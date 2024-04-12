Малком выиграл первый трофей c «Аль-Хилалем» – Суперкубок Саудовской Аравии. Экс-игрок «Зенита» сделал дубль в финале
Малком выиграл первый трофей в Саудовской Аравии.
«Аль-Хилаль» победил «Аль-Иттихад» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии со счетом 4:1.
Вингер «Аль-Хилаля» Малком оформил дубль в этом матче. Это его первый трофей с саудовским клубом.
Бразилец перешел в «Аль-Хилаль» из «Зенита» прошлым летом за 60 миллионов евро.
Малком провел 42 матча за саудовский клуб, забил 22 мяча и отдал 8 голевых передач. Его статистика представлена здесь.
Роналду, Бензема, Мане вместе взятых - 0
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