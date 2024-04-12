Малком выиграл первый трофей c «Аль-Хилалем» – Суперкубок Саудовской Аравии. Экс-игрок «Зенита» сделал дубль в финале

Теги Зенит высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда Малком Футбол

Малком выиграл первый трофей в Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» победил «Аль-Иттихад» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии со счетом 4:1.

Вингер «Аль-Хилаля» Малком оформил дубль в этом матче. Это его первый трофей с саудовским клубом.

Бразилец перешел в «Аль-Хилаль» из «Зенита» прошлым летом за 60 миллионов евро.

Малком провел 42 матча за саудовский клуб, забил 22 мяча и отдал 8 голевых передач. Его статистика представлена здесь

29 комментариев
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Малком в СА - 1 трофей
Роналду, Бензема, Мане вместе взятых - 0
+23
-2
+21
Набрался опыта в Зените, красавчик
+13
-2
+11
Ответ Отец Абду
Малком в СА - 1 трофей Роналду, Бензема, Мане вместе взятых - 0
Малком в конце сезона целую охапку из трофеев соберёт. Может даже требл арабский, осталось по сути пару матчей в местной ЛЧ и кубке)
+11
0
+11
Малколм ещё в Европе поиграет.
+6
-1
+5
Ответ Leganessi
В 27 лет в Саудовской Аравии 13 голов+5 ассистов в Гегемоне, где тебе дают 100 моментов за матч, когда престарелый дед Роналду забил 29 голов+10 ассистов в середняке. Вопрос : зачем вообще писать о Малкоме, если это обычный середняк уровня Энцо Зидана - 3 вратаря Реала? Тысячи футболистов выше уровнем чем этот парниша. Или это потому что он в России играл? Так пишите лучше тогда о Роберто Карлосе, а не ноунеймe-сбитым летчике, в молодом еще возрасте, который боится играть в нормальных чемпионатах. Футбол - это Роналду - дух и свобода воли. А этот бездарь сразу пошел в футбол чтобы денег больше заработать. Не заслуживает он чтобы о нем говорили).
Давненько я не видел чтобы так бомбило ... Весь экран смартфона слюной наверно забрызгал...
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-1
+4
Скоро россиянин выиграет ещё один
+4
0
+4
Мелком > Кристинка
+3
0
+3
Малком большого опыта набрался в Зените[СПб], вышел на мировой уровень.
+3
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+3
Хозяев нашего Рона с кубком))
+3
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+2
Мальком сильнейший трансфер Saudi Pro Media League)) 20 голов , 10 голевых, лидер Аль Хиляля, сегодня выиграл СуперКубок, и уже можно сказать выиграл Чемп Аравии, и скорее всего выиграет Кубок Короля и Лигу Чемпионов Азии и это будет внатуре Квадрупл))
+2
0
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Хорошего игрока мы воспитали!
+2
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Лучшие игроки в мире прямо сейчас:
1. Малком
2. Остальные
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он хорош!
+1
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Малком молодец! Рад, что наш паренёк добился успеха.
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Это у них еще Халка нет)
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Малком молодец!С трофеем!
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Порадуемся за соотечественника!
+3
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Орлов больше всех рад наверно
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Без шума и пыли, без самолюбования, без потряхивания яйцами, без голов волосами - трофей. И как ему это удаётся?.. Черт-те что, куда катится этот ваш футбол
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Ответ Отец Абду
Малком в СА - 1 трофей Роналду, Бензема, Мане вместе взятых - 0
У Романа Адамова больше медалей со сборной, чем у Левандовски, Холанда и Ибрагимовича вместе взятых
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