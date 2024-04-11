НБА. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» встретится дома с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Теги результаты Бостон Чикаго Детройт Голден Стэйт Хьюстон Нью-Йорк Новый Орлеан Портленд Сакраменто НБА Юта Баскетбол

Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоятся пять матчей.

Лидер регулярки «Бостон» примет на своей площадке «Нью-Йорк». «Сакраменто» встретится дома с «Новым Орлеаном».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Чикаго
Дата проведения
12 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бостон – Нью-Йорк
Дата проведения
12 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Юта – Хьюстон
Дата проведения
12 апреля, 04.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Новый Орлеан
Дата проведения
12 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Портленд – Голден Стэйт
Дата проведения
12 апреля, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария
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За Никс и Портленд конеш
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Ответ Александр Митраков
За Сакраменто, чтобы из ГСВ с ЛАЛ в плей-ин точно кто-то вылетел
Почему точно? Если Сакраменто эту игру забирает и следующие 2 отдает, а ЛАЛ и ГСВ забирают все, то они обойдут Сакраменто.
+1
0
+1
За Сакраменто, чтобы из ГСВ с ЛАЛ в плей-ин точно кто-то вылетел
+1
-1
0
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