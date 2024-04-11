Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру

Теги сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Биатлон

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР). Проводы 39-летней спортсменки состоятся на этапе Кубка Содружества, который пройдет с 12 по 14 апреля в Мурманске.

Юрлова-Перхт – чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке и серебряный призер ЧМ-2019 в масс-старте. Также она является чемпионкой Европы-2019 в гонке преследования.

В карьере на Кубке мира Юрлова-Перхт пять раз попадала на подиум в личных гонках.

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11 комментариев
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Отличная карьера. Всегда за ней следил, одна из лучших. Но в таком возрасте можно уже и заканчивать.
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Катя, удачи и спасибо!
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Та индивидуалка на ЧМ навсегда в сердце. Самовлюбленная Габи уже раздавала интервью направо и налево, считая себя королевой гонки, а Катя под 93 или 95 номером закрывает все мишени и мчится к победе))
К слову, всего 5 призовых мест на этапах кубка мира, но зато на ЧМ личное золото и серебро. Очень достойная карьера! Екатерина настоящая трудяга! Спасибо за те эмоции!
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Ответ vallabaza
насчет отличной карьеры - громко сказано.
Вы тоже чемпион мира по биатлону с плохой карьерой?
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Эх, жаль не удалось вернуться на кубок мира, как она мечтала.
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Надо достойно проводить. Так же, как Гараничева
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Неплохая карьера.
Чемпионство-2015 будем помнить всегда.
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а я то думал что она еще года 4 назад завершила
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Та самая, индивидуальная гонка была - эпичной.👍💪👏
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Ответ Футбол, хоккей итд
Та самая, индивидуальная гонка была - эпичной.👍💪👏
Подфартило с глянцем перед её стартом
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