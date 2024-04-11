РФС о том, почему принявшие взятку от Баяна арбитры работают в РПЛ: «Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства»

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В РФС ответили экс-директору «Чайки» Олегу Баяну, который признался, что давал взятки арбитрам, продолжающим работать в РПЛ.

Баян заявил, что взятки брали действующие арбитры РПЛ – Роман Сафьян, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев.

Ранее суд признал Баяна виновным в подкупе судей перед десятью матчами Второй лиги в период с 2018 по 2019-й год и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года. Ему назначили штраф 1,8 млн рублей, а позднее ужесточили наказание, запретив 2 года работать в спорте.

«Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола.

Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства. Также они были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям.

Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если ранее данные им показания по этому уголовному делу были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ», – сообщили в РФС.

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27 комментариев
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Гениально
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Курил, но не затягивался (с)
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"Идеальным судьёй оказался Изя Шмулинсон. Он брал взятки с обеих команд, после чего честно судил игру" (с)
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Ответ Vyanemyaynen
"Идеальным судьёй оказался Изя Шмулинсон. Он брал взятки с обеих команд, после чего честно судил игру" (с)
Подходит футбольный судья к вратам рая.
— Пустите меня в рай, я достоин!
Апостол Петр спрашивает:
— Рассказывай — кто ты и что делал при жизни.
— Я честный футбольный судья, взяток не брал, судил честно.
— Да ну?
— Честно! Вот недавно на поле выдал 9 желтых и 4 красных карточки.
— Что-то я не припомню. А когда это было?
— Матч закончился три минуты назад.
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Гениальная отмазка - перевести на испанский и курьерской службой Негрейде.
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Это баян.
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Деньги брали, но судили честно, смешнее анекдота и не выдумать. Вообще-то наказывают за сам факт принятия взятки, при чём здесь что в их судействе что-то там не нашли? Всех за дураков держат?
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Детальный анализ их деятельности показал, что они своевременно и в полном объеме делились с кем положено, так что нареканий к их работе не обнаружено.
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То польские бобры "дамбу" прогрызли, то судьи вроде как деньги и получили, но всё честно
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Хорошо что во времена Хусаинова правоохранительные органы были тоже в доле и ничего не расследовали. А то такое бы началось.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Курил, но не затягивался (с)
Резал,но не глубоко..
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Это позорище!!!! РФС похоже в доле!
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хахахаххаха)))
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В заголовке говорится, что бравшие взятку работают, а в тексте, что бравшие отстранены, а проходивших свидетелями работают. Как это понимать?
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ну это известная практика ещё с советских времён:
взять бабки от обеих команд и судить как есть...)
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Ответ ДМ-1чемпион
Это позорище!!!! РФС похоже в доле!
В РФС начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота команды- фаворита , он решил пробить сам.
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Очередное перекладывание ответственности, арбитры наши, судят нашу лигу, но разбираться мы не будем
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Ну других судей у нас нету, так что пускай работают. Даже если опять начнут на лапу брать, я хоть поржу с левых пеналей.
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Это очень смешно))))
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это просто ахтунг!
чего ещё ждать от РФС?
Позорище!!!!!!!!!!!
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Ответ Валерий Нистратов
Детальный анализ вашего сообщения показал, что вы и еще 4 человека как минимум, не умеют читать. Печально.
🤣
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Понятно что видимо Баян только сейчас рассказал что эти судьи взятку брали, но ответ странный, РФС больше всех должен быть заинтересован в этом, а тут такая пассивная позиция. Отстранить должны и разбираться начать, а тут такое заявление ...
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Ответ Akhor100
В заголовке говорится, что бравшие взятку работают, а в тексте, что бравшие отстранены, а проходивших свидетелями работают. Как это понимать?
РФС - утверждает, что они не брали. Поэтому только свидетелями проходят
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