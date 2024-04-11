Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру в 23 года

Чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру.

«Я ее всегда жду, но на данный момент она карьеру завершила.

Отстранение от международных стартов? Я не думаю, что это было основной причиной ухода. Но последней каплей – очень вероятно», – сообщила личный тренер спортсменки Татьяна Данченко.

Данченко отметила, что не сумела полностью себя реализовать в спорте.

Субботиной 23 года, она выигрывала четыре золотые медали на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов.