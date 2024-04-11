Губерниев об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он посланник российского спорта. Только идиот может назвать его предателем»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Дмитрий Губерниев Политика Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (852 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Голы в плей-офф Кубка Стэнли не считаются. Овечкину поможет карьера без травм. Если будет здоров, если он не сломается – чего я ему искренне желаю, быть живехоньким и здоровехоньким, – он, безусловно, побьет рекорд Уэйна Гретцки как максимум в течение двух сезонов.

Он огромный молодец, я хочу пожелать здоровья, завидного долголетия. Обратите внимание, насколько он хорош, играя за команду в Вашингтоне, человек является посланником российского спорта, и только идиот может назвать его предателем», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

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19 комментариев
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Ответ Ми Ша
Ты к чему это, Дима? Всем давно известно где кучкуются предатели
Предатели деда - в Дубае, Израиле, тюрьмах и много ещё где. Предатели России в думе и правительстве.
+15
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+12
Ты к чему это, Дима? Всем давно известно где кучкуются предатели
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Может потому Губерниев так высказался, что не забыл, как 2 ноября 2017 года Овечкин заявил о создании организации
Putin Team, а 23 ноября того же года объявил об открытии официального сайта, обозначив цель движения как «показать всем сильную и сплочённую Россию», а также объявил, что идея принадлежит ему самому ☝️
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Знает этот тип на чем просмотров нахватать, вот скажи, что Пугачева-декабристка нашего времени и столько и.диотов будут отрицать.
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Какой же все таки Губерниев профессиональный флюгер-пустобрех.
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Ответ Ми Ша
Ты к чему это, Дима? Всем давно известно где кучкуются предатели
Губа не понаслышке знает, где они бывают, ведь он у них в роли тамады мероприятия ведёт.
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Губерниев назвал Овечкина предателем
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Комментарий удален модератором
Только последний идиот,считает губера здравомыслящем.
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А по окончании карьеры столицу США переименуют в Овечкинтон)
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Очередной наброс от Дмитрия, давно не было слышно
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Все кто поедет на Олимпиаду от России может тоже посланники?
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Если так громко говорить скорее Малкин будет чем Овечкин. Ови наверняка со временем будет в верхушке Российского хоккея, если не на месте Третьяка.
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Ответ Вячеслав Лобачев
Комментарий удален модератором
Я плюс прожал.
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Ответ Cruel Snake
Следующая новость... Губерниев назвал Овечкина предателем
председателем
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Ответ Melnikov1968
"Голы в плей-офф Кубка Стэнли не считаются. Овечкину поможет карьера без травм." (с) Кому он это все говорит? Болельщики сами все знают, а кто не знает, стало быть и не надо.
с воображаемым фанатом
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