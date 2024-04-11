Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до конца 2026 года

будет выступать за « » в 2025 году.

Двукратный чемпион мира, чье соглашение истекало в конце нынешнего сезона, подписал новый многолетний контракт. Таким образом, испанец останется в «Астон Мартин» как минимум до конца 2026 года.

«Следующее заявление было выпущено сегодня Фернандо Алонсо в ответ на вопросы о карьерных планах на будущее:

«Я здесь, чтобы остаться», – говорится в сообщении на сайте команды.

42-летний Алонсо, дебютировавший в «Формуле-1» в 2001-м, уже является рекордсменом по количеству сезонов (21) и Гран-при (382).

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?