Овечкин вышел на чистое 2-е место по передачам в НХЛ среди россиян (697), обогнав Федорова

Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место по передачам в НХЛ среди россиян.

Капитан « » сделал результативную передачу в матче с «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате .

На счету 38-летнего россиянина стало 64 (30+34) очка в 76 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1549 (852+697) баллов в 1423 играх.

По числу результативных передач вышел на чистое 2-е место среди россиян в истории лиги, обогнав Сергея Федорова (696 в 1248).

Рекордсменом является из « » (796 в 1142). Среди действующих игроков в топ-5 также входят Никита Кучеров («Тампа», 551 в 722), Артемий Панарин («Рейнджерс», 515 в 670) и Евгений Кузнецов («Каролина», 402 в 740).