Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Оттавой», упрочив лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 141 очко против 137 у Маккиннона
Никита Кучеров сделал две передачи в матче с «Оттавой» (2:3 Б).
Форвард «Тампы» продлил результативную серию (2+16) до 8 игр.
Всего в 78 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 141 (43+98) очко, и он упрочил лидерство в гонке бомбардиров.
Вторым в списке идет Нэтан Маккиннона из «Колорадо» – 137 (51+86) баллов в 79 играх, третьим – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 130 (31+99) очками в 74 матчах.
Сегодня за 22:43 (6:40 – в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 2».
1. Грецки 2857.
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139. Илья Ковальчук 876.
140. Никита Кучеров 870.