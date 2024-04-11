РФС о том, почему принявшие взятку от Баяна арбитры работают в РПЛ: «Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства»

В РФС ответили экс-директору «Чайки» Олегу Баяну, который признался, что давал взятки арбитрам, продолжающим работать в РПЛ.

Баян заявил, что взятки брали действующие арбитры РПЛ – Роман Сафьян, и Рафаэль Шафеев.

Ранее суд признал Баяна виновным в подкупе судей перед десятью матчами лиги в период с 2018 по 2019-й год и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года. Ему назначили штраф 1,8 млн рублей, а позднее ужесточили наказание, запретив 2 года работать в спорте.

«Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела « », были пожизненно отстранены от футбола.

Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства. Также они были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям.

Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если ранее данные им показания по этому уголовному делу были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ», – сообщили в .

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