У Мбаппе ни одного удара в створ ворот «Барселоны» за матч

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ни разу не пробил в створ ворот «Барселоны» за матч.

«ПСЖ» уступил каталонской команде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:3).

Нападающий парижан Килиан Мбаппе в стартовом составе и доиграл до финального свистка. В этом матче он три раза пробил по воротам соперника и ни разу не попал в створ – два его удара были заблокированы, еще один был неточным.

Килиан поучаствовал в первой результативной атаке парижан. Мяч достался Усману Дембеле, забившему гол, после того, как Рональд Араухо прервал прострел Мбаппе. 

Ответная игра между этими командами состоится 16 апреля. 

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67 комментариев
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Холанд, Беллингем, Мбаппе - пока полный провал в первых матчах 1/4 от топ-3 претендентов на ЗМ и топ-3 самых дорогих игроков мира.

Вот вам и звезды.

Все же Роналду и Месси - уникальны, так как до 32-33 никогда так не позорились и не терялись в ЛЧ.
И теперь понятно, что их отрыв от остальных был колоссальным, они были просто с другой галактики.
15 лет на сверхтоп уровне подряд у Месси с Роналду с регулярными 40-60 голами и 15-25 ассистами за сезон, а тут челы всего 2-3 сезона подряд не могут стабильно отыграть и уровень свой не то, что улучшить, а хотя бы удержать.
+121
-5
+116
Кубарси с высокой вероятностью получит Golden Boy в конце года. Просто топ игрок в 17 лет и даже против топовых игроков.
+61
-2
+59
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий скрыт
Особенно Реал, но там не собаки, а кроты просто нюхали его пятки когда он от половины состава убежал
+49
-10
+39
Полный ноль Мбаппе в этом матче. Ни индивидуальных действий ни командных. Прям как Холланд в игре с Реалом.
Еще и психовать в середине второго тайма начал.
Но поглядим на ответную игру.
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+21
Ответ ISkO
Кубарси с высокой вероятностью получит Golden Boy в конце года. Просто топ игрок в 17 лет и даже против топовых игроков.
Были косяки но для его возраста ив таком матче в 1/4 финале в Париже против убийственной атаки в лице Мбаппе которого считают лучшим игроком нового поколения, Кубарси заслуживает похвалы
+16
-1
+15
Ответ Влад Тюрин
Холанд, Беллингем, Мбаппе - пока полный провал в первых матчах 1/4 от топ-3 претендентов на ЗМ и топ-3 самых дорогих игроков мира. Вот вам и звезды. Все же Роналду и Месси - уникальны, так как до 32-33 никогда так не позорились и не терялись в ЛЧ. И теперь понятно, что их отрыв от остальных был колоссальным, они были просто с другой галактики. 15 лет на сверхтоп уровне подряд у Месси с Роналду с регулярными 40-60 голами и 15-25 ассистами за сезон, а тут челы всего 2-3 сезона подряд не могут стабильно отыграть и уровень свой не то, что улучшить, а хотя бы удержать.
Так вы сами сравниваете Холанда и Мбаппе с Месси и Роналду. Если бы так не наяривали на статистику по Г + П нынче, то в жизни никому бы в голову не пришло их сравнивать. В свои 20 с копейками они разрывали в каждом матче, их по трое держали и ничего не выходило из этого. У каждого и голы шедевральные и дриблинг, а тут Холанда один Рюдигер наглухо закрывает. Но Холанд ведь рекорд побил по голам в АПЛ за самую доминирующую команду. Игрок безусловно отличный как и Мбаппе, но нафиг их сравнивать с лучшими) Пропасть между ними, да и футбол более командным стал
+12
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+12
У Кунде появился новый брелок:)
+13
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+9
да Мбаппе просто нужно не давать пространство и он не опасен, дриблинг у него слабый, дембеле в этом плане опаснее
+8
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+8
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий скрыт
Месси давно ушел, а у Эркинбека до сих пор горит))
+6
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+6
Рад за него. А ещё больше рад за Кунде,который шикарно закрыл преемника Месси и Роналду)
+6
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+6
Ответ Влад Тюрин
Холанд, Беллингем, Мбаппе - пока полный провал в первых матчах 1/4 от топ-3 претендентов на ЗМ и топ-3 самых дорогих игроков мира. Вот вам и звезды. Все же Роналду и Месси - уникальны, так как до 32-33 никогда так не позорились и не терялись в ЛЧ. И теперь понятно, что их отрыв от остальных был колоссальным, они были просто с другой галактики. 15 лет на сверхтоп уровне подряд у Месси с Роналду с регулярными 40-60 голами и 15-25 ассистами за сезон, а тут челы всего 2-3 сезона подряд не могут стабильно отыграть и уровень свой не то, что улучшить, а хотя бы удержать.
Холланд, Мбаппе и Беллингем еще слишком малы чтобы сравниться с Месси и Роналду , и скорее всего никогда не вырастут до такого уровня . Месси и Роналду такую планку поставили что мы часто забываем про таких игроков как к примеру Бензема/Левандовски или Модрич/Иньеста . Нынешние претенденты на зм даже не на их уровне , не то чтобы Месси и Роналду
+5
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Новиков чо с лицом?:))
+8
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+5
Спасибо Хави, что не боится выпускать Кубарси. А ведь ему только 17 лет...
+4
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+4
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий скрыт
Реал так никто не оскорблял
+5
-1
+4
Пока главные претенденты на золотой мяч
Провалили свои первые матчи в 1/4
+3
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+3
Ответ This DayWalker
Купил уже билеты в Мадрид, думает как проведет отпуск. Ну не выиграли и не выиграли, че бухтеть, еще травмируешься не дай бог.
Прям как беля струсил выходить в самом важном матче БД за последние лет 10, бесхребетные африканские бегунки только и думают о мадридских деньгах:))
+3
0
+3
Ответ Игорь Новиков
Неймар тащил ПСЖ, пропуская по три месяца из-за травм и чиля на карнавалах. Хороший анекдот. Сейчас бы сравнивать с лучшим бомбардиром в истории клуба.
Все таки Неймар давал многое ПСЖ и был полезней тех же Дембеле, Барколя и Асенсио.
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ВАРдрид встречай своего героя
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Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий скрыт
С тобой чтоль?
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Где все те., кто говорил Мбаппе их убьет , он вообще играл )))) кажись кёндэ один играл )))
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Мбаппе сейчас 25, Холланду через 2-3 месяца будет 24.
Вы просто вспомните, что Месси и Роналду творили на поле в их возрасте (не про статистику, а чисто про игру), для них создать момент из ничего было обычным делом, обыграть 2-3 игроков для них не составляла практически никакого труда, Месси в 23 "возил" практически всех соперников, Роналду к этому возрасту "прошёл" АПЛ, и как их можно сравнивать с Мбаппе и Холландом, это два разных уровня, пусть Холланд или Мбаппе будут забивать 50-60 мячей за сезон, но по уровню игры они и близко не на том уровне, на котором были Месси и Роналду.
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Если против него атлетичный защитник типо Уокера или Кунде то к сожалению Мбаппе превращается в ноль
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а где романка? куда там тащил мбапе расскажи - надо избавляться от балласта?
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Вангую, что Реал станет слабее (результат точно просядет) с приходом Мбаппе. Никогда никому на пользу не шло такое количество звезд в одной линии
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ну есть еще ответный матч, может наверстать. Жаль Кубарсик не играл за Барсу тогда в 21 году. Пике конечно тогда знатно в защите обломал все команде
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Вот это интрига за ЗМ будет. По сравнению с Рон/Лео противостояние нынешних звезд футбол смотрится как гонка инвалидов.
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Кубарси в 17 лет , просто убивает всех в центре
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Ответ SergioRamos92
Пока главные претенденты на золотой мяч Провалили свои первые матчи в 1/4
Кубарси не провалил!
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дайте зм лягушке
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В Реале Мбаппе ещё придётся с Родриго покункурировать, какой там Винисиус
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