«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»)

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Чемпионат.com Родина Москва Футбол

Артем Дзюба может покинуть «Локомотив» и перейти в чемпионат Китая.

Московский клуб сомневается в целесообразности продления контракта с 35-летним нападающим, сообщает «Чемпионат». При этом соглашение будет продлено автоматически, если Дзюба совершит три результативных действия до конца сезона Мир РПЛ. 

«Форвард уже ищет варианты на случай, если не останется в «Локомотиве». Приоритет игрока – переход в «Шанхай», который тренирует Леонид Слуцкий. Также Дзюбу будут готовы подписать «Арсенал», «Химки» и «Родина», если выйдут в РПЛ», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Дзюба провел 18 матчей, в которых отличился 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

В субботу, 13 апреля, «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Бэйцзин Гоань». Смотрите бесплатную трансляцию на Спортсе в 14:35 по московскому времени. Комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

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59 комментариев
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ютуб-шоу наверное сами будут в Шанхай ездить для моторов, чтобы этих двоих не дёргать на съёмки в Москву
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Сколько интересного расскажет про Локомотив и Галактионова, если уйдет
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Неразделимая парочка
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Известный китайский нападающий Дзю Ба
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Ответ error505
Неразделимая парочка
Кроме сборной нигде не пересекались по профессии
+15
-2
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А чего сомневаться-то?С каждым годом будет все медленнее,да и сейчас уже ходит по полю.
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Ответ Khrom-1970
Арсенал отметается)). Артем многое сделал для Тулы,но в нынешние схемы,он не вписывается. У нас совершенно другая концепция и пешеходы,под нее,не подходят.
Ну может речь о лондонском.
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Какая неожиданность 😁
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Мне Лёня кажется будет умнее, и не станет его брать!
Химки лучший вариант, им по определению нужен груз, чтобы тянуло вниз.
Дзюба по-моему уже всё отдал для футбола, дальше будет только хуже и хуже!
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Я ему все равно благодарен. Какую-то энергию он порой команде давал.
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Ещё и Слуцкому поднасрет...
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Слуцкому такой футболист должен быть не нужен.
Дзюба испортит команду.
Пускай в Медиалигу идёт .
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-3
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-Алло, нихао! Это Шанхай Дзюбы?
-Нихуа!
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий9779
А чего сомневаться-то?С каждым годом будет все медленнее,да и сейчас уже ходит по полю.
Диман, ну добро-то не забывай. Он нормально отыграл у вас…
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Ответ Зубы Дзюбы
Кроме сборной нигде не пересекались по профессии
Даже на Ютубе ни разу не снялись!
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Ответ Зубы Дзюбы
Кроме сборной нигде не пересекались по профессии
Но до сих пор кореша
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Оооо только За, лишь бы свалил из команды.
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Давайте будем честны. Мы все знаем куда идет артем рукоблуд дзюба )))
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А нужен он китайцам?
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А Шанхай в курсе ?
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Ответ Алексей Рыбаков
-Алло, нихао! Это Шанхай Дзюбы? -Нихуа!
👍👍👍
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Ответ Khrom-1970
Арсенал отметается)). Артем многое сделал для Тулы,но в нынешние схемы,он не вписывается. У нас совершенно другая концепция и пешеходы,под нее,не подходят.
Томская Томь тоже походу в пролете.
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Про энное количество сыгранных минут или совершенных результативных действий - это, конечно, великое лукавство профессионального спорта. Ибо сделать так, чтобы игрок просто не вышел на поле и физически не сумел бы достичь нужных показателей, - всегда во власти клуба.

Это не в защиту Дзюбы, это вообще.
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период Дзюбы в Локо,потерянное время для команды.когда говорят, что он спас Локо от вылета ,бред.команда осталась бы и без него.,заняв на 2 места ниже.
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Ответ atonce
Томская Томь тоже походу в пролете.
Злая ирония...по отношению к Томску..
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Будет проходить от ворот до ворот чеканя головой 😁
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Матч тв конечно затупит и не снимет реалити шоу
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Пускай валит.. не велика потеря)
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Биба и Боба )
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Ответ Kubinec_
Биба и Боба )
Ну это уж точно не про Викторыча. Ладно, Дзюбан чудил, но он немалого добился в футболе (по меркам росс футб), это грех не признать.
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