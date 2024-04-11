Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру в 23 года

Теги синхронное плавание Татьяна Данченко сборная России (синхронное плавание) Варвара Субботина Водные виды

Чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру.

«Я ее всегда жду, но на данный момент она карьеру завершила.

Отстранение от международных стартов? Я не думаю, что это было основной причиной ухода. Но последней каплей – очень вероятно», – сообщила личный тренер спортсменки Татьяна Данченко.

Данченко отметила, что Субботина не сумела полностью себя реализовать в спорте.

Субботиной 23 года, она выигрывала четыре золотые медали на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов.

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3 комментария
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Ответ selso99
А где все фанаты российского спорта?! Человек не горлопанит и всё, никто её не знает? Патриоты.
Не горлопань.
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