Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Оттавой», упрочив лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 141 очко против 137 у Маккиннона

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал две передачи в матче с «Оттавой» (2:3 Б).

Форвард «Тампы» продлил результативную серию (2+16) до 8 игр.

Всего в 78 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 141 (43+98) очко, и он упрочил лидерство в гонке бомбардиров.

Вторым в списке идет Нэтан Маккиннона из «Колорадо» – 137 (51+86) баллов в 79 играх, третьим – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 130 (31+99) очками в 74 матчах.

Сегодня за 22:43 (6:40 – в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 2».

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25 комментариев
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Ничего себе гонка. 2 очка за игру уже кажутся неудачей.
+42
0
+42
Еще чуть-чуть и увидим преодоление гроссмейстерского рубежа в 100 передач. Отрыв +4 от Мака, при равном количестве игр, очень даже неплохо. Росс, Харт, Куч!
+29
-2
+27
Ответ smiakishev
4 очка преимущества и по 3 игры, для Харта надо минимум 50+100 делать иначе не дадут. Росс должен забирать
Почему 50 голов надо делать? Важно сделать 100 передач тогда аргументы на Харт более чем убедительные …+53 от Пойнта это вообще уже даже не смешно)
+14
0
+14
Ответ smiakishev
4 очка преимущества и по 3 игры, для Харта надо минимум 50+100 делать иначе не дадут. Росс должен забирать
100 передач гораздо ценнее 50 шайб.
+17
-3
+14
И опять очередной круглый рубеж в 140 очков Никита покорил первым!
+12
0
+12
За всю историю.
1. Грецки 2857.
.....
139. Илья Ковальчук 876.
140. Никита Кучеров 870.
+8
0
+8
Даёшь 9 очков в 3 играх 🫠😁
+7
0
+7
Ответ Андрей Арсентьев
Конечно. В истории Лиги более 100 передач за сезон было всего 13 раз.
13 раз это ладно, гораздо круче, что только у 3-х игроков.
+6
0
+6
Ждем 100 ассистов от Никиты.
+5
0
+5
Ответ rent56
100 передач гораздо ценнее 50 шайб.
Конечно. В истории Лиги более 100 передач за сезон было всего 13 раз.
+5
0
+5
Ответ albert_lucky
13 раз это ладно, гораздо круче, что только у 3-х игроков.
И ни разу у крайних форвардов. И европейцев. И россиян. И не канадцев.
+4
0
+4
Ответ Obracham 77
За всю историю. 1. Грецки 2857. ..... 139. Илья Ковальчук 876. 140. Никита Кучеров 870.
Причём Ковальчук сыграл на 204 игры больше.
+4
0
+4
Ответ Кино Музыка
Идет по графику 146 (44+102) очков за сезон.
Даёшь 150)))все возможно
+4
0
+4
4 очка преимущества и по 3 игры, для Харта надо минимум 50+100 делать иначе не дадут. Росс должен забирать
+6
-3
+3
Ответ Кино Музыка
Ничего себе гонка. 2 очка за игру уже кажутся неудачей.
Если набирать в оставшиеся матчи по 2 очка, то Арт никуда не уйдёт
+1
0
+1
Куч лучший!
+2
-1
+1
Идет по графику 146 (44+102) очков за сезон.
+1
0
+1
Ответ Vasilka7777
Почему 50 голов надо делать? Важно сделать 100 передач тогда аргументы на Харт более чем убедительные …+53 от Пойнта это вообще уже даже не смешно)
Просто Харта он вручает
+1
0
+1
Ответ Кефтеме
Даёшь 9 очков в 3 играх 🫠😁
Игр с 3-мя очками за игру у него больше чем без набранных очков. так вполне себе реально) Тем более там мертвые вши, баффало, а торонто - вообще клиент Никиты
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Ответ rent56
100 передач гораздо ценнее 50 шайб.
Харт скорее всего уже уплыл, т.к. Маккиннон по очкам не отстал, голов больше и он канадец. Минус для Кучерова ещё и то, что у Макдэвида будет 100+ передач.
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Куч реально самый умный игрок лиги. Первая передача, ну что за конфета! с разворота, краем глаза до разворота оценил обстановку и все просчитал, развернулся и отдал ровно куда нужно, на клюшку. Просто хоккейный праймовый Хави.
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+4 при равенстве игр уже выглядит опасно
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Новая фишка с разворота вокруг своей оси
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Быть сотне передач у Никиты - вне всякого сомнения!
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