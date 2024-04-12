Овечкин вышел на чистое 2-е место по передачам в НХЛ среди россиян (697), обогнав Федорова
Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место по передачам в НХЛ среди россиян.
Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в матче с «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 38-летнего россиянина стало 64 (30+34) очка в 76 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1549 (852+697) баллов в 1423 играх.
По числу результативных передач Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в истории лиги, обогнав Сергея Федорова (696 в 1248).
Рекордсменом является Евгений Малкин из «Питтсбурга» (796 в 1142). Среди действующих игроков в топ-5 также входят Никита Кучеров («Тампа», 551 в 722), Артемий Панарин («Рейнджерс», 515 в 670) и Евгений Кузнецов («Каролина», 402 в 740).
1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. 🐑 - 697