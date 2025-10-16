  • Спортс
  Ротенберг-младший о победе «Локо»-2012 в Кубке Москвы: «Из этого поколения вырастут новые игроки для основного состава. Мы воспитываем чемпионов, прививая им наши ценности»
Ротенберг-младший о победе «Локо»-2012 в Кубке Москвы: «Из этого поколения вырастут новые игроки для основного состава. Мы воспитываем чемпионов, прививая им наши ценности»

Борис Ротенберг оценил выступления команд академии «Локомотива» в Кубке Москвы.

«Поздравляю команду 2012 года рождения, весь тренерский штаб и всех сотрудников Академии «Локомотива» с победой в Кубке Москвы! Кубок наш!

В последний раз команда Академии становилась победителем Кубка 7 лет назад в 2018 году, когда в составе были нынешние молодые звезды российского футбола Батраков и Раков. Уверен, что из этого поколения победителей вырастут новые игроки для основного состава «Локомотива». Мы воспитываем чемпионов, прививая им наши ценности: уважение, профессионализм и дисциплину. Важнейшие качества для личностного и профессионального роста ребят.

Отдельно я хочу поблагодарить руководство, совет директоров клуба и лично Юрия Дмитриевича Нагорных за поддержку и большое внимание к развитию детско-юношеского футбола «Локомотива»! Без единого вектора и поддержки не достигаются высокие результаты. Благодаря таким победам, формируется дух победителей у наших воспитанников.

Также поздравляю команду «Локо»-2011 с серебряными медалями. Парни получили колоссальный опыт. Их чемпионские титулы еще впереди. Сейчас необходимо провести работу над ошибками, сделать выводы и с двойным усердием готовиться к завершению сезона.

Эти финалы позволили нашим командам досрочно отобраться на Первенство России, которое пройдет в ноябре-декабре в Астрахани и Сочи.

Два финала, в которых наши команды поднялись на первую и вторую ступень пьедестала, символизируют огромный вклад всех сотрудников клуба и Академии, которые ежедневно трудятся на благо «Локомотива». Второй год подряд две команды от академии «Локомотива» примут участие в Первенстве России. На наших глазах реализуется единая система подготовки молодых футболистов, которая поможет воспитанникам академии достигать еще больших результатов.

Этот успех не был бы возможен без непосредственного участия наших болельщиков. Спасибо вам! Вместе мы – одна команда! Только «Локо», только победа!» – сказал заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива».

Фото: fclm.ru

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Локомотива»
