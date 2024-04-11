НХЛ может купить «Аризону» за миллиард долларов, а потом за 1,3 млрд продать владельцу «Юты». 300 млн разделят на всех владельцев клубов лиги

Теги Аризона бизнес НХЛ Алекс Меруэло Райан Смит Хоккей

НХЛ может купить «Аризону».

Напомним, что лига рассматривает возможность перевезти команду в Солт-Лейк-Сити и уже подготавливает соответствующий календарь матчей к следующему сезону.

По информации ESPN, переезд «Койотис» может включать в себя две отдельные сделки.

При таком исходе НХЛ купит «Аризону» у действующего владельца Алекса Меруэло примерно за миллиард долларов.

В таком случае это будет второй раз, когда НХЛ возьмет «Койотис» во владение. Лига купила организацию у владельца Джерри Мойеса в 2009 году после того, как он подал заявление о банкротстве. Лига владела и управляла «Койотис» до 2013 года.

После покупки команды НХЛ затем продаст ее владельцу «Юты Джаз» Райану Смиту по цене, которая может достигать 1,3 миллиарда долларов.

Сообщается, что 300 миллионов долларов разделят на всех владельцев клубов лиги.

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31 комментарий
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старая добрая забава купи Аризону
+24
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+24
Ответ Александр Абросимов
Пермь не миллионник
1 млн 023.7 тыс.чел.
+20
0
+20
КХЛ надо брать пример.
Зачем нужен клуб в Сочи, когда в каком-нибудь миллионнике вроде Красноярска или Перми гарантированно будет интерес и полные трибуны
+23
-5
+18
А почему бы Райану Смиту самому не купить у владельца Аризоны клуб? Зачем ему посредник, который возьмет 300 млн?
+12
-3
+9
Ответ Al Al
КХЛ надо брать пример. Зачем нужен клуб в Сочи, когда в каком-нибудь миллионнике вроде Красноярска или Перми гарантированно будет интерес и полные трибуны
Осталось найти владельца в Перми или Красноярске , который купит клуб у КХЛ. А вообще , в Сочи прекрасная арена. Плюс большое количество туристов , причем круглогодичных и посещение хоккея , можно продавать как часть туристической программы, как это делают во Флориде или Вегасе. Лучше взять два никому ненужных подмосковных клуба: куньлунь и витязь. Арены у них г, трибуны всегда пустые . Два балласта. Вот их можно перевести в Красноярск , где есть арена на 7 тыс и в Перми пусть и старенькая арена, но тоже 7 к вмещает . Не хуже стадиона в Подольске, который хоть и новый, но выглядит максимально у….щно.
+6
0
+6
Вот на эти два процента я и живу (с)
+7
-1
+6
Скорее всего НХЛ в виде посредника возник из за переезда в другой штат.
Переезд без согласия НХЛ не возможен.
+4
0
+4
30% комиссионных! И эти люди запрещают мне ковыряться в носу)
+5
-2
+3
А чего бы владельцу Юты не купить сразу у владельца Аризоны?
+2
0
+2
Ответ Nastra
А почему бы Райану Смиту самому не купить у владельца Аризоны клуб? Зачем ему посредник, который возьмет 300 млн?
Тогда владельцы других клубов не дадут согласие на сделку. Без их согласия продажа не возможна. А так всем боссам по символической сотке (3 млн) ))
+2
0
+2
Ответ Nastra
А почему бы Райану Смиту самому не купить у владельца Аризоны клуб? Зачем ему посредник, который возьмет 300 млн?
Это называется "гешефт"
+3
-1
+2
Распилили койота на всех )))
+1
0
+1
Ответ Алексей Карасёв
А чего бы владельцу Юты не купить сразу у владельца Аризоны?
Так можно, если без переезда. Если с переездом, нужно согласие НХЛ, и поэтому она банкует
+1
0
+1
Ответ Nastra
А почему бы Райану Смиту самому не купить у владельца Аризоны клуб? Зачем ему посредник, который возьмет 300 млн?
добро пожаловать в реальный мир.
+2
-1
+1
Ответ Nastra
А почему бы Райану Смиту самому не купить у владельца Аризоны клуб? Зачем ему посредник, который возьмет 300 млн?
А разве владельцы могут сами продавать минуя нхл?
+1
0
+1
Ответ Nastra
А почему бы Райану Смиту самому не купить у владельца Аризоны клуб? Зачем ему посредник, который возьмет 300 млн?
Официальный откат лиге
+2
-1
+1
Ответ Nastra
А почему бы Райану Смиту самому не купить у владельца Аризоны клуб? Зачем ему посредник, который возьмет 300 млн?
"Relocation would need to be approved by the NHL’s board of governors"

ссылка в тексте
+2
-1
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Ответ Алексей Карасёв
А чего бы владельцу Юты не купить сразу у владельца Аризоны?
Это сумма за релокацию/экспансию. Кракен заплатили 600 мил.
Аризона уже 20 лет деньги только сосет из общей кассы нхл. Вообще почему вы ленивые сами посмотреть?
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Ответ Кино Музыка
Проще создать свой клуб.
еще больше взносы будут
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Ответ Кашпир
30% комиссионных! И эти люди запрещают мне ковыряться в носу)
Эти люди обвиняют кого-то в коррупции ))
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Ответ HockeyMan
Такой же вопрос))
Ты тоже в гугле забанен?
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Ответ Nastra
А почему бы Райану Смиту самому не купить у владельца Аризоны клуб? Зачем ему посредник, который возьмет 300 млн?
А почему бы тебе самому не посмотреть в гугле если своего ума не хватает догадатся чтo НХЛ это ассоциация клубов и просто "так" не бывает.
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Ответ Nastra
А почему бы Райану Смиту самому не купить у владельца Аризоны клуб? Зачем ему посредник, который возьмет 300 млн?
Такой же вопрос))
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Ответ kvint(ksk)
Осталось найти владельца в Перми или Красноярске , который купит клуб у КХЛ. А вообще , в Сочи прекрасная арена. Плюс большое количество туристов , причем круглогодичных и посещение хоккея , можно продавать как часть туристической программы, как это делают во Флориде или Вегасе. Лучше взять два никому ненужных подмосковных клуба: куньлунь и витязь. Арены у них г, трибуны всегда пустые . Два балласта. Вот их можно перевести в Красноярск , где есть арена на 7 тыс и в Перми пусть и старенькая арена, но тоже 7 к вмещает . Не хуже стадиона в Подольске, который хоть и новый, но выглядит максимально у….щно.
В Перми есть:
1. Лукойл- Нефтеоргсинтез ( большой НПЗ)
2. Пермские моторы ( авиадвигатели)
3. Мотовилихенские заводы ( оружие, Ростех)
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Ответ Александр Абросимов
Пермь не миллионник
Прежде чем позориться, проверь факты.
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Ответ kvint(ksk)
Осталось найти владельца в Перми или Красноярске , который купит клуб у КХЛ. А вообще , в Сочи прекрасная арена. Плюс большое количество туристов , причем круглогодичных и посещение хоккея , можно продавать как часть туристической программы, как это делают во Флориде или Вегасе. Лучше взять два никому ненужных подмосковных клуба: куньлунь и витязь. Арены у них г, трибуны всегда пустые . Два балласта. Вот их можно перевести в Красноярск , где есть арена на 7 тыс и в Перми пусть и старенькая арена, но тоже 7 к вмещает . Не хуже стадиона в Подольске, который хоть и новый, но выглядит максимально у….щно.
К вашему сведению - в Подольске "Витязь" не играет, его "дом" ныне в Балашихе.
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Ответ Al Al
КХЛ надо брать пример. Зачем нужен клуб в Сочи, когда в каком-нибудь миллионнике вроде Красноярска или Перми гарантированно будет интерес и полные трибуны
Не, даже сын бывшего мэра Перми не понимает на хрена ему Пермь
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Ответ Al Al
КХЛ надо брать пример. Зачем нужен клуб в Сочи, когда в каком-нибудь миллионнике вроде Красноярска или Перми гарантированно будет интерес и полные трибуны
Ну то что нынешний владелец Сочи с радостью продаст клуб за миллиард я не сомневаюсь. Но кто купил его за 1.3 в Перми или Красноярске?
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Проще создать свой клуб.
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Франшизе это только на пользу, удачи. Было бы интересно послушать русскоговорящих фанатов Аризоны и Юты.
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