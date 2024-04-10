ЦСКА ищет замену Чалову в Европе и Южной Америке. Форвард, вероятно, покинет клуб («СЭ»)

Вместо Федора Чалова в ЦСКА может приехать игрок из Южной Америки.

Вчера армейцы сообщили о продлении контракта с 26-летним форвардом на полгода.

« » отмечает, что футболист в скором времени, вероятно, покинет команду. Московский клуб приступил к поискам нападающего, который смог бы его заменить.

В приоритете у ЦСКА игроки, выступающие в Южной Америке и европейских чемпионатах. Также изучаются варианты в России.

В текущем сезоне Чалов забил 9 голов за 22 игры в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Чалов продлил контракт с ЦСКА – сразу учли переход в Европу. Теперь вернется в основу?