У Мбаппе ни одного удара в створ ворот «Барселоны» за матч

Килиан Мбаппе ни разу не пробил в створ ворот «Барселоны» за матч.

« » уступил каталонской команде в первом матче четвертьфинала чемпионов (2:3).

Нападающий парижан в стартовом составе и доиграл до финального свистка. В этом матче он три раза пробил по воротам соперника и ни разу не попал в створ – два его удара были заблокированы, еще один был неточным.

Килиан поучаствовал в первой результативной атаке парижан. Мяч достался Усману Дембеле, забившему гол, после того, как Рональд Араухо прервал прострел Мбаппе.

Ответная игра между этими командами состоится 16 апреля.