Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до конца 2026 года

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо будет выступать за «Астон Мартин» в 2025 году.

Двукратный чемпион мира, чье соглашение истекало в конце нынешнего сезона, подписал новый многолетний контракт. Таким образом, испанец останется в «Астон Мартин» как минимум до конца 2026 года.

«Следующее заявление было выпущено сегодня Фернандо Алонсо в ответ на вопросы о карьерных планах на будущее:

«Я здесь, чтобы остаться», – говорится в сообщении на сайте команды.

42-летний Алонсо, дебютировавший в «Формуле-1» в 2001-м, уже является рекордсменом по количеству сезонов (21) и Гран-при (382).

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?

 

38 комментариев
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Это замечательно. Как минимум на 2 года Фернандо остаётся)
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Жаль. Хотелось бы в РБ на него посмотреть
А с Хондой видимо помирился
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+9
Астон всё же переманил Ньюи?
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Ответ vizl
Астон всё же переманил Ньюи?
надеюсь, что да . алонсо все-таки заслужил 3й титул.
+7
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+6
Ответ Luca di Montezemolo
Ну вот а то перейдет мерс, а то РБ, в итоге и РБ продлит чику, и все эти слухи окажутся пустышкой , ну а Алонсо решил ездить рядом со слабым сынком, и не рисковать.
Алонсо решил ехать в топ 5 на Астоне, а не тошнить за 10 место на Мерседесе. В РБ его точно не ждали, что бы там не говорили.
+4
0
+4
Перспектив в АМ больше. В РБ очевидно, как раньше уже не будет в плане внутренней атмосферы и отношений руководителей, плюс не факт что Форд в новый регламент смогут.

А у АМ новая база, заводская поддержка Хонды, которая не с нуля приходит (всё-таки грядущие изменения моторного регламента будут не такими глобальными, как в 2013-14 годах), молодые инженеры из Мерседеса и РБ. Возможно Ньюи привлекут.

Ну я так вижу
+7
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+4
А с Байером когда продлит?
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Ответ muslim1978
Показалось, что с Байером)))
С Байером тоже продлился Алонсо)))
+3
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А Великого Алонсо продлили хоть?
+2
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+2
Получается, дед до 45-ти еще будет в строю, ну что тут сказать, круто)
+2
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Его бы и не взяли в Ред Булл. У них своего молодняка хватает, а Максу нужен стабильный 2й номер. В Мерс вместо Хэма, могли бы рассмотреть, но там нет перспектив на пару сезонов. Так что верно принял решение остаться в Астоне… Других вариантов у него просто не было.
+3
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+2
Показалось, что с Байером)))
+3
-1
+2
жаль что все же не будет его в Ред Булл
+6
-4
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Возможно верное решение, если из Ред Булла не уйдет Ферстаппен. Деньги у Астона есть, плюс новая база, хороший состав инженеров, моторы Хонда. Даже если не прибавят в этом году или в 2025, могут быть хорошие перспективы на 2026. Ведродес сейчас не лучше, а учитывая переход "величайшего в истории" в Феррари, нет уверенности что они поедут в 2026.
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Ответ Иван Алейников
А Великого Алонсо продлили хоть?
Это было обязательным условием в контракте)
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Хорошо что на 26й тоже. Астон подходит к развитию команды серьезно есть шансы при смене регламента на хорошие результаты
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Ответ Silent2006
Многолетний 😂 На два года. Для автора два - это много?
Для, возраста Алонсо, да. Все считали, что емли и продлит, тт на 1 сезон. А тут два
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+1
И правильно. От добра не нужно искать добра.
+1
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Ответ Дмитрий Фурсов
Жаль. Хотелось бы в РБ на него посмотреть А с Хондой видимо помирился
Там от Хонды-то почти и не будет ничего же, все от батареи вроде зависить будет, если правильно регламент на 26 помню
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Ответ vizl
Астон всё же переманил Ньюи?
Тоже первая мысль была😅
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Ответ alex8895
Возможно верное решение, если из Ред Булла не уйдет Ферстаппен. Деньги у Астона есть, плюс новая база, хороший состав инженеров, моторы Хонда. Даже если не прибавят в этом году или в 2025, могут быть хорошие перспективы на 2026. Ведродес сейчас не лучше, а учитывая переход "величайшего в истории" в Феррари, нет уверенности что они поедут в 2026.
К тому же Ред Булл в 2026 году - выжженная земля после доминирования, как сейчас Мерседес.
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Ответ GODZILLA
Со стороны Астонов логичное решение а вот со стороны самого Алонсо.,.... неужели его не интересуют РБ или Мерс? Великий Алонсо уже плачет и бьётся в истерике?)))
В РБ его явно не ждут - это была игра на публику, а Мерседес слишком слабая команда нынче. Зачем она ему? На пенсию пока не собирается, чтобы плестись в конце
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Ответ Vladichka Niskazhunikomu
В РБ его явно не ждут - это была игра на публику, а Мерседес слишком слабая команда нынче. Зачем она ему? На пенсию пока не собирается, чтобы плестись в конце
Я бы не списывал Мерседес со счетов). Уже два года они вторые в КК с минимальным отрывом от Феррари
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Похоже, что это его последние сезоны
Через 10 лет приходи с этим же комментом :))) я это коммент минимум 15 лет вижу :))))
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Ответ Alex_nder
Его бы и не взяли в Ред Булл. У них своего молодняка хватает, а Максу нужен стабильный 2й номер. В Мерс вместо Хэма, могли бы рассмотреть, но там нет перспектив на пару сезонов. Так что верно принял решение остаться в Астоне… Других вариантов у него просто не было.
Судя по всему, Ред буллу нужен стабильно плохой второй номер
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Может он и прав, может Астон и выстрелит
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Это решение Алонсо.
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Алонсо в 50е как будто нас возвращает, когда гонялись 50-летние парни
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