Осталось только решить, как ездить на половине машины, и ходить в одной штанине.
Люди наши пятилетками поднимали страну, а в посоевоенное время умудрялись после работы на огородах пахать... До этого в царской России пахали, так, что теперь этим недоумкам досталась самая богатая страна... А у них дамбы миллиардные сыплются, мосты и трубы сыплются... Все пущено насамотёк... Вот у китайцев умные патриоты в правительстве, за двадцать лет построили экономику, потому что и стратегия есть и деньги вкладываются в нужные отросли... Они это делают и запад им не меньше в чем то мешают, но они не кивают на биокомаров и мышей и что самое главное, на "ЛЕНИВЫЙ НАРОД", а делают... а ты защищаешь кортавую нечисть, которая вывозит все за бугор, так как у них здесь заработок, а большинство родственников и бизнесы там... Сынок, наблюдай дальше за "прорывами"...