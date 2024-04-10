World Aquatics исключила Гирева из списка пловцов, получивших нейтральный статус. Его попросил отозвать сам спортсмен

Теги плавание сборная России ВФП Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Иван Гирев Водные виды

World Aquatics исключила Ивана Гирева из списка пловцов с нейтральным статусом.

Гирев был единственным российским пловцом, получившим нейтральный статус от международной федерации.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что спортсмен попросил отозвать нейтральный статус: «Гирев написал заявление в адрес World Aquatics, в котором указал, что не представляет себе возможным выступление без своей команды». 

Как отмечается, в обновленном списке на сайте Aquatics Integrity Unit имени Гирева уже нет. 

Гирев – серебряный призер Олимпиады-2020, серебряный призер ЧМ-2019 и двукратный чемпион Европы в эстафете. 

Слова про команду иноагентов – позор для Олимпийского комитета России

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зашёл не в ту дверь
+23
-7
+16
Что ж, хотя бы не вынудили публично зигануть, дали сохранить лицо - и то хорошо по нынешним временам
+18
-5
+13
Правильно, дома поплавает
+13
-9
+4
Не получится теперь поплавать наперегонки с Макроном по Сене.
+4
-2
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий