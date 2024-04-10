Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси в гостях у «Монтеррея»

Теги МЛС Лионель Месси результаты высшая лига Мексика Кубок чемпионов КОНКАКАФ Монтеррей Интер Майами Футбол

«Монтеррей» примет «Интер Майами» в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Первая игра завершилась поражением «Интер Майами» со счетом 1:2.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/4 финала

Ответный матч

Монтеррей Мексика – Интер Майами США
Дата проведения
11 апреля, 05.30, «Estadio BBVA Bancomer»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

«Интер Майами» отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг. Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.

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3 комментария
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У Лео хорошие шансы на победу в этом турнире.
Потом встретятся на клубном ЧМ с Барсой.
+1
-1
0
Ответ Дима
У Лео хорошие шансы на победу в этом турнире. Потом встретятся на клубном ЧМ с Барсой.
хахаххаха

мексы традиционно утюжат американцев. в другой паре сильнейший Нью Ингленд огрёб по сумме 2 матчей 9:2...

а тут Монтеррей против дырявого Интера с еле ползающими пенсионерами
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