Умер рекордсмен НФЛ О Джей Симпсон. В середине девяностых его судили за убийство жены

Бывший игрок в американский футбол О Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет из-за рака простаты.

Симпсон был выбран под первым номером на драфте НФЛ–1969 из университета Южной Калифорнии, где становился чемпионом страны и обладателем наивысшей награды в студенческом футболе приза Хайсмана.

В 70-е годы Симпсон выступал за команды «Баффало Биллс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс».

В 1973 году Симпсон первым в истории лиги набрал 2 тысячи ярдов на выносе за регулярный сезон и был признан самым ценным игроком сезона. На протяжении 5 лет подряд он выбирался в первую символическую сборную.

В 1983 году раннинбека включили в Зал славы студенческого футбола, а двумя годами позже — в Зал славы профессионального футбола.

По завершении футбольной карьеры О Джей стал актером и среди прочих снялся в картине «Голый пистолет».

В 1994 году экс-футболист был обвинен в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника. В 1995 году Симпсон был оправдан и избежал смертной казни. Судебное разбирательство получило широкий резонанс в США.

В дальнейшем Симпсон был признан виновным в смерти обоих в рамках гражданского судебного разбирательства. Суд обязал экс-игрока выплатить штраф в размере $33.5 млн.

В 2008 году Симпсон был признан виновным в вооруженном ограблении и похищении людей и приговорен к 33 годам тюремного заключения. На свободу вышел в 2017 году.

Умер О Джей Симпсон – знаменитый американский преступник и легенда американского футбола