Movistar уволила экс-тренера «Атлетико» Бургоса за оскорбительную реплику о Ямале. Компания заявила о «нетерпимости к дискриминации»

Movistar уволила Хермана Бургоса после слов в адрес Ламина Ямаля.

Вещательная компания Movistar Plus прекратила сотрудничество с бывшим помощником Диего Симеоне в «Атлетико» , который выступал в роли аналитика в студии, после его слов в адрес вингера «Барселоны» перед матчем 1/4 чемпионов с «ПСЖ», в котором каталонцы победили со счетом 3:2.

В эфире Бургос сказал следующую фразу: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора». Позднее компания принесла извинения.

Movistar выступила с обращением, в котором заявил о нетерпимости к любому дискриминационному поведению. Несмотря на то, что Бургос дважды принес свои извинения, компания решила отказаться от его услуг после вчерашнего случая.

«В соответствии с внутренним кодексом поведения Movistar Plus+, который включает в себя политику нетерпимости к любому дискриминационному поведению, платформа приняла меры после вчерашнего эпизода, в котором один из ее сотрудников сделал неуместные комментарии об игроке Ламине Ямале.

Movistar Plus+ и Херман Бургос немедленно прекратят сотрудничество в программах платформы, а ведущие шоу, в котором были сделаны комментарии, получат предупреждение», – говорится в заявлении Movistar.

«Ямаль окажется у светофора, если не справится». Из-за этой фразы «Барса» и «ПСЖ» бойкотируют ТВ-вещателя