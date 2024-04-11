«Металлург» повел 3-2 в серии с «Автомобилистом», выиграв 5:2 в пятом матче
«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста».
Команда тренера Андрея Разина одержала победу со счетом 5:2 в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина.
В этом матче хет-трик оформил нападающий магнитогорцев Денис Зернов.
Таким образом, «Металлург» повел 3-2 в серии.
Шестой матч серии состоится 13 апреля в Екатеринбурге на домашней площадке «Автомобилиста».
- Дата проведения
- 11 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»
Потрясающий хоккей на высочайших скоростях!
Авто чуть было не повторил свою трюк из прошлого матча, но для Магнитки, по ощущениям, это был матч жизни! Самое вкусное в серии еще впереди!
Судье здоровья!
Серия огонь!
Металлург уходит в отрыв, Авто догоняет, но Зернов и К* сегодня включили нужную передачу и шансов не дали.
Ну и Набоков красавчик!!!
Даже не хочется говорить про косяки капитана)
Конечно бред, правила написаны для дураков, только пару нытиков со спортсру знают как лучше. На этом и закончим, поплачьте в подушку.
Да-да, все куплено, правила специально под ММГ переписали во время просмотра эпизода. Говорю же, нытики.