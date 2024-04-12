Овечкин вышел на чистое 2-е место по передачам в НХЛ среди россиян (697), обогнав Федорова

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Евгений Кузнецов Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место по передачам в НХЛ среди россиян.

Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в матче с «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 38-летнего россиянина стало 64 (30+34) очка в 76 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1549 (852+697) баллов в 1423 играх. 

По числу результативных передач Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в истории лиги, обогнав Сергея Федорова (696 в 1248). 

Рекордсменом является Евгений Малкин из «Питтсбурга» (796 в 1142). Среди действующих игроков в топ-5 также входят Никита Кучеров («Тампа», 551 в 722), Артемий Панарин («Рейнджерс», 515 в 670) и Евгений Кузнецов («Каролина», 402 в 740). 

2 комментария
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Лучшие ассистенты среди LW (регулярный сезон):

1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. 🐑 - 697
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Ответ Suomi1981
Лучшие ассистенты среди LW (регулярный сезон): 1. Джонни Бьюсик - 813 2. Люк Робитайл - 726 3. Дэйв Андрейчук - 698 4. Брендан Шэнахэн - 698 5. 🐑 - 697
Бьюсика сложновато в целом, а вот Робитайла может по итогам следующего сезона обойти.
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