«Металлург» повел 3-2 в серии с «Автомобилистом», выиграв 5:2 в пятом матче

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Денис Зернов Хоккей

«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста».

Команда тренера Андрея Разина одержала победу со счетом 5:2 в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина.

В этом матче хет-трик оформил нападающий магнитогорцев Денис Зернов.

Таким образом, «Металлург» повел 3-2 в серии.

Шестой матч серии состоится 13 апреля в Екатеринбурге на домашней площадке «Автомобилиста».

Металлург Мг – Автомобилист 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Дата проведения
11 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Зернов (Орехов, Силантьев)
2:0 – 19 Зернов (Силантьев)
2:1 – 37 Голышев (Баранцев, Зборовский)
2:2 – 42 Воробьев (Макеев, Голышев)
3:2 – 46 Вовченко (Петунин, Гераськин)
4:2 – 56 Зернов (Канцеров, Еременко)
5:2 – 59 Гераськин (Карпов, Маклюков)
46 комментариев
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Ответ olegion1984@icloud.com
Судья сломал игру при счете 2:2 , какое там удаление на Набокаве? Бред!
Авто потом получил 2 большинства подряд, но вместо года пустил четвёртую от вышедшего со скамейки штрафников Зернова
+16
-2
+14
Сегодня увидели продолжение триллера🔥 Хотя после той игры сложно было показать такой же красочный хоккей для болельщиков, но парни смогли!💪 Зернову отдельный респект за хет-трик, а особенно за третий шедевр. Магнитка достойно ответила за поражение!!! Теперь очередь за Авто, ждём огненной субботы!
+14
-2
+12
Это точно 5й матч полуфинала?
Потрясающий хоккей на высочайших скоростях!
Авто чуть было не повторил свою трюк из прошлого матча, но для Магнитки, по ощущениям, это был матч жизни! Самое вкусное в серии еще впереди!
Судье здоровья!
+13
-2
+11
Триллер продолжается!
Серия огонь!
Металлург уходит в отрыв, Авто догоняет, но Зернов и К* сегодня включили нужную передачу и шансов не дали.
+11
-1
+10
Спасибо командам за такой хоккей, ну какой же авто не сгибаемый, верят в себя, очень хочется 7 матч и пусть победит сильнейший, с приветом из Омска
+7
0
+7
Ответ olegion1984@icloud.com
Набоков выехал за краску, ну или совсем на границе линии-это раз, второе Макеев катил спиной и не видел и не хотел контакта! Давать 2 тут не нужно было совсем! В начале игры Волк упал от контакта Набокова - это тоже 2 , но не дали же!!!
Зачем вы повторяете как попка дурак одно и тоже из раза в раз? Если вы настолько ленивый, читайте "Вратарь не является обычным Игроком даже, если он находится вне зоны ворот. Штраф должен быть наложен в любом случае, когда атакующий Игрок вступает в ненужный контакт с вратарем (см. Правило 522). Случайный контакт должен быть разрешен, когда вратарь играет шайбой вне зоны ворот при условии, что атакующий Игрок делает разумную попытку избежать ненужный контакт. " Набоков не играл с шайбой, нападающий не пытался объехать вратаря, а просто въехал по прямой в него жопой. Чистые 2 минуты. Но вы и дальше верьте в купленных судей провинциальной командой.
+5
0
+5
С победой Мнталлург!!! Наконец то заиграл Зернов!!! С хет-триком Денис!!!
Ну и Набоков красавчик!!!
Даже не хочется говорить про косяки капитана)
+6
-2
+4
Магнитогорск с победой! Разин с командой в одном шаге от финала!)
+5
-1
+4
Ответ olegion1984@icloud.com
Судья сломал игру при счете 2:2 , какое там удаление на Набокаве? Бред!
Гуглите "атака вратаря в хоккее", читайте, просвещайтесь.
+6
-3
+3
Ответ fregat96
Судья конечно продажная медицинская изделия)) за удаление на Набокове, но два большинства надо было реализовывать. А так - счет по игре.
Потом у Авто было 2 большинства подряд, что мешало сравнивать счёт?
+3
0
+3
Металлург по делу обыграл Авто!!! Хоть и заставили болельщиков понервничать
+6
-3
+3
С победой Металлург! Однако не всё гладко в игре, по прежнему 🤔
+2
0
+2
Разин удивительный тренер, спокоен как удав. Что-то знает.
+2
-1
+1
Ответ Даня Чебыкин
Ну то есть за травму фукале надо было дать 2+2?
Несите эпизод и правила под него и давайте разбирать начнем. По конкретному эпизоду "сломавшего" игру я нытикам ответил. Нытикам не понравилась что он был по правилам. Теперь вы ищите другие эпизоды, эпизоды из прошлых матчей. Можете еще вспомнить грязную игру канадцев в суперсерии. По поводу удаления на Набокове уже ответил. А искать очередные оправдания можете у себя в группе Авто.
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Металлург третий зачёт!! Зеренов супер!! Показал что не зря на большие деньги подписали. Первый период хорошо в силовую поиграли, а во втором сбавили вот и результат.
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Судья, видать, там сильно об конек ударился, когда Макееву удаление давал, по сути оно и решило исход матча. Ну а так то невероятная игра, молодцы и те и другие ребятки, показывают оч зрелищный хоккей!!!
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Металлурги! Прекратите бить хрипунова!!! Ну что вам мужик сделал то такого???
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Ответ olegion1984@icloud.com
Я молчу сколько ММГ в этой серий получил большинства, Авто за все удаляют, а Магнитку нет! Но сильно это им не помогает Авто держится, но сегодня этот эпизод с Набоковым сломал всю игру, это ключевой момент!
Правильно, лучше молчать. Ведь если окажется и что там по правилам удаляли, то у вас отмазок не останется и придется смирится, что ММГ играли честно. Нужно уметь проигрывать, в прошлой игре я был рад за Авто за такой камбек, хоть и болела ММГ. Поныл разве что на само ММГ. Научитесь проигрывать достойно.
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Ответ olegion1984@icloud.com
Если все так очевидно, зачем все судьй ехали смотреть повтор на планшете ВСЕ!!! Бред, читай дальше правила! И плей-офф от регулярки тем и отличается что не за все дают удаления, а в данном случае судьй просто сломали игру!
Откуда я знаю, зачем поехали смотреть, может проверяли, не ударил ли вратарь клюшкой раньше, до того как в него въехали. Причин много может быть.
Конечно бред, правила написаны для дураков, только пару нытиков со спортсру знают как лучше. На этом и закончим, поплачьте в подушку.
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Ответ olegion1984@icloud.com
Вратарь выехал за краску- это первое, второе Макеев спиной катил и вообще не видел и не хотел столкновения!
Вы загуглите, не будет вопросов про вратарскую зону. А оправдание в стиле "ехал жопой и не хотел" так только в дет.саду оправдываются. Есть правила, он их нарушил. Тем более Набоков частично был во вратарской, тут уже не скажу, считается ли это "частично", за нахождение в зоне.
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Ответ tpoil
Вы загуглите, не будет вопросов про вратарскую зону. А оправдание в стиле "ехал жопой и не хотел" так только в дет.саду оправдываются. Есть правила, он их нарушил. Тем более Набоков частично был во вратарской, тут уже не скажу, считается ли это "частично", за нахождение в зоне.
Ну то есть за травму фукале надо было дать 2+2?
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Ответ tpoil
Правильно, лучше молчать. Ведь если окажется и что там по правилам удаляли, то у вас отмазок не останется и придется смирится, что ММГ играли честно. Нужно уметь проигрывать, в прошлой игре я был рад за Авто за такой камбек, хоть и болела ММГ. Поныл разве что на само ММГ. Научитесь проигрывать достойно.
Магнитка сегодня явно сильнее была, но по мне контакт Набокова с Макеевым - это не удаление. Макеев не шел на силовой, он ведь даже и вратарскую объезжал, а Набоков зряче выходил за краску и тупо воткнулся в него. Нужно было не нужно было удалять, вопрос дискутабельный, а вот то, что если бы не удалили, то счет мог бы быть совсем другим на табло - это совершенно точно
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Ответ Dym86
А если бы он тормознул, то обдал бы вратаря снегом,а это тоже 2 минуты! Во втором матче так было! :) Провинциальная команда, поэтому хватило денег только на резервного главного судью, до замены всё норм было! :) хотя может и не хватило - просто ни кто не хотел в след раз коньком по шее, а не по подбородку!!! )))
Потому и нужно объезжать вратарей и не лезть к ним, тем более когда они НЕ играют с шайбой. Либо лезть, но на свой страх и риск. Я вам принес правило на конкретный момент в сегодняшней игре, что там было раньше, нужно разбирать отдельно. Факт в том, что сегодня чистые 2 минуты дали и только нытики или незнающие будут отрицать это.
Да-да, все куплено, правила специально под ММГ переписали во время просмотра эпизода. Говорю же, нытики.
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Ответ Алексей Меньшиков
Магнитка сегодня явно сильнее была, но по мне контакт Набокова с Макеевым - это не удаление. Макеев не шел на силовой, он ведь даже и вратарскую объезжал, а Набоков зряче выходил за краску и тупо воткнулся в него. Нужно было не нужно было удалять, вопрос дискутабельный, а вот то, что если бы не удалили, то счет мог бы быть совсем другим на табло - это совершенно точно
Не буду спорить, я пересмотрел эпизод, как только началось нытье по поводу удаления. Набоков выехал и остановился до того как в него въехали. Нападающий Авто ехал по прямой, попытался оттормозиться в самом конце и успешно въехал во вратаря. То что этот эпизод сломал игру, может и так, хотя тогда любое удаление можно считать таким. Когда Авто предоставилось 2 шанса, они пропустили в большинстве по сути, а во втором не забили. Шанс вернуть сломанную, как вы говорите, игру был, но Авто сам ее сломал еще больше.
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Ответ Xell
Скоро будем хозяевами Локомотива))
Закусывай
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Ответ tpoil
Гуглите "атака вратаря в хоккее", читайте, просвещайтесь.
Вратарь выехал за краску- это первое, второе Макеев спиной катил и вообще не видел и не хотел столкновения!
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Ответ Xell
И меня не беспокоит Локомотив. Мы сильнее я знаю.
Не факт
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Ответ PRICE
Потом у Авто было 2 большинства подряд, что мешало сравнивать счёт?
Ты грамоте обучен? Я же именно так как ты, слово в слово написал. Или ты про резину увидел знакомые слова и сразу настрочил?
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Ответ PRICE
Потом у Авто было 2 большинства подряд, что мешало сравнивать счёт?
Настрой уже не торт стал 😉
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Ой, какой же ты … Я не говорю что ММГ не често выиграл или еще что-то. Я про то что судья сломал игру этим удалением, и если бы Магнитка тогда не забила было бы все по другому! Отмазки только у тебя и ты вообще не понимаешь игры плей-офф, тебе учебник и статью вот твой потенциал! Зубри дальше. А то что в плей-офф не все удаления дают это факт! И это сломало игру. Пресс-конфигурацию Заврахуни посмотри после игры, да и Разин признал «молодцы,что заработали» Да и Разин был долго тренером Авто и я очень хорошо к нему отношусь как тренеру.
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