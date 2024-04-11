НБА. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» встретится дома с «Новым Орлеаном» и другие матчи
Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоятся пять матчей.
Лидер регулярки «Бостон» примет на своей площадке «Нью-Йорк». «Сакраменто» встретится дома с «Новым Орлеаном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 апреля, 04.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.