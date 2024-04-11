Медведев второй день орал на судей. Они правда не видят ауты?

«Они разучились судить».

Даниил Медведев проиграл в третьем круге в Монте-Карло – 3:6, 5:7 против Карена Хачанова .

Медведеву было очень тяжело справляться с подачей Карена – во втором сете был момент, когда больше 60% первых подач Хачанов оставались непринятыми.

Еще Хачанов очень часто ставил его в тупик неожиданными переводами слева по линии – у него с бэкхенда такое компактное движение, а мяч летел так точно, что регулярно выбивал Даниила из позиции.

А еще Медведева снова подвели судьи – как и в среду против Гаэля Монфиса .

При счете 5:5 во втором сете Даниил уступал 15:30 на подаче. И по ходу розыгрыша Хачанов пробил вот такой кросс.

Розыгрыш не остановили, но когда Медведев его проиграл, он пошел посмотреть отметку на корте – и был в шоке.

Система Hawk-Eye, которую используют в трансляциях (но не на корте), показала, что мяч после удара Хачанова попал в довольно большой аут.

После гейма, который Медведев проиграл двойной ошибкой, он кинул ракетку и получил предупреждение за неспортивное поведение.

И обрушился на судью на вышке Карлоса Бернардеса – потому что тот вызвал ему физиотерапевта.

Медведев: Карлос. Карлос. (Физиотерапевту). Извини, друг, против тебя ничего не имею. (Бернардесу). Что он тут делает?

Бернардес: Извини?

Медведев: Я просил физио?! Карлос, я просил физио?!

В этот момент на корт вышел супервайзер Седрик Мурье. Его Медведев тоже отчитал.

Медведев: Седрик. Седрик. Иди посмотри отметку. Отметка – в ауте. Они разучились судить. Отметка – в ауте.

Кто будет действовать? Кто будет действовать? Вчера – мяч в ауте, а они говорят, что в корте. Кто будет действовать?

Этот мяч – в ауте. Кто понесет ответственность? Это не моя задача – судить матчи. А того парня в очках – которому очки не нужны, он ничего не видит. Он не должен судить.

Мяч прямо перед ним, летит медленно. Счет 15:30 при 5:5. Он плохой судья, и его нужно убирать из ротации.

Это грунт, а не хард. Мяч в ауте. Кто за это ответит? Ответь мне – камера снимает. Ты же супервайзер.

Я из-за этого проиграл гейм. 15:30 превратилось в 15:40, потому что Карлос вызвал физио, которого я не просил.

Бернардес: У тебя кровь идет из пальца.

Медведев: Он вызвал ненужного мне физио, но аут не видит.

После этого Мурье ушел, а Медведев продолжил отчитывать Бернардеса: «Второй день подряд. Раскройте глаза. Сделай что-нибудь. Открой глаза».

За это Бернардес дал ему второе предупреждение – и оштрафовал на очко.

Медведев был не очень доволен.

***

Встает вопрос – как вообще возникла такая ситуация?

В среду Медведев заявил, что судей испортила система Hawk-Eye Live – которая автоматически определяет ауты. Ее используют на харде и траве, но не на грунте Монте-Карло – там работают классические линейные.

Hawk-Eye на грунте вообще практически не используется – потому что мяч оставляет отметки на корте, а система из-за особенностей покрытия работает не так точно, как на харде.

Поскольку судьи не заметили аут у Хачанова, ответственность на самом деле перешла к Медведеву – если он был уверен, что соперник не попал, он должен был остановить розыгрыш и вызвать судью на вышке, чтобы тот посмотрел отметку.

А раз он этого не сделал, момент просто заиграли. И он мог попросить судью проверить отметку только после своего последнего удара – который был в огромном ауте.

Все это, конечно, не отменяет того, что судьи – и линейный, и вышечник – не заметили огромный аут. И это действительно стоило Медведеву очень важного очка.

Медведев вернулся на грунт: чуть не сорвался на линейного, пнул зонт, затроллил судью на вышке

Фото: Gettyimages /Julian Finney