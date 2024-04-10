World Aquatics исключила Гирева из списка пловцов, получивших нейтральный статус. Его попросил отозвать сам спортсмен

World Aquatics исключила Ивана Гирева из списка пловцов с нейтральным статусом.

Гирев был единственным российским пловцом, получившим нейтральный статус от международной федерации.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что спортсмен попросил отозвать нейтральный статус: «Гирев написал заявление в адрес World Aquatics, в котором указал, что не представляет себе возможным выступление без своей команды».

Как отмечается, в обновленном списке на сайте Aquatics Integrity Unit имени Гирева уже нет.

Гирев – серебряный призер Олимпиады-2020, серебряный призер ЧМ-2019 и двукратный чемпион Европы в эстафете.

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