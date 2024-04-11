Медведев вернулся на грунт: чуть не сорвался на линейного, пнул зонт, затроллил судью на вышке

Даниил Медведев начал 2024-й с программного заявления о том, что хочет стать на корте спокойнее и делать меньше глупостей, которые ему самому и мешают. С тех пор он в Индиан-Уэллс подразнил Хольгера Руне за его шорты (матч выиграл), а в Майами назвал теннис дерьмом, а зрителей – ######## (проиграл). Мгновенного перевоплощения, в общем, не произошло.

А теперь начался грунтовый сезон, с которым у Медведева отношения и так очень волатильные . В первом грунтовом матче года на «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил играл с ветераном Гаэлем Монфисом и боролся за то, чтобы прервать курьезную серию: до этой недели Медведев никогда не обыгрывал на грунте французов из топ-400 мирового рейтинга (проиграл все 10 встреч).

Матч складывался для Даниила спокойно: он взял первый сет 6:2 и подавал при 1:2 во втором, когда в двух розыгрышах подряд не согласился с решениями линейного судьи. При счете 30:0 Монфис получил очко, когда судья на вышке Мохаммед Лайани спустился проверить отметку от его удара, который линейный посчитал аутом, и сказал, что мяч в корте.

«Если я не прав, я извинюсь», – сказал Лайани Медведеву. Даниил отреагировал спокойно, уточнив только, а что будет, если он проиграет гейм, и обменявшись шутливыми гримасами с Монфисом.

Следующий розыгрыш закончился таким же ударом Монфиса под заднюю линию, но на этот раз уже Медведев решил, что мяч в ауте, а линейный промолчал. Поняв, что сейчас снова потеряет очко, Даниил уже начал ему что-то выговаривать. Снова прибежавший Лайани подтвердил, что прав Даниил, и, очевидно не желая еще одного инцидента вроде дубайского с Андреем Рублевым , стал торопливо Медведева увещевать: «Даниил, не кричи на него, пожалуйста, не надо на него кричать. Все иногда ошибаются. Да-да, мяч в ауте, ты только не кричи».

Медведев к тому моменту уже очень кипятился и гейм в итоге проиграл. Монфис закрепил брейк и повел 4:1, так что в следующем переходе Медведев выговаривал уже Лайани:

– Это был аут! Аут!

– Я видел, что мяч задел линию. Может, я ошибаюсь. Если это так, то я извиняюсь.

– Как ты можешь извиняться (бьет по зонту, под которым сидит)? Я проиграл этот чертов гейм, это чертов спорт! Вы, ребята, просто смешные – привыкли к Hawk-Eye Live и теперь ничего не видите.

Выпустив пар, Медведев сумел вернуться в игру и взял все оставшиеся в матче геймы (6:2, 6:4). Пожав руку Лайани, он сказал:

– Посмотрим, может, это я ошибся.

– Нет, думаю, ты был прав, – ответил судья. – Hawk-Eye всегда так показывает.

Вместо автографа на камере Медведев написал: «Аут или нет?», а в интервью на корте сказал:

– Я рад, что в какой-то момент мне удалось сохранить спокойствие, держать себя в руках. Это то, чего я для себя хотел в этом году. Все равно будут случаться моменты срывов. Посмотрим… Но я на 99% уверен, что это был аут. Посмотрим, что покажет Hawk-Eye.

– Он показал, что был аут, – сказал интервьюер.

– Наверное, даже не такой маленький. Очень жаль, потому что тогда я бы выиграл тот гейм. Но я рад, что хотя бы отыгрался с 1:4.

В третьем круге Медведев сыграет с Кареном Хачановым, про которого рассказал, что ненавидел играть против него в детстве. На уровне ATP Даниил ведет 4-1.

«Нравится возиться в грязи как собака? Я не осуждаю». За что Медведев ненавидит грунт?

Фото: IMAGO/Antoine Couvercelle / Pano/Global Look Press ; East News /Valery HACHE / AFP