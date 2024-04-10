ФХР рассмотрит возвращение лимита в 5 легионеров на сезон КХЛ-2024/25: «Это обеспечит конкуренцию и создаст возможности для обмена опытом»

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ФХР рассмотрит возможность изменения лимита на легионеров в КХЛ.

«В соответствии с законодательством Федерация хоккея России вправе устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных соревнованиях по хоккею спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России, которые затем утверждаются Минспортом России.

В настоящее время каждый российский клуб вправе заявить на матч чемпионата КХЛ – чемпионата России по хоккею трех иностранных хоккеистов (включая одного вратаря).

Поскольку Международная федерация хоккея продлила действие ограничений на участие российских хоккеистов в чемпионатах мира всех категорий, и наши клубы также лишены возможности проводить матчи в рамках международных турниров в Европе и Северной Америке, ФХР приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год – сезон-2024/25. Вопрос о возвращении будет рассмотрен Правлением ФХР.

Руководство ФХР полагает, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея, что создаст дополнительные возможности для обмена опытом», – говорится в заявлении Федерации хоккея России. 

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15 комментариев
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Но при этом, эти же "функционеры"🤡, год назад говорили, что нужно помогать молодым, а эти легионеры мешают - вот что значит надавали на них, и они теперь извиваются!
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У них там видимо деменцмя, то легионеры это плохо, нужно своих ребят растить, теперь уже опыт)) во всяком случае это большой плюс для нашего хоккея)
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Ерундой занимаются, то расширяют лимит, то сокращают. Как фишка ляжет. Непоследовательность политики есть самый явный и первый признак непрофессионализма. Значит никакой стратегии развития хоккея нет и не было. И так с почти любым видом спорта, и не только, который "развивают" деды, которым за 70 лет
+6
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+5
Идиоты.
+6
-3
+3
А как же создание новых рабочих мест для российских игроков и все такое прочее? Год назад говорили, что надо развивать своих.
Клоуны в собственных показаниях уже запутались
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Ответ tiger22
У них там видимо деменцмя, то легионеры это плохо, нужно своих ребят растить, теперь уже опыт)) во всяком случае это большой плюс для нашего хоккея)
Запахло жареным,почувствовали что кормушка уплывает и сейчас будут соглашаться,причём с важным видом типа так и было задумано,на всё что угодно лишь бы не остаться ни с чем
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так кхл же выходит из фхр. Какая теперь разница что они расмотрят или нет?
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Чем сейчас-то плохо было?
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Ответ Дмитрий Пасечник
так кхл же выходит из фхр. Какая теперь разница что они расмотрят или нет?
Да никто никуда не выходит ) Что вы наивные такие? ))) Там надо несколько новых государственных законов принять, чтобы это реализовать. Просто идёт подковёрная борьба на уровне угроз и шантажа.
ФХР: «Лимит должен быть в 3 лега». КХЛ: «Ну тогда мы будем лоббировать выход из-под юрисдикции ФХР». ФХР: «Ну ладно. Пусть тогда будет 5». На том и порешили.
+2
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— Где?
— В Брантфорде.
— В Брантфорде?
— В Брантфорде
— В Брантфорде?
— Да, в Брантфорде! Ну… это там, где рыба, чипсы, чай, паршивая еда, отвратная погода, Уэйн-#####-его-в-сраку-Грецки— Брантфорд!
рома и скаут
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А где Третьяк, в то время, когда наш хоккей калечат заграничные спецы со своими реформами и системами?
Что турнира со снеговиком не будет и басурмане будут с деревяшками наши катки портить?
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КХл- это ОТКрытый чемпионат России! у фхр просто написано Чемпионат России, подминают понятие под себя.
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Не уверен, что большинство клубов будет брать пять легионеров. Допустим, сейчас Ярославль к КГ идёт с одним всего лишь в составе
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Лучше сделать вид, что что-то тоже решают!
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