Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру
Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру.
Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР). Проводы 39-летней спортсменки состоятся на этапе Кубка Содружества, который пройдет с 12 по 14 апреля в Мурманске.
Юрлова-Перхт – чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке и серебряный призер ЧМ-2019 в масс-старте. Также она является чемпионкой Европы-2019 в гонке преследования.
В карьере на Кубке мира Юрлова-Перхт пять раз попадала на подиум в личных гонках.
К слову, всего 5 призовых мест на этапах кубка мира, но зато на ЧМ личное золото и серебро. Очень достойная карьера! Екатерина настоящая трудяга! Спасибо за те эмоции!
Чемпионство-2015 будем помнить всегда.