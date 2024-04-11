«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»)
Артем Дзюба может покинуть «Локомотив» и перейти в чемпионат Китая.
Московский клуб сомневается в целесообразности продления контракта с 35-летним нападающим, сообщает «Чемпионат». При этом соглашение будет продлено автоматически, если Дзюба совершит три результативных действия до конца сезона Мир РПЛ.
«Форвард уже ищет варианты на случай, если не останется в «Локомотиве». Приоритет игрока – переход в «Шанхай», который тренирует Леонид Слуцкий. Также Дзюбу будут готовы подписать «Арсенал», «Химки» и «Родина», если выйдут в РПЛ», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В текущем сезоне Мир РПЛ Дзюба провел 18 матчей, в которых отличился 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
В субботу, 13 апреля, «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Бэйцзин Гоань». Смотрите бесплатную трансляцию на Спортсе в 14:35 по московскому времени. Комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев.
Химки лучший вариант, им по определению нужен груз, чтобы тянуло вниз.
Дзюба по-моему уже всё отдал для футбола, дальше будет только хуже и хуже!
Дзюба испортит команду.
Пускай в Медиалигу идёт .
-Нихуа!
Это не в защиту Дзюбы, это вообще.