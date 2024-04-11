РФС о том, почему принявшие взятку от Баяна арбитры работают в РПЛ: «Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства»
В РФС ответили экс-директору «Чайки» Олегу Баяну, который признался, что давал взятки арбитрам, продолжающим работать в РПЛ.
Баян заявил, что взятки брали действующие арбитры РПЛ – Роман Сафьян, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев.
Ранее суд признал Баяна виновным в подкупе судей перед десятью матчами Второй лиги в период с 2018 по 2019-й год и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года. Ему назначили штраф 1,8 млн рублей, а позднее ужесточили наказание, запретив 2 года работать в спорте.
«Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола.
Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства. Также они были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям.
Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если ранее данные им показания по этому уголовному делу были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ», – сообщили в РФС.
28 мячей за тур РПЛ – он второй по голам в сезоне! Круче было только прошлым летом – забили на два мяча больше
— Пустите меня в рай, я достоин!
Апостол Петр спрашивает:
— Рассказывай — кто ты и что делал при жизни.
— Я честный футбольный судья, взяток не брал, судил честно.
— Да ну?
— Честно! Вот недавно на поле выдал 9 желтых и 4 красных карточки.
— Что-то я не припомню. А когда это было?
— Матч закончился три минуты назад.
взять бабки от обеих команд и судить как есть...)
чего ещё ждать от РФС?
Позорище!!!!!!!!!!!