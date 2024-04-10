ЦСКА ищет замену Чалову в Европе и Южной Америке. Форвард, вероятно, покинет клуб («СЭ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

Вместо Федора Чалова в ЦСКА может приехать игрок из Южной Америки.

Вчера армейцы сообщили о продлении контракта с 26-летним форвардом на полгода.

«Спорт-Экспресс» отмечает, что футболист в скором времени, вероятно, покинет команду. Московский клуб приступил к поискам нападающего, который смог бы его заменить.

В приоритете у ЦСКА игроки, выступающие в Южной Америке и европейских чемпионатах. Также изучаются варианты в России.

В текущем сезоне Чалов забил 9 голов за 22 игры в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Чалов продлил контракт с ЦСКА – сразу учли переход в Европу. Теперь вернется в основу?

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28 комментариев
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Для создания данной новости были привлечены невероятные умственные ресурсы и человекочасы.
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Гениальная новость: ЦСКА ищет форварда во всем мире
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Ответ Семён Страшников
Гениальная новость: ЦСКА ищет форварда во всем мире
Ну не во всём. Среди пингвинов и белых медведей искать не будут.) Это точно.)
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Ответ Amalfitano
Будет сложно найти нападающего. Это я без шуток. Из того что доступно России вариантов не так много. Латиносы вряд ли к нам поедут. Я про тех кто умеет забивать. Так что наверное основной упор надо делать на Африку.
Мусаев вписался вроде хорошо
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+4
Ответ Amalfitano
Будет сложно найти нападающего. Это я без шуток. Из того что доступно России вариантов не так много. Латиносы вряд ли к нам поедут. Я про тех кто умеет забивать. Так что наверное основной упор надо делать на Африку.
гуариоапа.как тебе все находят кроме цска
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в России есть замечательный вариант: мирлинд даку из рубина. это был бы сумасшедший трансфер
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Ответ Станислав Грачёв
Ишкова бы взяли
Думаешь есть смысл?
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Ответ naxerger
в России есть замечательный вариант: мирлинд даку из рубина. это был бы сумасшедший трансфер
Полностью согласен. Танк а не нападающий.
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Ответ ОЛЛС1911
Странно, что нет вообще никаких слухов куда может перейти Чалов.
Да куда он может перейти? В Турцию или в Швейцарию за миску фондю. Как это дела Кержаков в своё время. Не удивлюсь если повториться ситуация с Лунёвым. Чалов слишком флегматичен для конкурентной европейской среды.
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Ответ Станислав Грачёв
Ишкова бы взяли
Не поверишь, как раз о нём хотел написать. НО! Думаю, что в любом большом клубе его просто замаринуют. Особенно у Федотова. Ишкову надо в КС годика на 2. А потом в Динамо.
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ну, раз обсуждают варианты - пусть посмотрят бразильца азербайджанского... команда Карабах (Агдам), там еще Андрей Лунев в рамке стоит... Жуниньо, центрнап, 27 лет, 179 см... 46 матчей, 25 забил и 10 передач, из них 6+1 в еврокубке... покупали летом за 600к... в известных командах не играл, вся карьера по арендам, но в этом году выстрелил
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Ищет замену Чалову в Европе и Южной Америке, а найдёт случайно в Средней Азии или Северной Африке.
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Продлили на пол года, чтобы хоть за какие-то деньги продать этим летом. В противном случае уже мог бы вести переговоры и ушел бы зимой бесплатно.
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судя по деньгам потраченным в прошлое трансферное окно... изучать варианты только и остаётся
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Раньше ЦСКА были лучшими по трансферам, цена качество, щя уже нет
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Странно, что нет вообще никаких слухов куда может перейти Чалов.
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Ответ Amalfitano
Не поверишь, как раз о нём хотел написать. НО! Думаю, что в любом большом клубе его просто замаринуют. Особенно у Федотова. Ишкову надо в КС годика на 2. А потом в Динамо.
КС, Динамо, а к нам в ЦСКА то когда? 😄
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Ответ Станислав Грачёв
КС, Динамо, а к нам в ЦСКА то когда? 😄
При Федотове никогда. Не может он работать с молодняком. Ему подавай работяг типа тех что были у него в Сочи. Вот с ними он сможет работать.
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Ответ Amalfitano
При Федотове никогда. Не может он работать с молодняком. Ему подавай работяг типа тех что были у него в Сочи. Вот с ними он сможет работать.
Файзуллаев известный, опытный работяга )
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Будет сложно найти нападающего. Это я без шуток. Из того что доступно России вариантов не так много. Латиносы вряд ли к нам поедут. Я про тех кто умеет забивать. Так что наверное основной упор надо делать на Африку.
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Вот она-новость,которую мы заслужили)
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Ответ tfghfpv527
Мусаев вписался вроде хорошо
Нападающий это всё же про голы, а не про вписался или не вписался. Год назад мы тоже пели дифирамбы молодым армейцам которые выходили в основу. И где сейчас эти молодые?
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Ишкова бы взяли
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Ответ Amalfitano
В Португалии еще можно посмотреть. Там в этом сезоне достаточно много забивают нападающие не из топ клубов. Ну или во втором французском дивизионе. Там Всегда много талантов. Надо только разглядеть их и суметь раскрыть. А с этим у Федотова большие проблемы.
В Брагу, вместо черного француза.
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