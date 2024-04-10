Олимпийские соревнования по триатлону на Сене могут быть перенесены или отменены из-за уровня загрязнения воды в реке

Теги плавание Париж-2024 Тони Эстанге Триатлон

Глава оргкомитета Парижа-2024 выразил опасения из-за уровня загрязнения воды в Сене.

Ранее некоммерческая экологическая организация Surfrider Foundation провела исследование воды в реке. 13 проб из 14, которые были взяты в период с конца сентября 2023 года по март 2024-го, показали превышение допустимого уровня загрязнения кишечной палочкой и другими бактериями.

На Сене должны пройти соревнования по плаванию и триатлону. 

«Это одна из самых больших проблем, и мы усердно работаем над ее решением. Правительство реализовывает большую инвестиционную программу, направленную на очищение воды в реке, и с точки зрения олимпийского наследия, этот проект просто фантастический.

Мы по-прежнему уверены, что триатлон пройдет на Сене, у нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств. 

Соревнования могут быть отложены из-за дождей, которые могут повлиять на качество воды. Так как триатлон запланирован на начало Игр, мы можем дождаться лучших погодных условий. 

Окончательное решение о возможном запрете соревнований будет продиктовано правилами Международной федерации. Конечно, это то, чего мы хотим избежать», – заявил Тони Эстанге. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования по триатлону запланированы на 30-31 июля и 5 августа, по плаванию на открытой воде – на 8 и 9 августа. 

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5 комментариев
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типичная рашка...
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Перенесите в Сочи. Организуем всё в лучшем виде.
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А где чистые реки в Европе, да и в центральной России?
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Интересно, это у них всё так плохо, или у них весь бардак в сми летит
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Ответ MDK man
типичная рашка...
А Россия тут при чем? Можно чуть думать и потом писать
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