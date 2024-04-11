Губерниев об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он посланник российского спорта. Только идиот может назвать его предателем»

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (852 шайбы), уступая лишь (894).

«Голы в плей-офф Кубка Стэнли не считаются. Овечкину поможет карьера без травм. Если будет здоров, если он не сломается – чего я ему искренне желаю, быть живехоньким и здоровехоньким, – он, безусловно, побьет рекорд Уэйна Гретцки как максимум в течение двух сезонов.

Он огромный молодец, я хочу пожелать здоровья, завидного долголетия. Обратите внимание, насколько он хорош, играя за команду в Вашингтоне, человек является посланником российского спорта, и только идиот может назвать его предателем», – заявил комментатор .