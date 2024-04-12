Малком выиграл первый трофей c «Аль-Хилалем» – Суперкубок Саудовской Аравии. Экс-игрок «Зенита» сделал дубль в финале

Малком выиграл первый трофей в Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» победил « » в матче за Суперкубок Саудовской Аравии со счетом 4:1.

Вингер « » Малком оформил дубль в этом матче. Это его первый трофей с саудовским клубом.

Бразилец перешел в «Аль-Хилаль» из « » прошлым летом за 60 миллионов евро.

Малком провел 42 матча за саудовский клуб, забил 22 мяча и отдал 8 голевых передач. Его статистика представлена здесь.