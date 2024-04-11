Movistar уволила экс-тренера «Атлетико» Бургоса за оскорбительную реплику о Ямале. Компания заявила о «нетерпимости к дискриминации»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА телевидение Херман Бургос дискриминация Ламин Ямаль Футбол

Movistar уволила Хермана Бургоса после слов в адрес Ламина Ямаля.

Вещательная компания Movistar Plus прекратила сотрудничество с бывшим помощником Диего Симеоне в «Атлетико» Херманом Бургосом, который выступал в роли аналитика в студии, после его слов в адрес вингера «Барселоны» Ламина Ямаля перед матчем 1/4 Лиги чемпионов с «ПСЖ», в котором каталонцы победили со счетом 3:2.

В эфире Бургос сказал следующую фразу: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора». Позднее компания принесла извинения.

Movistar выступила с обращением, в котором заявил о нетерпимости к любому дискриминационному поведению. Несмотря на то, что Бургос дважды принес свои извинения, компания решила отказаться от его услуг после вчерашнего случая.

«В соответствии с внутренним кодексом поведения Movistar Plus+, который включает в себя политику нетерпимости к любому дискриминационному поведению, платформа приняла меры после вчерашнего эпизода, в котором один из ее сотрудников сделал неуместные комментарии об игроке Ламине Ямале.

Movistar Plus+ и Херман Бургос немедленно прекратят сотрудничество в программах платформы, а ведущие шоу, в котором были сделаны комментарии, получат предупреждение», – говорится в заявлении Movistar.

«Ямаль окажется у светофора, если не справится». Из-за этой фразы «Барса» и «ПСЖ» бойкотируют ТВ-вещателя

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19 комментариев
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Ответ Vadim Vadiara
Требую пояснительную бригаду. О каком светофоре идёт речь?
Скорее всего это такая сеть магазинов, типа "Пятерочки*
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Не очень понял, в чём заключается именно что дискриминация, но согласен, такие реплики недопустимы
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Ответ Александр Сачков
Не говоря уж про Интернет, где уровень ненависти превышает телевизионный в разы.
Включи хотя бы одну новость первого канала или Россия 24

Уровень ненависти зашкаливает
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Эх, с такой бы политикой на наших федеральных каналах никого бы не осталось.
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У светофора - в смысле гайером или что имелось в виду? И что в этом оскорбительного?
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Ответ Vadim Vadiara
Требую пояснительную бригаду. О каком светофоре идёт речь?
Африканские дети часто торгуют у светофоров.
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