Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Оттавой», упрочив лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 141 очко против 137 у Маккиннона

сделал две передачи в матче с «Оттавой» (2:3 Б).

Форвард « » продлил результативную серию (2+16) до 8 игр.

Всего в 78 матчах текущего чемпионата на счету россиянина 141 (43+98) очко, и он упрочил лидерство в гонке бомбардиров.

Вторым в списке идет Нэтан Маккиннона из «Колорадо» – 137 (51+86) баллов в 79 играх, третьим – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 130 (31+99) очками в 74 матчах.

Сегодня за 22:43 (6:40 – в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 2».