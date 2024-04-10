ФХР рассмотрит возвращение лимита в 5 легионеров на сезон КХЛ-2024/25: «Это обеспечит конкуренцию и создаст возможности для обмена опытом»
ФХР рассмотрит возможность изменения лимита на легионеров в КХЛ.
«В соответствии с законодательством Федерация хоккея России вправе устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных соревнованиях по хоккею спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России, которые затем утверждаются Минспортом России.
В настоящее время каждый российский клуб вправе заявить на матч чемпионата КХЛ – чемпионата России по хоккею трех иностранных хоккеистов (включая одного вратаря).
Поскольку Международная федерация хоккея продлила действие ограничений на участие российских хоккеистов в чемпионатах мира всех категорий, и наши клубы также лишены возможности проводить матчи в рамках международных турниров в Европе и Северной Америке, ФХР приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год – сезон-2024/25. Вопрос о возвращении будет рассмотрен Правлением ФХР.
Руководство ФХР полагает, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея, что создаст дополнительные возможности для обмена опытом», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.
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ФХР: «Лимит должен быть в 3 лега». КХЛ: «Ну тогда мы будем лоббировать выход из-под юрисдикции ФХР». ФХР: «Ну ладно. Пусть тогда будет 5». На том и порешили.
— В Брантфорде.
— В Брантфорде?
— В Брантфорде
— В Брантфорде?
— Да, в Брантфорде! Ну… это там, где рыба, чипсы, чай, паршивая еда, отвратная погода, Уэйн-#####-его-в-сраку-Грецки— Брантфорд!
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