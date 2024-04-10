Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси в гостях у «Монтеррея»

«Монтеррей» примет «Интер Майами» в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Первая игра завершилась поражением « » со счетом 1:2.

чемпионов КОНКАКАФ

1/4 финала

Ответный матч

«Интер Майами» отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг. Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.