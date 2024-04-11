НХЛ может купить «Аризону» за миллиард долларов, а потом за 1,3 млрд продать владельцу «Юты». 300 млн разделят на всех владельцев клубов лиги
НХЛ может купить «Аризону».
Напомним, что лига рассматривает возможность перевезти команду в Солт-Лейк-Сити и уже подготавливает соответствующий календарь матчей к следующему сезону.
По информации ESPN, переезд «Койотис» может включать в себя две отдельные сделки.
При таком исходе НХЛ купит «Аризону» у действующего владельца Алекса Меруэло примерно за миллиард долларов.
В таком случае это будет второй раз, когда НХЛ возьмет «Койотис» во владение. Лига купила организацию у владельца Джерри Мойеса в 2009 году после того, как он подал заявление о банкротстве. Лига владела и управляла «Койотис» до 2013 года.
После покупки команды НХЛ затем продаст ее владельцу «Юты Джаз» Райану Смиту по цене, которая может достигать 1,3 миллиарда долларов.
Сообщается, что 300 миллионов долларов разделят на всех владельцев клубов лиги.
Зачем нужен клуб в Сочи, когда в каком-нибудь миллионнике вроде Красноярска или Перми гарантированно будет интерес и полные трибуны
Переезд без согласия НХЛ не возможен.
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Аризона уже 20 лет деньги только сосет из общей кассы нхл. Вообще почему вы ленивые сами посмотреть?
1. Лукойл- Нефтеоргсинтез ( большой НПЗ)
2. Пермские моторы ( авиадвигатели)
3. Мотовилихенские заводы ( оружие, Ростех)