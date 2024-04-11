НХЛ может купить «Аризону» за миллиард долларов, а потом за 1,3 млрд продать владельцу «Юты». 300 млн разделят на всех владельцев клубов лиги

НХЛ может купить «Аризону».

Напомним, что лига рассматривает возможность перевезти команду в Солт-Лейк-Сити и уже подготавливает соответствующий календарь матчей к следующему сезону.

По информации ESPN, переезд «Койотис» может включать в себя две отдельные сделки.

При таком исходе НХЛ купит «Аризону» у действующего владельца Алекса Меруэло примерно за миллиард долларов.

В таком случае это будет второй раз, когда НХЛ возьмет «Койотис» во владение. Лига купила организацию у владельца Джерри Мойеса в 2009 году после того, как он подал заявление о банкротстве. Лига владела и управляла «Койотис» до 2013 года.

После покупки команды затем продаст ее владельцу «Юты Джаз» Райану Смиту по цене, которая может достигать 1,3 миллиарда долларов.

Сообщается, что 300 миллионов долларов разделят на всех владельцев клубов лиги.