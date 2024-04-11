Победа «Барсы» над «ПСЖ», в КХЛ ослабят лимит на легионеров, вылет «Интер Майами» Месси из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, Медведев прошел Монфиса, молитва главы МОК о срыве Игр дружбы и другие новости

1. «Барселона» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, уступая 1:2 к 62-й минуте – 3:2. Каталонцам помогли неуверенная игра Доннаруммы и эффективные замены Хави. Мбаппе матч провалил – ни одного удара в створ.

Зрелище было немного омрачено скандалом: из-за оскорбительной реплики о Ямале «Барса» и «ПСЖ» отказались общаться с Movistar. Экс-тренер «Атлетико» Бургос заявил в эфире, что Ламин может стать попрошайкой, если его карьера не сложится.

В другом матче «Атлетико» победил «Боруссию» Дортмунд благодаря голам Де Поля и Лино – 2:1. Мадридцы по-прежнему не проигрывают дома в плей-офф ЛЧ при Симеоне.

2. КХЛ выйдет из-под эгиды ФХР до конца мая, сообщил журналист Артур Хайруллин. Лимит изменят – 5 легионеров на клуб вместо трех. ФХР подтвердила, что рассмотрит возвращение прежнего формата лимита на сезон-2024/25.

3. НХЛ. Передача Александрова помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго» (5:2), «Эдмонтон» победил «Вегас» (5:1), «Ванкувер» принимает «Аризону».

Игроки НХЛ выбрали лучших в анонимном опросе. Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ, Макдэвид – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Панарин – 4-й. Кросби – самый совершенный хоккеист НХЛ, Барков – 2-й, Макдэвид – 4-й. Василевский, Шестеркин и Сорокин – в топ-3 вратарей, выбранных игроками для победы в одном матче, Макдэвид – первый в подобном списке нападающих.

4. Даниил Медведев прошел Гаэля Монфиса (как всегда эмоционально) во втором круге турнира в Монте-Карло, Андрей Рублев уступил Алексею Попырину. Хачанов, Синнер, Циципапс вышли в 3-й круг.

5. НБА. «Денвер» принимает «Миннесоту», «Клипперс» – «Финикс». Другие результаты – здесь.

6. Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 6-м туре шахматного турнира претендентов.

7. Глава МОК Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за то, чтобы Игры дружбы не состоялись.

8. Во Франции неспокойно на фоне скорого старта Олимпийских игр. Крупнейший профсоюз Франции объявил о забастовке во время Олимпиады-2024. Соревнования по триатлону на Сене могут быть перенесены или отменены из-за уровня загрязнения воды в реке. Французские юристы обеспокоены перегруженностью тюрем в преддверии игр.

9. «Интер Майами» Месси проиграл «Монтеррею» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (первая игра – 1:2) и выбыл из турнира.

10. Госдума обсудит с Минфином проект о финансировании спорта за счет доходов от табака и алкоголя.

11. Отступные Федора Чалова в ЦСКА – 4,2 млн евро для европейских клубов. Замену форварду ищут в Европе и Южной Америке.

12. Мохаммад Мохеби – лучший игрок РПЛ в марте. У хавбека «Ростова» 4 гола и ассист в 3 матчах.

13. World Aquatics исключила Ивана Гирева из списка пловцов, получивших нейтральный статус. Его попросил отозвать сам спортсмен.

14. Игроки и тренерский штаб «Реала» недовольны состоянием поля на «Бернабеу». После матча с «Сити» агрономы клуба взяли образец почвы для анализа. В тоже время «Мадрид» удивлен критикой поля.

15. «Спартак» хотел подписать Сарри на замену Абаскалю. Маурицио отказался, так как летом должен возглавить «Милан», утверждает «Спорт-Экспресс». Также красно-белым предложили услуги Курбана Бердыева через члена совета директоров. Однако тренера нет в шорт-листе спортивного директора «Спартака».

Цитаты дня.

Андрей Канчельскис: «Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают Лондону – в столице даже лучше, может. В 90-е в Европе было намного комфортнее, чем в России, сейчас все сравнялось»

Дмитрий Губерниев: «Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит в экономике»

Кейн о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Это самый чистый пенальти, который я когда-либо видел»

Сумоист Михаханов: «Кушать – это тоже тренировка у борца сумо. Три здоровых чашки риса ты обязан съесть, словосочетания «не могу» – нет»

Тайсон Фьюри: «Усик ничего не сделает. Даже если я перестану готовиться и выпью 7 литров пива перед выходом на ринг»