У Мбаппе ни одного удара в створ ворот «Барселоны» за матч
Килиан Мбаппе ни разу не пробил в створ ворот «Барселоны» за матч.
«ПСЖ» уступил каталонской команде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:3).
Нападающий парижан Килиан Мбаппе в стартовом составе и доиграл до финального свистка. В этом матче он три раза пробил по воротам соперника и ни разу не попал в створ – два его удара были заблокированы, еще один был неточным.
Килиан поучаствовал в первой результативной атаке парижан. Мяч достался Усману Дембеле, забившему гол, после того, как Рональд Араухо прервал прострел Мбаппе.
Ответная игра между этими командами состоится 16 апреля.
Вот вам и звезды.
Все же Роналду и Месси - уникальны, так как до 32-33 никогда так не позорились и не терялись в ЛЧ.
И теперь понятно, что их отрыв от остальных был колоссальным, они были просто с другой галактики.
15 лет на сверхтоп уровне подряд у Месси с Роналду с регулярными 40-60 голами и 15-25 ассистами за сезон, а тут челы всего 2-3 сезона подряд не могут стабильно отыграть и уровень свой не то, что улучшить, а хотя бы удержать.
Еще и психовать в середине второго тайма начал.
Но поглядим на ответную игру.
Провалили свои первые матчи в 1/4
Вы просто вспомните, что Месси и Роналду творили на поле в их возрасте (не про статистику, а чисто про игру), для них создать момент из ничего было обычным делом, обыграть 2-3 игроков для них не составляла практически никакого труда, Месси в 23 "возил" практически всех соперников, Роналду к этому возрасту "прошёл" АПЛ, и как их можно сравнивать с Мбаппе и Холландом, это два разных уровня, пусть Холланд или Мбаппе будут забивать 50-60 мячей за сезон, но по уровню игры они и близко не на том уровне, на котором были Месси и Роналду.