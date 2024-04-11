«Металлург» повел 3-2 в серии с «Автомобилистом», выиграв 5:2 в пятом матче

«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста».

Команда тренера одержала победу со счетом 5:2 в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина.

В этом матче хет-трик оформил нападающий магнитогорцев .

Таким образом, « » повел 3-2 в серии.

Шестой матч серии состоится 13 апреля в Екатеринбурге на домашней площадке « ».