ЦСКА ищет замену Чалову в Европе и Южной Америке. Форвард, вероятно, покинет клуб («СЭ»)
Вместо Федора Чалова в ЦСКА может приехать игрок из Южной Америки.
Вчера армейцы сообщили о продлении контракта с 26-летним форвардом на полгода.
«Спорт-Экспресс» отмечает, что футболист в скором времени, вероятно, покинет команду. Московский клуб приступил к поискам нападающего, который смог бы его заменить.
В приоритете у ЦСКА игроки, выступающие в Южной Америке и европейских чемпионатах. Также изучаются варианты в России.
В текущем сезоне Чалов забил 9 голов за 22 игры в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Чалов продлил контракт с ЦСКА – сразу учли переход в Европу. Теперь вернется в основу?