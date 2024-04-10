Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси в гостях у «Монтеррея»
«Монтеррей» примет «Интер Майами» в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Первая игра завершилась поражением «Интер Майами» со счетом 1:2.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
1/4 финала
Ответный матч
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.30, «Estadio BBVA Bancomer»
«Интер Майами» отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг. Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.
Потом встретятся на клубном ЧМ с Барсой.
мексы традиционно утюжат американцев. в другой паре сильнейший Нью Ингленд огрёб по сумме 2 матчей 9:2...
а тут Монтеррей против дырявого Интера с еле ползающими пенсионерами