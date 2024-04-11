Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР). Проводы 39-летней спортсменки состоятся на этапе Кубка Содружества, который пройдет с 12 по 14 апреля в Мурманске.

Юрлова-Перхт – чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке и серебряный призер ЧМ-2019 в масс-старте. Также она является чемпионкой Европы-2019 в гонке преследования.

В карьере на Кубке мира Юрлова-Перхт пять раз попадала на подиум в личных гонках.